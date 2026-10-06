Aanslag waarbij tiener zwaar verbrandde: na jaren tweede verdachte gepakt
De politie heeft dinsdag een 26-jarige man uit Helmond aangehouden voor betrokkenheid bij een aanslag op een huis in Eindhoven in 2020. Een jongen van zestien raakte toen ernstig gewond nadat bij zijn woning aan de Moreelselaan een zelfgemaakt explosief was gebruikt. Een andere verdachte werd in 2021 al veroordeeld voor meervoudige poging tot moord.
In de nacht van 20 op 21 juli 2020 was er een enorme knal te horen op de Moreelselaan. Bij een hoekwoning was zwaar illegaal vuurwerk in combinatie met een flesje benzine naar binnen gegooid. Na de explosie volgde er een felle uitslaande brand die de sociale huurwoning zwaar beschadigde. Al snel bleek dat er sprake was van opzet.
Jeugd tbs
Sadik K. uit Helmond was tijdens de aanslag minderjarig. Daarom werd hij ruim vijf jaar terug veroordeeld tot anderhalf jaar cel en voorwaardelijk jeugd-tbs. Hij zou ruzie hebben gehad met het 16-jarige slachtoffer. Die lag op de bank in de woonkamer te slapen en kreeg de volle laag toen het vuurwerk en de benzine naar binnen werden gegooid.
Volgens zijn familie was hij voor 67 procent verbrand en moest hij met de traumahelikopter naar het brandwondencentrum in Rotterdam worden gevlogen. Maanden na de aanslag kon hij nog altijd niet lopen. Zijn herstel duurde lang en hij moest meerdere behandelingen ondergaan.
Tweede verdachte
Sadik K. handelde volgens justitie niet alleen. Uit camerabeelden bleek dat er die nacht een tweede persoon betrokken was bij de aanslag. De twee reden op een groene Piaggio Skipper-scooter naar de woning. De Sadik zou de brandbom hebben gegooid, terwijl de andere persoon de scooter bestuurde.
Drie weken geleden maakte de politie bekend dat er nieuwe informatie over de zaak was binnengekomen. Onderzoekers hadden meer duidelijkheid gekregen over kleding die de gezochte tweede verdachte droeg. Ook zijn met moderne onderzoekstechnieken DNA-sporen veiliggesteld die vergeleken konden worden.
Beloning
Vanwege de nieuwe ontwikkelingen in de zaak loofde het Openbaar Ministerie een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip. Dinsdagmiddag werd de tweede verdachte in het Limburgse Horst aangehouden.
De 26-jarige Helmonder zit vast in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hoe de politie uiteindelijk bij hem is uitgekomen, is niet bekendgemaakt.