Honderden inwoners nemen afscheid van dorpsicoon Kees: 'iedereen kende hem'

Rijen rouwt dinsdagavond om misschien wel een van de opvallendste bewoners die het dorp kende. Paradijsvogel Kees Embregts kwam vorige week om het leven door een verwoestende brand in zijn huis. Honderden mensen verzamelden zich op het plein bij de Maria Magdalenakerk, op een steenworp afstand van zijn woning, om hem de laatste eer te bewijzen.

De klokken van de Maria Magdalenakerk in het hart van het dorp blijven dinsdagavond aan één stuk door luiden. De klanken galmen over het plein, met uitzicht op het huis van Kees. De woning is zwartgeblakerd na het inferno die hem het leven kostte. Een voor een leggen mensen bloemen neer. “Wat verschrikkelijk dat we hier moeten staan, maar wat fijn dat we met zovelen zijn”, zegt burgemeester Derk Alssema van de gemeente Gilze en Rijen door de microfoon tegen de aanwezigen op het plein. “Dat het leven van zo’n zachtaardig persoon op deze manier is geëindigd is lastig te accepteren.” “Als je ziet dat vier- à vijfhonderd mensen naar de herdenking zijn gekomen, zie je wat voor plek Kees had ingenomen in onze gemeenschap”, vertelt hij. “Je zag dat het verwerken gelijk na de brand begon. We deelden de leuke oneliners en herinneringen, maar ook het gemis kwam direct.”

'Niet beseffen'

Ook de broer van Kees is naar de herdenking gekomen. Huub kijkt toe hoe een groot deel van het dorp is uitgelopen. Hij vertelt over de noodlottige nacht: “De buurvrouw had gebeld, ik lag net in bed een voetbalwedstrijd te kijken. Ze vertelde dat alles helemaal in lichterlaaie stond.” Bij Huub bekroop meteen het gevoel dat er iets niet in de haak was. Kees ging altijd vroeg naar bed. “We wisten eigenlijk al vanaf het begin dat hij waarschijnlijk overleden was”, vertelt zijn broer geëmotioneerd. “Dit doet me wel heel goed, het is erg positief. Hij was heel lief en aardig en deed geen vlieg kwaad. Ik kan het nog steeds niet beseffen.”

Het plein in Rijen stroomde helemaal vol voor paradijsvogel Kees. (Foto: Noël van Hooft.)