LIVE | Willem II komt na rust op 1-2 en gelooft nog in goed resultaat
Tilburg staat woensdagavond in het teken van de eerste play-offwedstrijd tussen Willem II en FC Volendam. In dit liveblog volg je de sfeer, het laatste nieuws en alles rondom het duel om promotie naar de Eredivisie.
Liveblog
Gooooooaaaaaal
1-2!
De rust heeft Willem II goed gedaan. Nick Doodeman ontsnapt aan de rechterkant en schiet de 1-2 tegen de touwen.
Donkere wolken
Donkere wolken boven het Koning Willem II Stadion. Niet alleen door het matige spel van Willem II, maar omdat het inmiddels flink is gaan regenen.
Pechvogel eruit
Willem II-trainer John Stegeman grijpt in en brengt in de tweede helft spits Siegert Baartmans voor Samuel Bamba. Pechvogel Per van Loon blijft ook achter in de kleedkamer en wordt vervangen door Uriël van Aalst.
En dit was de 0-2
Dit was de 0-1
Rust in Tilburg: 0-2
Net niet Haen
Het is FC Volendam met het meeste gevaar, maar Willem II geeft een signaal van leven. Spits Devin Haen speelt zich knap vrij en schiet op het lichaam van doelman Roy Steur.
Kans Veerman
Henk Veerman is een plaag voor de Tilburgse defensie. De 35-jarige spits kopt na 36 minuten maar net over het doel van Didillon-Hödl.
Supporters blijven hun ploeg steunen
Een fraai beeld voor aanvang van de wedstrijd. Ondanks de 0-2 achterstand blijven de supporters van Willem II vol achter hun ploeg staan.
Bijna de derde
Daar was FC Volendam heel dicht bij de 0-3, maar Juninho Bacuna schatte net voor de doellijn een voorzet van Precious Ugwu niet goed in.
Alweer een blunder
Na 18 minuten is het ook 0-2.. Doelman Thomas Didillon-Hödl gaat in de fout en spits Henk Veerman profiteert.
0-1...
Bij Willem II gaat het helemaal mis bij linksback Per van Loon, Bilal Ould-Chikh profiteert: 0-1.
Kans Willem II
Het antwoord van Willem II volgt na vijf minuten. Samuel Bamba haalt uit met links, maar doelman Roy Steur brengt redding.
Willem II ontsnapt
Na twee minuten ontsnapt Willem II aan een achterstand. FC Volendam-aanvaller Anthony Descotte raakt de paal.
Wat een sfeer!
Rood, wit en blauw
De opkomst van de spelers van Willem II en FC Volendam. Erg sfeervol in het Koning Willem II Stadion.
Lees hier alle verhalen over de supporters van Willem II.
Geen FC Volendam-supporters
Supporters van FC Volendam mochten van hun eigen club niet afreizen naar Tilburg, dit vanwege rellen afgelopen zondag na het duel met Telstar. Daarom zitten er vanavond fans van Willem II in het uitvak.
Lees hier alle verhalen over de supporters van Willem II.
Play-offs leven volop in Tilburg: drukte bij sportcafé Papa Jim
De afgelopen week was het druk bij sportcafé Papa Jim tijdens de play-offwedstrijden van Willem II, vertelt Bas van het café. “De mogelijke promotie leeft echt in Tilburg”, zegt hij.
Hoewel veel supporters liever in het Koning Willem II Stadion zitten, kiezen anderen ervoor om de wedstrijd te volgen op het grote scherm in het café of op het terras. Ruim voor de aftrap zijn daar al de eerste beelden uit het stadion te zien.
Lees hier alle verhalen over de supporters van Willem II.
KingSide loopt vol en dj zorgt voor sfeer
Nog een half uur te gaan tot de aftrap, maar de KingSide van Willem II zit inmiddels bijna vol. Langs het veld zorgt een dj alvast voor de nodige beats en warmt het stadion zich op voor de wedstrijd.
Lees hier alle verhalen over de supporters van Willem II.
