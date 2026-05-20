Willem II moet na 1-2 eindstand in Tilburg aan de bak in Volendam

20:45

Willem II heeft de finale van de play-offs woensdagavond met een nederlaag geopend. In Tilburg won FC Volendam met 1-2, waardoor de Tilburgers zaterdag in de return vol aan de bak moeten voor promotie naar de Eredivisie.

De bezoekers profiteerden al vroeg van twee grote fouten bij Willem II. Eerst strafte Bilal Ould-Chikh balverlies van Per van Loon af, daarna schoot Henk Veerman raak nadat doelman Thomas Didillon-Hödl de bal inleverde.

Na rust bracht Nick Doodeman de spanning terug met de 1-2, waarna Willem II op jacht ging naar de gelijkmaker. Die viel niet meer, ondanks kansen en veel steun vanaf de tribunes.

Na afloop zongen supporters massaal dat ze zaterdag alsnog naar Volendam willen afreizen, ondanks het verbod op uitsupporters.

Lees hier het hele wedstrijdverslag.