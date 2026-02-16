Dit was carnavalsmaandag: hagelbuien, Metworstrennen én een wereldrecord

Het was een regenachtige carnavalsmaandag, maar tussen de buien door - en zelfs tijdens de buien - was het weer ultiem genieten in Brabant. Zo won de 22-jarige Sem Janssen het Metworstrennen in Boxmeer, verbraken we in Veldhoven de wereldrecordpoging polonaise lopen, en werd er vrolijk meegezongen tijdens Kruikenstad in Koor.

Al aan het bier vóór acht uur 's ochtends

In Bonenpikkerslaand (Chaam) konden de eerste carnavalsvierders niet wachten: daar stond om kwart voor acht 's ochtends al een rij van zo'n dertig meter voor het testikelbal bij sportcafé De Loco. "Het is een uit de hand gelopen grap”, zegt café-eigenaar Eric van de Ende over het feestje dat dit jaar voor de 28ste keer werd gehouden. Met zevenhonderd man werd het volle bak. Ook Jean-Paul uit B&B Vol Liefde was van de partij.

Er stond maandagochtend een rij van wel dertig meter ( foto: Ruud Ritzen / Omroep Brabant).

Volle kerkbanken voor de Kruikenviering

Fanatieke kruiken en kruikinnen verzamelden zich in de ochtend in de Sint Josefkerk voor de Kruikenviering. Burgemeester Fleur Gräper was er ook bij en beleeft dit jaar haar eerste carnaval in Kruikenstad. Hiervoor woonde Gräper in Groningen, maar die stad heeft ze ingeruild voor het mooie Tilburg. "Ik vind het een cadeautje om de sfeer in de stad mee te maken", zegt ze.

De Kruikenviering (foto: Floortje Steigenga/Omroep Brabant).

Metworstrennen in Boxmeer

In Geitenbokkenrijk streden de jonggezellen vandaag weer volop om de titel De Koning van de Metworst. Het paardenracespektakel is een jaarlijkse traditie in Boxmeer. De wedstrijd ging een half uur later van start omdat er een vrachtwagen het parcours op reed. Sem Janssen (22) veroverde de felbegeerde titel en is dit jaar de Koning van de Metworst. Bij de winst kwamen veel emoties kijken, want het is de laatste keer dat Sem meedoet.

Vertraging door hagelbuien

Het lijkt alsof we dit carnavalsjaar alle weersomstandigheden meemaken. De zon en sneeuw hebben we al afgevinkt, en nu geldt dat ook voor regen en hagel. In Kielegat liep de optocht vertraging op door forse hagelbuien.

De deelnemers en het publiek van de Kempenoptocht kregen ook van alles op hun kop maandag: confetti, zonnestralen en hagelbuien. Bekijk hier de plaatjes. Ook in Schaijk regende het af en toe flink, maar dat kon de deelnemers van de kleurrijke optocht niet deren.











Wil versiert het graf van zijn vrouw

De 81-jarige Wil van Gils uit Dongen versiert ieder jaar op carnavalsmaandag het graf van zijn overleden vrouw Riet van Helvert. Ze werd maar 60 jaar oud en overleed in 2004 aan alvleesklierkanker. Riet was een groot carnavalsvierder. "Ik moest het huishouden doen, koken en voor haar kinderen zorgen. Want zij ging alléén maar carnaval vieren!", vertelt Wil grinnikend. Samen met vriendin Sjeanne (78), die Riet ook goed kende, versierden ze maandag haar graf tot een carnavaleske grafsteen.

Wil versiert iedere carnavals het graf van zijn overleden vrouw (foto: Karin Kamp / Omroep Brabant).



Wereldrecord polonaise lopen verbroken

Yes! We hebben het record voor de langste polonaise ter wereld te pakken! Met 1315 mensen is het gelukt. Het was nog even spannend, maar Lucille Werner, stamgast van het Fijnfisjenie Café op maandag, kwam in Rommelgat met het verlossende woord. De notaris verklaart de recordpoging na drie kwartier polonaise lopen als geldig. Lees hier hoe het er in Veldhoven maandagavond aan toe ging, of bekijk de beelden hieronder.

De verklaring: het wereldrecord langste polonaise is binnen (foto: Omroep Brabant).

Vieze treinen schoonmaken

Desiree Maquine was maakt treinen schoon, en ging ook maandag weer op pad. Tijdens carnaval zijn de treinen veel viezer dan anders en de NS zet deze dagen zelfs 250 extra schoonmakers in. "Met carnaval is het gewoon extreem", zegt Desiree. "Mensen laten wel eens een kunstarm liggen of een kruk. We komen ook vieze dingen tegen, zoals stront op de stoel en braaksel dat overal ligt."

Desiree en haar collega vlak na het schoonmaken van een trein (foto: Rogier van Son).

Al vroeg dronken mensen bij de EHBO in Kruikenstad

Tijdens carnavalsmaandag liep de EHBO in Tilburg opnieuw af en aan. Om vier uur ’s middags stonden de eerste dronken feestvierders al te wachten bij de post. “Dat is eigenlijk onacceptabel”, zegt Ad van Laarhoven, hoofd van de EHBO in Tilburg. “Mensen wisten toen al niet meer waar ze mee bezig waren.”

Ad van Laarhoven, hoofd EHBO Tilburg (foto: Omroep Brabant).

Kruikenstad in Koor

Door de aangekondigde hoosbuien was het even spannend: kan het openluchtconcert Kruikenstad in Koor gewoon door gaan? Gelukkig was het antwoord: ja. Duizenden mensen genoten vanaf het Stadsforum in Tilburg van de mooiste en leukste carnavalsklassiekers, uitgevoerd door het 40-koppige Kruikenstad in Koor Harmonieorkest. Als verrassing verscheen Corry Konings nog op het podium om een moppie te zingen.