De sfeer zit er goed in bij supporterscafe D’n Beitel voor Willem II-duel
Lees hier alle verhalen over de supporters van Willem II.
Vriendinnen nemen moeder mee naar Willem II-finale: ‘Hoe leuk is dat’
Anouk en Molly gaan samen met moeder Brigitte naar de finale van Willem II tegen FC Volendam. “Het is de eerste keer dat Anouk mijn moeder ziet. En dan meteen naar de finale, hoe leuk is dat,” zegt Molly.
De twee vriendinnen hebben allebei een seizoenkaart en volgen Willem II al het hele seizoen op de voet. “De tweede seizoenshelft was gelukkig veel beter dan de eerste,” vertelt Anouk. Normaal gaat vriendin Maud ook mee naar het stadion, maar zij moet naar school en dus schuift moeder Brigitte aan.
“Maud vindt het heel erg dat ze er vandaag niet bij is,” zegt Molly. Brigitte kijkt er juist naar uit: “Het is de tweede keer dit seizoen dat ik naar het stadion kan. Ik ga heel hard juichen als Willem II scoort, want dat doet Maud normaal ook altijd,” zegt ze lachend.
Lees hier alle verhalen over de supporters van Willem II.
Supporter Martijn denkt dat Willem II met 4-0 gaat winnen.
Supporter Martijn heeft er alle vertrouwen in dat Willem II gaat winnen en voorspelt een eindstand van 4-0. "En dan maandag naar de Heuvel om te feesten."
Lees hier alle verhalen over de supporters van Willem II.
Jong en oud op weg naar het stadion
Lees hier alle verhalen over de supporters van Willem II
Bij Willem II leeft het al generaties: Stijn en zoon Willem moedigen samen aan
Stijn gaat samen met zijn zoon Willem (13) naar de finale van Willem II tegen FC Volendam. “Ik ben al twintig keer in het stadion geweest”, zegt Willem. Het is voor beiden een bijzonder uitje richting een belangrijke wedstrijd.
Stijn neemt zijn zoon al van jongs af aan mee naar het stadion en herinnert zich ook eerdere hoogte- en dieptepunten, waaronder de bekerfinale tegen Ajax in De Kuip. “Toen was hij zeven, dat was echt speciaal”, zegt hij. “Wel jammer dat ze toen verloren.”
Lees hier alle verhalen over de supporters van Willem II.
Zo start Willem II aan het duel van vanavond
Lees hier alles over de spelers van Willem II.
Al bijna 20 jaar samen naar Willem II: vriendengroep leeft toe naar play-offs
Jochem, Mitchell en Sjors komen al bijna twintig jaar samen naar het stadion van Willem II. “De helft is nog aan het werk”, zegt Jochem. “Maar wij kunnen alvast indrinken hier op het Piusplein.”
De groep baalt ervan dat ze zaterdag niet aanwezig kunnen zijn in Volendam. “Normaal zijn er maar 400 kaarten beschikbaar en deze keer mag helemaal niemand mee, dat is wel jammer”, vertelt Mitchell. Toch kijkt de vriendengroep vooral vooruit: “Zaterdag staan we met z’n allen op het fanplein, maar eerst vandaag in vak E.”
Lees hier alle verhalen over de supporters van Willem II
Daar is de spelersbus: Willem II komt aan bij het Koning Willem II Stadion
Lees hier alles over de spelersbus van Willem II.
Terrassen kleuren rood-wit-blauw in aanloop naar de wedstrijd
Lees hier alle verhalen over de supporters van Willem II.
Thijmen en Dane geloven in Willem II: 'Op naar het feest'
Thijmen heeft er alle vertrouwen in dat Willem II het vandaag goed gaat doen tegen FC Volendam. Hij voorspelt een 3-1 zege in Tilburg en denkt dat de return in Volendam voldoende zal zijn om promotie naar de Eredivisie veilig te stellen. “Het begon dit seizoen heel slecht, maar gelukkig zijn ze aan het einde veel beter geworden”, zegt hij.
