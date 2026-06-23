Honderden inwoners nemen afscheid van dorpsicoon Kees: 'iedereen kende hem'
Rijen rouwt dinsdagavond om misschien wel een van de opvallendste bewoners die het dorp kende. Paradijsvogel Kees Embregts kwam vorige week om het leven door een verwoestende brand in zijn huis. Honderden mensen verzamelden zich op het plein bij de Maria Magdalenakerk, op een steenworp afstand van zijn woning, om hem de laatste eer te bewijzen.
De klokken van de Maria Magdalenakerk in het hart van het dorp blijven dinsdagavond aan één stuk door luiden. De klanken galmen over het plein, met uitzicht op het huis van Kees. De woning is zwartgeblakerd na het inferno die hem het leven kostte. Een voor een leggen mensen bloemen neer.
“Wat verschrikkelijk dat we hier moeten staan, maar wat fijn dat we met zovelen zijn”, zegt burgemeester Derk Alssema van de gemeente Gilze en Rijen door de microfoon tegen de aanwezigen op het plein. “Dat het leven van zo’n zachtaardig persoon op deze manier is geëindigd is lastig te accepteren.”
“Als je ziet dat vier- à vijfhonderd mensen naar de herdenking zijn gekomen, zie je wat voor plek Kees had ingenomen in onze gemeenschap”, vertelt hij. “Je zag dat het verwerken gelijk na de brand begon. We deelden de leuke oneliners en herinneringen, maar ook het gemis kwam direct.”
'Niet beseffen'
Ook de broer van Kees is naar de herdenking gekomen. Huub kijkt toe hoe een groot deel van het dorp is uitgelopen. Hij vertelt over de noodlottige nacht: “De buurvrouw had gebeld, ik lag net in bed een voetbalwedstrijd te kijken. Ze vertelde dat alles helemaal in lichterlaaie stond.”
Bij Huub bekroop meteen het gevoel dat er iets niet in de haak was. Kees ging altijd vroeg naar bed. “We wisten eigenlijk al vanaf het begin dat hij waarschijnlijk overleden was”, vertelt zijn broer geëmotioneerd. “Dit doet me wel heel goed, het is erg positief. Hij was heel lief en aardig en deed geen vlieg kwaad. Ik kan het nog steeds niet beseffen.”
Markante Rijenaar
Ook een T-shirt en een hele hoop kaarsen worden neergelegd op het altaartje op het plein, allemaal onder het toeziend oog van de kenmerkende fiets met fietstassen waar Kees altijd op reed. Het is duidelijk: het overlijden van misschien wel de markantste Rijenaar gaat jong en oud niet in de koude kleren zitten.
Een man in een groen shirt legt een bos bloemen op de stapel. “Het is een bijzondere jongen geweest. We hebben hem altijd heel leuk gevonden”, vertelt Piet. Hij krijgt een brok in zijn keel en weet zijn tranen nog maar net te bedwingen. “Het doet me heel veel, het lukt me nog niet eens om het uit te drukken. We moeten Kees missen. De laatste jaren was hij onderdeel van ons clubje.”
'Iedereen kende hem'
“Hij was hét gezicht van Rijen”, vult een oudere dame aan, terwijl ze samen met een jong meisje een kaarsje aansteekt. “Iedereen kende hem, wij kenden hem ook heel goed. Ik was geschokt.”
De paradijsvogel stond bekend om zijn uitgesporken manier van denken en leven, eerder vertelde hij er uitgebreid over bij Omroep Brabant. Hij leefde sober, op zijn eigen voorwaarden, en week daarin volledig af van wat in de buurt als normaal werd gezien. Zijn uitspraken maakten hem in het dorp een opvallende en soms omstreden figuur.
Kees was een bijzondere verschijning in het dorp. Een andere man heeft zojuist een T-shirt neergelegd. “Dat is hoe ik Kees ken. Ik ken hem niet anders dan als een echte Rijenaar, een vriendelijke man. Ik kan het niet beschrijven."