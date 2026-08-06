WK-titel Herlings leek lang ondenkbaar maar is nu bijna een zekerheid

"Tijdens mijn eerste grote wedstrijd in Montrova in februari dacht ik nog: Jeffrey, wat heb je nu toch gedaan?", blikt motorcrosser Jeffrey Herlings terug. Na zeventien jaar bij KTM stapte hij over naar Honda. De 31-jarige rijder, zijn nieuwe team en machine raakten steeds beter op elkaar ingespeeld. Halverwege het seizoen was er veel motorpech, maar zijn directe concurrent raakte geblesseerd en Herlings zelf bleef winnen. Nu kan de WK-titel hem haast niet meer ontgaan.

Op het circuit in Arnhem werkte Jeffrey Herlings woensdagochtend en -middag ijverig meerdere trainingssessies op zijn Honda af. Over zo'n twee weken rijdt de vijfvoudig wereldkampioen uit Oploo er weer over het mulle zand tijdens de Grand Prix van Nederland. Het is de laatste Europese MXGP-wedstrijd van het seizoen. In theorie kan Herlings in Nederland wereldkampioen worden. "Maar daar ben ik helemaal niet mee bezig. Het maakt mij niet uit waar ik kampioen word, als ik het maar word. Het is ook niet realistisch, want ik sta nu 104 punten voor en dan moet ik in twee manches 76 punten uitlopen", vertelt de coureur.

Jeffrey Herlings op zijn Honda tijdens een training op het circuit in Arnhem (foto: Collin Beijk).









Toch moet hij toegeven dat kampioen worden in Europa wel het mooiste is. "Ik denk dat de MXGP-organisatie de laatste wedstrijden bewust overzees rijdt vanwege het betere weer en de financiën. Dus ik snap het wel, maar als rijder is het niet heel fijn om in Australië of China kampioen te worden."

De meeste rijders in de MXGP, de hoogste motorcrossklasse, komen uit Europa. "En als je dan wereldkampioen wordt, wil je daar graag je fans bij hebben. Maar goed, uiteindelijk tekent iedereen voor een wereldtitel. Ook als die aan de andere kant van de wereld wordt gehaald." Toch krijgt Herlings nog steeds een lach op zijn gezicht als hij terugdenkt aan 2018. Toen kroonde hij zich voor duizenden in het oranje geklede fans in Assen tot wereldkampioen.

"Ik had niet verwacht mee te strijden."

De overstap van KTM naar Honda was echt wennen voor de crosser uit Oploo. "Ik had aan het begin van het seizoen echt niet verwacht mee te strijden om de titel. De motor is totaal anders en de cultuur en manier van werken ook." Waar bij KTM problemen meteen worden aangepakt door te experimenteren, wordt volgens Herlings bij Honda eerst meer geanalyseerd. "Maar als de Japanners dan met een oplossing komen, dan is het ook wel écht een flinke stap vooruit." Problemen waren er bij de start van het seizoen weinig. Na vijf wedstrijden stond Herlings bijna gelijk met de WK-leider. "Toen kregen we motorproblemen en verloor ik met drie uitvalbeurten heel veel punten", blikt hij terug. "Maar ja, toen liep mijn concurrent Lucas Coenen (21) uit België een liesblessure op." Van een achterstand van 68 punten ging Herlings, na een reeks zeges, naar een voorsprong van 104 punten.

"Zonder blessures moet de titel goedkomen."

"Maar er zijn nog steeds vijf wedstrijden en het is pas afgelopen als het afgelopen is. En wat met Coenen is gebeurd, is gewoon zwaar klote voor hem, maar kan mij ook gebeuren." Herlings kan het weten. Door blessureleed liep hij de afgelopen jaren vier titels mis. "Maar zonder blessures moet dit normaliter goedkomen." Gas terugnemen doet Jeffrey Herlings niet. "Ik blijf gewoon doen wat ik al deed en dat is hard rijden. Je kan wel voorzichtiger gaan doen, maar je motor kan stuk gaan, je kan aangereden worden, ik kan tijdens een training van mijn fiets vallen of aangereden worden. Als je jezelf daarover druk gaat maken, heb je geen leven meer." Maar zo ervaren als hij is, weet hij ook dat winnen nu niet meer noodzakelijk is voor het behalen van de titel.