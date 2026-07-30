Navigatie overslaan
Ontdek
112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Harde knal klinkt bij restaurant in Breda, politie vermoedt explosief | Dode bij ongeval op A27 bij Oosterhout, weg is dicht

Vandaag om 05:46

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

05:46

Harde knal klinkt bij restaurant in Breda, politie vermoedt explosief

Bij een restaurant aan de Haven in Breda is in de nacht van woensdag op donderdag een explosief afgegaan. Iets voor half drie klonk daar een harde knal, meldt de politie Breda. 

Lees verder

05:41

Dode bij ongeval op A27 bij Oosterhout, weg is dicht

Bij een ernstige aanrijding op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon om het leven gekomen. Dat meldt de politie Breda. Vanwege het ongeval is de A27 van Breda naar Gorinchem dicht bij Oosterhout-Zuid. 

Lees verder

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.