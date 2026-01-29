112-nieuws: Politieonderzoek naar schietpartij op A59: weg urenlang dicht • Man rijdt bijna 100 kilometer te hard binnen de bebouwde kom

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

09:36 Politieonderzoek naar schietpartij op A59: weg urenlang dicht Vanwege een politieonderzoek is de A59 van Den Bosch richting Breda donderdag dicht van elf uur 's ochtends tot twee uur 's middags. De politie doet bij Nieuwkuijk onderzoek naar een schietpartij die vorige week op de snelweg plaatsvond. Er wordt onder meer een speurhond ingezet om sporen te zoeken. Lees verder

07:41 Man rijdt bijna 100 kilometer te hard binnen de bebouwde kom Een automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag in Tilburg van de weg gehaald. De man reed 93 kilometer te hard binnen de bebouwde kom, dat meldt de Verkeerspolitie Zeeland/West-Brabant. Lees verder

06:12 Man gewond nadat hij met auto van de weg raakt en op boom botst Een automobilist is in het buitengebied van Vlierden (gemeente Deurne) op een boom gebotst. Het ongeluk gebeurde net na een bocht, op een splitsing van de Biesdeel en de Hees. Lees verder