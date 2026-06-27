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LIVE 112-nieuws | Loslopende hond gevonden in Drunen, politie zoekt baasje | Ernstig ongeluk in Valkenswaard: lantaarnpaal valt op rijdende auto
Vandaag om 06:38
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Liveblog
06:38
Loslopende hond gevonden in Drunen, politie zoekt baasje
Agenten hebben na een melding een loslopende hond gevonden in de buurt van het Plataanplein in Drunen.
06:03
Ernstig ongeluk in Valkenswaard: lantaarnpaal valt op rijdende auto
Een lantaarnpaal is vrijdagnacht op een rijdende auto gevallen aan de Tienendreef in Valkenswaard. In die auto zaten een man en vrouw. De lantaarnpaal brak nadat een andere automobilist crashte.
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