Aanslag waarbij tiener zwaar verbrandde: na jaren tweede verdachte gepakt

De politie heeft dinsdag een 26-jarige man uit Helmond aangehouden voor betrokkenheid bij een aanslag op een huis in Eindhoven in 2020. Een jongen van zestien raakte toen ernstig gewond nadat bij zijn woning aan de Moreelselaan een zelfgemaakt explosief was gebruikt. Een andere verdachte werd in 2021 al veroordeeld voor meervoudige poging tot moord.

In de nacht van 20 op 21 juli 2020 was er een enorme knal te horen op de Moreelselaan. Bij een hoekwoning was zwaar illegaal vuurwerk in combinatie met een flesje benzine naar binnen gegooid. Na de explosie volgde er een felle uitslaande brand die de sociale huurwoning zwaar beschadigde. Al snel bleek dat er sprake was van opzet.

Jeugd tbs

Sadik K. uit Helmond was tijdens de aanslag minderjarig. Daarom werd hij ruim vijf jaar terug veroordeeld tot anderhalf jaar cel en voorwaardelijk jeugd-tbs. Hij zou ruzie hebben gehad met het 16-jarige slachtoffer. Die lag op de bank in de woonkamer te slapen en kreeg de volle laag toen het vuurwerk en de benzine naar binnen werden gegooid.

Volgens zijn familie was hij voor 67 procent verbrand en moest hij met de traumahelikopter naar het brandwondencentrum in Rotterdam worden gevlogen. Maanden na de aanslag kon hij nog altijd niet lopen. Zijn herstel duurde lang en hij moest meerdere behandelingen ondergaan.