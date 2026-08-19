Politie zoekt acht getuigen van fatale brand waarbij bekende Kees omkwam

De politie is op zoek naar acht mensen die mogelijk meer weten over de brand waarbij de bekende Rijenaar Kees Embregts half juni om het leven kwam. Maanden na de verwoestende brand is nog altijd niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan. De politie houdt rekening met alle mogelijke scenario's. Ook brandstichting wordt niet uitgesloten.

De allesverwoestende brand brak dinsdagnacht 16 juni uit in het huis van Kees aan de Hoofdstraat in Rijen. Toen het huis veilig genoeg was om binnen te gaan, vond de brandweer een lichaam. Enkele dagen later bevestigde de politie dat het om bewoner Kees Embregts ging. Acht mensen gezocht

Voor het onderzoek wil de politie nu graag spreken met acht specifieke mensen die rond het uitbreken van de brand in de Hoofdstraat waren. Het gaat om een voetganger, twee fietsers en vijf automobilisten. Zij kwamen rond het tijdstip waarop de brand ontstond door de straat.

De politie hoopt dat zij iets hebben gezien dat kan helpen om duidelijk te krijgen wat er die nacht precies is gebeurd. In deze video zijn beelden van bewakingscamera's te zien:

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