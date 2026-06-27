LIVE 112-nieuws | Loslopende hond gevonden in Drunen, politie zoekt baasje | Ernstig ongeluk in Valkenswaard: lantaarnpaal valt op rijdende auto

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06:38 Loslopende hond gevonden in Drunen, politie zoekt baasje Agenten hebben na een melding een loslopende hond gevonden in de buurt van het Plataanplein in Drunen. Lees verder