Carnaval is begonnen: dit waren de hoogtepunten van carnavalsvrijdag

Omroep Brabant veranderde vrijdag in Roeptoetgat en met 2 Uurkes Vurgloeie was het feest al meteen in volle gang. Om drie uur ging carnaval écht van start met 3 Uurkes Vurraf, maar ook op andere plekken was het gezellig. Van de winnaar van Kies je Kraker tot verklede dieren: dit was de carnavalsvrijdag.

Bosschenaar Jasper Schilder was weer vroeg bij om net als voorgaande jaren een ludiek 'instructiebord' op te hangen voor Randstedelingen die carnaval komen vieren in Oeteldonk. Dit jaar hangen er zelfs twee borden in de stad, en dat was deze keer niet eens zo'n makkelijke opgave.

Nieuw randstedelingen opgelet bord (foto: Jasper Schilder).

Fijnbisjenie!

Niet alleen mensen hebben het naar hun zin vandaag, we zagen ook heel wat schattige plaatjes van verklede huisdieren voorbij komen.

Foto: Reinier Thoen/Facebook









2 Uurkes Vurgloeie

3 uurkes was voor sommigen van jullie niet lang genoeg. Tijdens 2 Uurkes Vurgloeie was het dus ook al bal! Bekijk hieronder een paar gezellige kiekjes:

2 Uurkes Vurgloeie (foto: Eye4Images).















3 Uurkes Vurraf

Om drie uur 's middags was het dan zo ver: de start van 3 Uurkes Vurraf. Wat een sfeer! De beste carnavalsartiesten trokken in drie uur tijd voorbij: van Frans Bauer en Wolter Kroes tot Vieze Jack en Veul Gère. De mannen van laatstgenoemde carnavalsact hadden de dag van hun leven, want zij wonnen met hun nummer 'Als Blikken Konden Doden' Kies je Kraker 2026. Niet alleen in de zaal en op het podium was het gezellig. De artiesten vermaakten zich achter de schermen ook opperbest. Carnavalsvereniging De Dommelkanters staat al jaren achter de tap bij 3 Uurkes Vurraf en zorgt ervoor dat de artiesten niks tekort komen en geen dorst krijgen. Volgens de voorzitter gaan er makkelijk een paar vaten doorheen. Benieuwd naar hoe 3 Uurkes Vurraf eruit zag? Bekijk hieronder de hoogtepunten!

Leukst verklede mensen

Dat jullie héél origineel zijn, bewezen jullie maar weer eens tijdens 3 Uurkes Vurraf. Wij zetten de mooiste pèkskes op rij, waaronder deze:

De broers in vol ornaat als Mohawk-man (foto: Lobke Kapteijns).