Ook Dane merkt dat de spanning en het vertrouwen in de stad groeien. Volgens hem zijn er overal rood-wit-blauwe kleuren te zien op de terrassen. “Het leeft wel wat er deze dagen met Willem II gaat gebeuren. We gaan op naar het grote feest zaterdag”, zegt hij.
Lees hier alle verhalen over de supporters van Willem II.
Supporters Danny en Demi vol vertrouwen richting play-offs Willem II
Danny en Demi zijn op weg naar het stadion van Willem II. Danny zit al 16 jaar op de KingSide en reist al jaren mee naar uitwedstrijden, terwijl Demi twee jaar fan is. Toch delen ze hetzelfde vertrouwen: Willem II gaat het halen in de play-offs.
Zaterdag zijn ze te vinden op het fanplein bij het Koning Willem II Stadion, waar supporters samenkomen om de ploeg te steunen richting het duel met FC Volendam. Danny geeft aan dat er daarnaast ook een groep fans van plan is richting Volendam te reizen om daar hun steun te laten horen.
Lees hier alle verhalen over de supporters van Willem II.
Willem II leeft toe naar belangrijke wedstrijd
Uitvak leeg in Volendam, maar woensdag klinken de supporters des te harder voor Willem II
Willem II moet het zaterdag in Volendam doen zonder uitsupporters bij de play-offwedstrijd tegen FC Volendam. De gemeente Edam-Volendam heeft besloten geen Willem II-supporters toe te laten, naar aanleiding van ongeregeldheden rond eerdere wedstrijden van FC Volendam tegen SC Telstar. Daardoor blijft het uitvak zaterdag leeg en kan de Tilburgse aanhang de ploeg niet ter plekke steunen.
Willem II reageerde eerder al teleurgesteld op het besluit, omdat de club het juist in deze beslissende fase van de play-offs belangrijk vindt dat supporters het team kunnen ondersteunen. Woensdag is dat anders: dan kan Willem II in eigen huis juist rekenen op de steun van het thuispubliek, dat zich achter de ploeg schaart in aanloop naar het belangrijke duel.
Lees hier meer over het besluit.
Koning Willem II Stadion maakt zich klaar voor de wedstrijd
Willem II treft FC Volendam in finale om Eredivisieplek
Willem II speelt in de finale van de play-offs tegen FC Volendam om een plek in de Eredivisie. De Tilburgers plaatsten zich door zaterdag met 2-0 te winnen van Almere City FC en mogen zich opmaken voor het tweeluik om promotie.
FC Volendam verzekerde zich zondag van de tegenstander door in eigen huis met 1-2 te verliezen van SC Telstar. Daarmee eindigde de club als zestiende in de Eredivisie en volgt nu de confrontatie met Willem II om het laatste ticket op het hoogste niveau. Het heenduel wordt woensdag in Tilburg gespeeld, gevolgd door de return in Volendam.
Lees hier meer over de finale tussen Willem II en FC Volendam.
Willem II naar finale play-offs na zege op Almere City
Willem II heeft zich zaterdagavond geplaatst voor de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De Tilburgers wonnen in het Koning Willem II Stadion met 2-0 van Almere City FC en zetten daarmee een volgende stap in hun jacht op promotie.
Het seizoen van Willem II kende een opmerkelijke wending. Bij de winterstop stond de ploeg nog negende en was er veel kritiek op trainer John Stegeman, maar het tij keerde in 2026. Via een sterke eindsprint en een zege op RKC Waalwijk in de vorige ronde, plaatste de ploeg zich uiteindelijk voor de finale.
In de return tegen Almere City maakte Willem II het karwei af. Na rust profiteerde Uriël van Aalst van een fout van de doelman en in de slotfase besliste Amine Et-Taïbi het duel met de 2-0. In de finale wacht nu FC Volendam of SC Telstar.
Lees hier meer over de wedstrijd van afgelopen zaterdag.