Herbeleef hier de marathon van Eindhoven van minuut tot minuut

15:04

Ze gaan samen biefstuk eten, dat was de afspraak als ze samen de halve marathon in Eindhoven zouden lopen. Mart de Jong en Erik Ratelband zijn erin geslaagd.

"Het was fantastisch, er stonden zoveel mensen langs de kant", zegt Mart die naar de dagopvang Ons Hagje in Haghorst gaat. Zijn begeleider Erik noemde het een geweldige prestatie van Mart. "Halverwege ging het even wat moeilijker, er stonden toen weinig mensen langs de kant. Toen het drukker werd, zag ik de motivatie weer helemaal terugkeren."