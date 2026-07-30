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LIVE 112-nieuws | Harde knal klinkt bij restaurant in Breda, politie vermoedt explosief | Dode bij ongeval op A27 bij Oosterhout, weg is dicht
Vandaag om 05:46
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Liveblog
05:46
Harde knal klinkt bij restaurant in Breda, politie vermoedt explosief
Bij een restaurant aan de Haven in Breda is in de nacht van woensdag op donderdag een explosief afgegaan. Iets voor half drie klonk daar een harde knal, meldt de politie Breda.
05:41
Dode bij ongeval op A27 bij Oosterhout, weg is dicht
Bij een ernstige aanrijding op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon om het leven gekomen. Dat meldt de politie Breda. Vanwege het ongeval is de A27 van Breda naar Gorinchem dicht bij Oosterhout-Zuid.
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