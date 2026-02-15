Dit was de carnavalszondag: D'n Opstoet, schone dixi's en deken van sneeuw

De carnavalszondag begon zonnig en eindigde met een deken van sneeuw. Daartussen gebeurde er weer veel, héél veel. Van D'n Opstoet in Kruikenstad tot het noodzakelijke schoonmaken van dixi's en van een nieuwe Ereburger van Roeptoetgat tot een carna-bal van 28 kilogram. En dan werden er ook nog eens opvallende bekeuringen uitgedeeld.

Nieuwe Ereburger van Roeptoetgat

Voor Jan Eijsermans kan de carnavalszondag niet meer stuk. De zanger van Veul Gère, een carnavalsman in hart en nieren, werd uitgeroepen tot Ereburger van Roeptoetgat. "Ik adem carnaval, ik houd er ook ook heel erg van", reageert Eijsermans. Als de confettikanonnen afgaan, realiseert de Veul Gère-voorman dat hij is toegetreden tot een select gezelschap van Ereburgers van Roeptoetgat. "Ik ben vereerd, dank je wel. Heel gaaf. Ik was vanochtend een beetje brak, maar bij deze ben ik weer helemaal lekker. Ik kan gelukkig sterven", lacht Eijsermans als hij door de rest van de leden van Veul Gère wordt toegejuicht.

Veul Gère wint Kies je Kraker (foto: Marcel van Dorst/Eye4images).

Opvallende bekeuringen in Keiestad

In Keiestad (Helmond) was de traditionele optocht op zondag. Maar agenten hebben voor de start van de optocht de sfeer naar het vriespunt laten dalen. Verschillende carnavalswagens kregen een bekeuring omdat hun wagen geen kenteken had. "Belachelijk, teleurstellend, wij doen zo niet meer mee", klonk het bij de overtredende carnavalsverenigingen. Tijdens de optocht is er niks aan de hand. Dat is een evenement en daar hoeven de carnavalswagens niet aan de verkeerswet te voldoen. Maar op weg naar de optocht en terug naar huis, geldt de verkeerswet ook voor carnavalswagens. De wet is vorig jaar zelfs aangescherpt voorpraalwagens. Rijden zonder kenteken en verzekering kan een boete van 190 euro opleveren. En dat gebeurde. Op weg naar de optocht kreeg een aantal wagenbouwers een bekeuring. Anderen werd een boete in het vooruitzicht gesteld als ze weer naar huis zouden gaan met hun wagen.

Carnavalsvereniging Houtse Kluppels verwacht een bekeuring omdat ze geen kenteken hebben (foto:Jan Waalen)

D'n Opstoet in Kruikenstad

In Kruikenstad (Tilburg) staat de zondag altijd in het teken van D'n Opstoet. Een stoet met geweldige creaties, wagens en héél veel toeschouwers langs de route. Dat levert natuurlijk geweldige plaatjes op. D'n Opstoet in zijn geheel terugkijken? Dat kan natuurlijk ook.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Schoonmaken moet ook gebeuren

Al die bezoekers moeten natuurlijk ook hun behoefte doen. En dat kan niet alleen in cafés. Alle grote steden hebben dixi's neergezet waar carnavallers naar de wc kunnen. In Kruikenstad zijn vader Marco en zoon Jordy van Zon 's nachts in de weer om liters urine en poep op te ruimen. Al jaren maken ze samen dixi's schoon in Brabantse steden. "Hoe viezer hoe beter, want dan heb je de meeste eer van je werk", zegt Jordy. Twee keer per dag komen ze tijdens carnaval de dixi's schoonmaken in de regio Tilburg en Eindhoven. "Mensen staan soms te juichen als wij eraan komen", vertelt Jordy. Gewapend met hogedrukspuit en waterzuiger reinigen ze de dixi's en plaskruizen. Als toetje hebben ze dan ook nog nieuwe wc-rollen bij zich. "Het is heerlijk om dan de lachende blije gezichten te zien als wij langsgekomen zijn. Dat maakt dit werk zo leuk. Je maakt de mensen blij."

Vader Marco en zoon Jordy maken al jaren samen dixi's schoon (foto: omroep Brabant).

Een carna-bal van 28 kilogram

Het was een enorme uitdaging. Het maken van de gehaktbal van 28 kilo niet. Dat was een tijdje terug al gebeurd. Maar de bal gehakt in een kruiwagen met jus door de hossende menigte in Kuussegat (Veghel) vervoeren ging niet vlekkeloos. Letterlijk en figuurlijk. Onderweg naar de feesttent verloor maker Teun Horck enkele liters jus. Maar dat bleek geen spelbreker te zijn. De broodjes gehakt met jus vlogen over de toonbank.

40.000 toeschouwers in Boemeldonck

Ook in Boemeldonck (Prinsenbeek) was op zondag de carnavalsoptocht. Daar trokken zondagmiddag 78 groepen en wagens door de straten. En daar genoten zo'n 40.000 toeschouwers volop van.



Voordat de optocht kon beginnen, was het nog even flink passen en meten om de enorme wagens door de straten te manoeuvreren. En er werd ook tot het laatste moment nog hard gewerkt. De laatste wagen was na maanden werken vannacht pas om twee uur klaar. Wat een passie.

Deken van sneeuw

Sneeuw tijdens carnaval: dat hadden we al lang niet meer gezien. Maar zondag viel er in de hele provincie witte confetti. Het westen van Brabant was als eerste aan de beurt. Maar even later vielen ook op veel andere plekken de eerste vlokken. In Tullepetaonestad (Roosendaal) werd gedanst op kerstmuziek op de Markt. "Let it snow, let it snow, let it snow!", galmde daar uit de speakers. Maar dat mocht de pret niet drukken. Het feest ging gewoon door.