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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Auto volledig uitgebrand in Breda, politie onderzoekt brandstichting

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Redactie

Liveblog

05:32

Auto volledig uitgebrand in Breda, politie onderzoekt brandstichting

Een geparkeerde auto op de hoek van de Iepstraat en Wilgstraat in Breda is maandagavond rond kwart voor twaalf volledig uitgebrand. De politie sluit brandstichting niet uit. 

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