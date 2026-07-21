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LIVE 112-nieuws | Auto volledig uitgebrand in Breda, politie onderzoekt brandstichting
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Liveblog
05:32
Auto volledig uitgebrand in Breda, politie onderzoekt brandstichting
Een geparkeerde auto op de hoek van de Iepstraat en Wilgstraat in Breda is maandagavond rond kwart voor twaalf volledig uitgebrand. De politie sluit brandstichting niet uit.
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