Hoogste bieders worden definitief eigenaren van vakantieparken Peter Gillis

De geïnteresseerden die vorige week het hoogste bod deden op de drie vakantieparken van Peter Gillis worden de nieuwe eigenaren van de parken. Het gaat om drie verschillende kopers, zo meldt veilingmeester Richard Dieteren aan Omroep Brabant. Schuldeiser Marc van Rooi heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen, zegt zijn advocaat.

Noël van Hooft Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Daarmee staat niets de verkoop van Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg nog in de weg. Bronnen melden aan Omroep Brabant dat vier recreatiebedrijven meeboden op de parken van Gillis. De drie parken werden vorige week gedwongen geveild omdat Gillis een schuld van ruim 27 miljoen euro bij Van Rooi heeft. Prinsenmeer leverde met 20,6 miljoen euro het hoogste bedrag op. Voor Brugse Heide werd 3,15 miljoen euro geboden en Stadsresort Valkenburg bracht 3,55 miljoen euro op. In totaal kwam het bedrag voor de drie parken daarmee op 27,3 miljoen euro. Schulden

Na de veiling was de verkoop nog niet definitief. Van Rooi moest eerst beoordelen aan wie hij de parken wilde gunnen. Daarbij is onder meer gekeken naar de bieders en of zij hun bod daadwerkelijk kunnen betalen. “Wij hebben de afgelopen dagen gekeken of er goede redenen zijn om het niet aan de hoogste bieders te gunnen. Wij hebben geen bijzonderheden gevonden”, zegt de advocaat van Van Rooi.

Voor Gillis betekent de gedwongen verkoop het einde van zijn eigendom van de drie vakantieparken. Helemaal van zijn financiële problemen af is de ondernemer daarmee nog niet. Naast de schuld aan Van Rooi zijn er ook nog veilingkosten en onder andere een belastingschuld. Gillis heeft nu nog zes gesloten vakantieparken in Nederland en drie ‘open’ parken in België. Slotenmaker

De overdracht van de parken moet de komende weken worden afgerond. Wie de nieuwe eigenaren zijn en wanneer de parken weer open gaan, is nog niet bekend. "Binnen nu en zes weken wordt alles rondgemaakt", legt de veilingmeester uit. "Mogelijk is dat al op 30 oktober, de laatste dag van de maand." "Ik verwacht niet dat er een sleuteloverdacht plaats gaat vinden", gaat Dieteren verder. "De nieuwe eigenaren zullen met een slotenmaker de parken op moeten om toegang te krijgen tot hun nieuwe eigendommen. Tenzij Gillis met de sleutel klaarstaat natuurlijk."

Park Prinsenmeer (foto: Vastgoedveiling.nl).