LIVE | Willem II komt na rust op 1-2 en gelooft nog in goed resultaat

18:03

Anouk en Molly gaan samen met moeder Brigitte naar de finale van Willem II tegen FC Volendam. “Het is de eerste keer dat Anouk mijn moeder ziet. En dan meteen naar de finale, hoe leuk is dat,” zegt Molly.

De twee vriendinnen hebben allebei een seizoenkaart en volgen Willem II al het hele seizoen op de voet. “De tweede seizoenshelft was gelukkig veel beter dan de eerste,” vertelt Anouk. Normaal gaat vriendin Maud ook mee naar het stadion, maar zij moet naar school en dus schuift moeder Brigitte aan.

“Maud vindt het heel erg dat ze er vandaag niet bij is,” zegt Molly. Brigitte kijkt er juist naar uit: “Het is de tweede keer dit seizoen dat ik naar het stadion kan. Ik ga heel hard juichen als Willem II scoort, want dat doet Maud normaal ook altijd,” zegt ze lachend.

Lees hier alle verhalen over de supporters van Willem II.