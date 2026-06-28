Zware buien teisteren Brabant: woningbranden en stormschade

Een groot deel van de provincie is zaterdagnacht getroffen door zware buien met fel onweer, veel regen en harde windstoten. Op meerdere plekken kwamen meldingen binnen van woningbranden en stormschade.

Onweersflitsen verlichtten de hemel vanaf een uur of twee zo'n beetje non-stop. Zware windstoten en regen maakten de buien compleet. Met op sommige plekken flinke gevolgen: er braken woningbranden uit en op allerlei plekken is er sprake van stormschade. Op het weerstation in Eindhoven werden windstoten van 90 kilometer per uur gemeten.

Brand door blikseminslag

Onder meer in Dongen, Oss, Helmond, Den Bosch, Heesch, Beek en Donk en Geldrop brak brand uit in huizen. Vermoedelijk door blikseminslag.



De brand in Helmond brak uit in de daken van twee woningen in de Dennehoutstraat. De brandweer rukte met groot materieel uit om het vuur te bestrijden. In Beek en Donk vloeg aan de Biezenweg een rieten kap in brand.

















Stormschade op tientallen plekken

De brandweer kreeg in korte tijd tientallen meldingen binnen van stormschade. Onder meer vanuit de omgeving van Tilburg, Hoogeloon, Eindhoven, Someren en Son en Breugel. Het gaat onder meer om schade door afgebroken takken en omgewaaide bomen. Ook zijn daken beschadigd geraakt. De meldkamer van de brandweer in Midden- en West-Brabant kreeg zoveel meldingen in korte tijd dat op een brandweerkazerne een extra meldkamer werd ingericht. Ook Valkenswaard werd flink getroffen. De korte maar hevige storm zorgde voor omgewaaide bomen die op auto's terechtkwamen, verkeershekken die dwars op de weg lagen en fietsen die massaal omver werden geblazen.

In Dongen botste een auto op een boom die tijdens het noodweer omwaaide.