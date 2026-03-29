112-nieuws: Jongen (17) uit Breda zwaargewond bij ernstig auto-ongeluk in Zeeland • Man uit het niets gebroken kaak geslagen tijdens vrijgezellenfeest Tilburg

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

09:15 Jongen (17) uit Breda zwaargewond bij ernstig auto-ongeluk in Zeeland Een 17-jarige jongen uit Breda is zondagochtend zwaargewond geraakt bij een auto-ongeluk in het Zeeuwse Hengstdijk. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Lees verder

09:09 Man uit het niets gebroken kaak geslagen tijdens vrijgezellenfeest Tilburg Een 27-jarige man uit België is zaterdagavond opgepakt na een ernstige mishandeling op het Pieter Vreedeplein in Tilburg. Een 27-jarige man brak daarbij zijn kaak. Het slachtoffer liep op dat moment nietsvermoedend met vrienden over het plein tijdens een vrijgezellenfeest. Lees verder

08:48 Brand boerderij Genderen, overslaan vuur naar aangrenzende huizen voorkomen Bij een boerderij met vier wooneenheden aan de Hoofdstraat in Genderen woedde zondagochtend brand. Het vuur werd rond kwart over zes ontdekt. Lees verder

08:42 Auto schuift van de weg in Etten-Leur Een auto raakte zondagochtend van de Rijsbergseweg in Etten-Leur. De auto schoof over het fietspad en eindigde tegen een hek. De bestuurder bleef ongedeerd. Lees verder

05:56 Brand in flat in Bergen op Zoom In de Zoomflat aan de Burgemeester Stulemeijerlaan in Bergen op Zoom woedde zaterdagnacht brand in een appartement. Volgens de politie vatte een stoel in het appartement vlam. Lees verder

05:48 Meisje mishandeld op kermis Helmond, politie zoekt slachtoffer en getuigen Een meisje is donderdagavond mishandeld op de kermis op de Markt in Helmond. Dat maakte de politie zaterdagavond bekend. De politie vraagt het meisje zelf en getuigen zich te melden. Lees verder