Advertentie
LIVE 112-nieuws | File door eerder ongeluk op A2 | Overkapping vliegt in brand, mogelijk kortsluiting in kerstlampjes
Vandaag om 07:49
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
07:49
File door eerder ongeluk op A2
Op de A2 richting Maastricht is tussen knooppunt Batadorp en De Hogt een ongeluk gebeurd. Daardoor liep de extra vertraging op tot een half uur. Nadat de weg weer was vrijgegeven, loste de file snel op.
05:32
Overkapping vliegt in brand, mogelijk kortsluiting in kerstlampjes
De brandweer is in de nacht van maandag op dinsdag uitgerukt voor een brandende overkapping aan de Abdijlaan in Uden. Mogelijk vatte kerstverlichting onder het afdak door kortsluiting vlam. Binnen de kortste keren stond de overkapping in lichterlaaie.
05:09
Explosie met vuurwerkbom bij Italiaans restaurant in Best
Het centrum van Best is opgeschrikt door een explosie. Vlak voor half vijf dinsdagochtend ging een explosief af bij een Italiaans restaurant aan de Boterhoek. De explosie werd veroorzaakt door een vuurwerkbom, daarbij ontstond een brand die volgens een politiewoordvoerder snel kon worden geblust.
04:56
Metershoge vlammen uit heg, brandweer weet huis net te redden
De brandweer heeft maandagmiddag ternauwernood voorkomen dat een huis aan de Maasdijk in Raamsdonksveer in een vuurzee veranderde. Rond vijf uur vloog de heg naast het huis in brand. Metershoge vlammen sloegen uit de struiken.
Advertentie
Advertentie