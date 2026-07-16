Clubhuis van Satudarah of niet: café 't Uilennest blijft voorlopig open

Café ’t Uilennest in Tilburg heeft ook de tweede procedure tegen de gemeente Tilburg gewonnen en mag daardoor openblijven. Voorlopig althans, want na de zomer moeten de eigenaren zich ook nog melden voor een bezwaarzitting in het stadhuis in Tilburg.

Je zou als leek door de bomen het bos niet meer zien, met zoveel zittingen en procedures. Donderdag was er een zitting bij de voorzieningenrechter in de rechtbank in Breda. Op 23 juni sloot de gemeente Tilburg het café weer, maar dankzij een schriftelijke procedure mochten uitbaters Atilla en Gemma twee dagen later toch weer open. De zitting van donderdag ging veel dieper op de zaak in. Het was spannend, omdat de rechter meteen uitspraak ging doen en dat kon maar twee kanten op: direct sluiten of voorlopig openblijven. Het werd het laatste, tot opluchting van Atilla en Gemma, die anders niet eens een afscheidsfeestje hadden kunnen geven. Maar veel blijdschap was er ook weer niet. De twee zijn moe van alle procedures van de afgelopen anderhalf jaar. En de gemeente geeft niet op en heeft maar één doel: café ’t Uilennest sluiten. Want dat werd door oud-leden van Satudarah gebruikt als clubhuis en de kans op strafbare feiten blijft te groot, vindt de gemeente. Terug naar vorig jaar

Net voor carnaval vorig jaar moest het café in de Koestraat in Tilburg voor het eerst zijn deuren sluiten. Na een vechtpartij met leden van een andere motorbende verderop in de straat richtte de politie het vizier op ’t Uilennest. Na maanden posten concludeerde de politie dat het café werd gebruikt door Satudarahleden om samen te komen en werd er een inval gedaan. Dat samenkomen mag niet, want Satudarah is, net als andere motorclubs, inmiddels verboden.

Aanvankelijk moest het café zes maanden dicht, maar dat werd uiteindelijk maar een kleine twee maanden in de zomer van 2025. Ondertussen had de gemeente advies gevraagd aan het Landelijk Bureau Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) en die zagen een gevaar op het plegen van strafbare feiten door oud-leden van de verboden motorclub. Genoeg reden voor de burgemeester van Tilburg om alsnog de vergunning in te trekken. Atilla en Gemma stelden ondertussen samen met hun advocaat allerlei oplossingen voor. Zo zouden de vergunningsvoorwaarden kunnen worden uitgebreid door erin op te nemen dat bepaalde mensen niet meer binnen mogen. Ook zou een wijkagent regelmatig langs kunnen komen en zouden camera’s alles in het café kunnen registreren. Maar de gemeente luisterde daar niet naar en bleef volhouden dat er een te grote kans is dat de oud-Satudarahleden gaan zorgen voor problemen en dat wil de gemeente absoluut niet. Maar de rechter zag dat probleem niet zo. Het advies van het Landelijk Bureau Bibob is zwaarwegend, vond hij, maar er is ook anderhalf jaar niets gebeurd in het café. Een like van een oud-Satudarahlid op Facebook vond hij ook echt te weinig om aan te tonen dat de contacten nog steeds heel warm zijn. Huiswerk voor gemeente

De gemeente kreeg van de rechter huiswerk mee: ze heeft onvoldoende gemotiveerd waarom er geen alternatieven mogelijk zijn en ook moet de afgelopen anderhalf jaar, waarin geen incidenten zijn geweest, beter worden meegewogen. Het is nu 2-0 voor café ’t Uilennest in deze nieuwe ‘bibobprocedure’, maar het is nog geen gelopen race, beseften Atilla en Gemma meteen na de uitspraak. Het intrekken van de vergunning is voorlopig van de baan, maar na de zomer moeten ze voor de bezwaarcommissie van de gemeente verschijnen. En in november is er nog een zaak. Dan moeten de uitbaters en de oud-Satudarahleden voor de strafrechter verschijnen voor het houden van verboden clubavonden. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren