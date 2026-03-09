112-nieuws: Motorrijder gewond na botsing met stadsbus in Roosendaal • Politie vindt vapes en vuurwerk in Breda, man en jongen opgepakt

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

18:25 Motorrijder gewond na botsing met stadsbus in Roosendaal Een motorrijder is maandagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een stadsbus in Roosendaal. Het ongeluk gebeurde op de Heerma van Vossstraat. Lees verder

17:31 Politie vindt vapes en vuurwerk in Breda, man en jongen opgepakt Twee mensen zijn zondagmiddag opgepakt voor het bezit van 500 vapes en illegaal vuurwerk. De twee vielen door de mand bij een verkeerscontrole. Agenten controleerden scooters aan de Noordschotestraat in Breda. Lees verder

15:48 Kat achtergelaten in trein naar Eindhoven, baasje nergens te bekennen Een kat is maandagochtend achtergelaten in een trein die op weg was naar Eindhoven. De eigenaar was nergens te bekennen. Lees verder

15:31 Politie houdt zoekactie met helikopters in Sprang-Capelle en Waalwijk De politie heeft maandagmiddag een grote zoekactie gehouden in de omgeving van meubelwinkel Piet Klerx, de Gamma en het Oosteind in Sprang-Capelle en Waalwijk. Voor de actie werden twee politiehelikopters en vier voertuigen van de Landelijke Eenheid ingezet. Lees verder

14:16 Jongens op fatbike botsen met auto in Helmond Twee jongens op een fatbike zijn maandagmiddag met een auto gebotst in Helmond. Het ongeval gebeurde bij een oversteekplaats op de Ameidewal. Lees verder

09:08 Gevaarlijke stoffen gevonden in pand in Langeweg, EOD ter plaatse In een pand aan de Zuiddijk in Langeweg zijn maandagochtend gevaarlijke stoffen gevonden. Dat meldt de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse. Er is niemand opgepakt. Lees verder

07:08 Waarschuwing voor plaatselijk dichte mist Het KNMI waarschuwt voor plaatselijk dichte mist in onze provincie. Het weerinstituut heeft tot tien uur maandagochtend code geel afgegeven. Lees verder

06:55 Uur vertraging op A2 na twee ongelukken, file vanaf Sint-Michielsgestel Verkeer op de A2 van Eindhoven richting Utrecht komt vanaf Sint-Michielsgestel in een flinke file terecht. Die ontstond na twee ongelukken bij knooppunt Empel. Daar waren tot kwart over zeven maandagochtend twee rijstroken afgesloten. Lees verder

06:27 Controle fatbiker loopt uit de hand, jongen en vader aangehouden Een politiecontrole van een jonge fatbiker is zondagavond in Den Bosch uit de hand gelopen. Dit was te wijten aan het gedrag van de jongen en zijn vader. Ze werden allebei aangehouden. Lees verder

06:15 Auto crasht en belandt in weiland in Boxmeer Een auto is zondagavond gecrasht op de Veerstraat in Boxmeer. Het ging mis nadat de bestuurder links in de berm terechtkwam en vervolgens de macht over het stuur verloor. De auto kwam in een weiland tot stilstand. Lees verder

05:54 Hulpdiensten rukken massaal uit vanwege man in water in Breda Een man is zondagnacht in Breda door hulpdiensten uit het water gehaald, dat gebeurde naast de Nieuwe Prinsenkade, vlakbij de Tramsingel. De man wilde niet uit eigen beweging naar de kant komen. Lees verder