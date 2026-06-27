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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Loslopende hond gevonden in Drunen, politie zoekt baasje | Ernstig ongeluk in Valkenswaard: lantaarnpaal valt op rijdende auto

Vandaag om 06:38

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

06:38

Loslopende hond gevonden in Drunen, politie zoekt baasje

Agenten hebben na een melding een loslopende hond gevonden in de buurt van het Plataanplein in Drunen. 

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06:03

Ernstig ongeluk in Valkenswaard: lantaarnpaal valt op rijdende auto

Een lantaarnpaal is vrijdagnacht op een rijdende auto gevallen aan de Tienendreef in Valkenswaard. In die auto zaten een man en vrouw. De lantaarnpaal brak nadat een andere automobilist crashte. 

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