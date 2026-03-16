112-nieuws: Kogelregen op huis in Drunen waar eerder aanslag met brandbom plaatsvond
Vandaag om 05:59
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.
Liveblog
05:59
Kogelregen op huis in Drunen waar eerder aanslag met brandbom plaatsvond
Een huis aan het Jozef Israëlsplantsoen in Drunen is zondagnacht beschoten. Er zijn meerdere kogelinslagen ontdekt. Op straat zijn acht hulzen gevonden. Bij de beschieting is niemand gewond geraakt.
