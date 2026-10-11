Herbeleef hier de marathon van Eindhoven van minuut tot minuut
Tienduizenden hardlopers en ruim 200.000 toeschouwers: Eindhoven stond dit weekend volledig in het teken van de ASML Marathon Eindhoven. Lees in dit liveblog hoe de 42ste editie verliep.
Liveblog
Nagenieten
We sluiten dit liveblog af, maar wil je nog even nagenieten, kijk dan naar deze terugblik van Marathon Eindhoven. Meer verhalen zijn hier te lezen.
Binnen!
Indrukwekkend
Anne Quirijnen uit Etten-Leur viel op tijdens de Marathon Eindhoven. Ze liep de hele marathon met het beademingsapparaat van haar zoon op de rug en masker op haar hoofd. "Dit is hoe strijden voor je kind eruit ziet", zei ze na ongeveer 5,5 uur rennen.
Hand in hand
Deze dames kwamen samen over de streep, maar inmiddels is het merendeel van alle deelnemers over de finish gekomen.
Mooi feest
De laatste loodjes
De crew op het parcours
Gouden tip
Morgen spierpijn? Hardloper Harm Sengers geeft de tip voor mensen die de trap op moeten. "Ga achteruit de trap af in plaats van vooruit. Dat gaat wel wat gekke blikken opleveren op kantoor, maar het voelt beter." Oh ja, een warm bad is ook goed voor de spieren.
Drie generaties
Wat een verhaal!
Opnieuw leren eten, schrijven, lopen en slikken. Na drie herseninfarcten moest Henri de Haas uit Eindhoven zijn leven opnieuw opbouwen. Tien jaar later liep hij de halve marathon in Eindhoven. “Echt geweldig”, zegt hij na afloop. “Ik ben een beetje emotioneel nu.”
Laat die biefstukken maar komen
Ze gaan samen biefstuk eten, dat was de afspraak als ze samen de halve marathon in Eindhoven zouden lopen. Mart de Jong en Erik Ratelband zijn erin geslaagd.
"Het was fantastisch, er stonden zoveel mensen langs de kant", zegt Mart die naar de dagopvang Ons Hagje in Haghorst gaat. Zijn begeleider Erik noemde het een geweldige prestatie van Mart. "Halverwege ging het even wat moeilijker, er stonden toen weinig mensen langs de kant. Toen het drukker werd, zag ik de motivatie weer helemaal terugkeren."
Jaar na herseninfarct rent Johnny naar de finish
Voor Johnny (67) was de Marathon Eindhoven een bijzonder evenement. Vorig jaar had hij een zwaar herseninfarct en werd hij in een vakantiepark gevonden door zijn buren. "Ik lag op de grond en kon niet meer opstaan. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik er nog ben."
Nu een jaar later rende hij de halve marathon binnen twee uur. "Ik had als doel om meer te trainen en gezonder te leven. Dankzij een personal trainer ging ik stapje voor stapje vooruit. Ik ben zo blij met deze halve marathon, ik heb de hele run genoten van het rennen en het geweldige publiek."
Goede sfeer
Feyenoord in Eindhoven
Jos verlangt naar een douche
Jos (54) liep voor de vierde keer de Marathon Eindhoven op blote voeten. "Ik zag het ooit op internet en ik hou van uitdagingen. Mijn doel was het lopen in 4.15 uur en dat is gelukt." Of het zijn laatste keer is, betwijfelt hij. "Vijf is wel een mooi getal. En dan uiteraard op blote voeten. Maar nu kan ik eerst een douche gebruiken."
Rijen dik met toeschouwers
Enthousiaste fan
Magische fee
Dana uit Oekraïne rende mee als magische fee. Onderweg trok ze veel bekijks. “Een paar maanden geleden ben ik gescheiden en ik rende vandaag voor de tiende keer mee in de halve marathon. Ik heb eindelijk vrijheid na 15 jaar een relatie met een toxische man." Na afloop had ze vooral dorst. "Ik heb een limoncello gescoord en een biertje.”
Dorst!
Na bijzondere prestatie wacht een nieuwe uitdaging
Tijdens de Marathon Eindhoven kunnen deelnemers een extra stukje lopen door het Philips Stadion. ASML maakt voor iedere sportieveling een bedrag over naar een aantal goede doelen.
Maron Janssen uit Waalre had alle straten van Eindhoven al eens gerend, maar nog nooit door het stadion van PSV. Hij zag het als een mooie uitdaging. "Het was superleuk om te doen. Ik heb de halve marathon wel onderschat, het was zwaar. Volgend jaar ga ik gewoon de kortere afstanden op de baan doen, dat ligt me beter."
Toch ziet hij ook op de weg nieuwe kansen. "De grote bedrijven hebben vaak hun hekken dicht, ze mogen me zeker uitnodigen voor een rondje."
Blijvende herinnering
PSV, PSV en nog eens PSV
Overal waar je kijkt bij de Marathon Eindhoven, zie je voetbalshirts. Van Willem II tot FC Barcelona, maar veruit de meerderheid draagt PSV een warm hart toe. Niet gek natuurlijk in hartje Eindhoven.
De Sfeerman
Onmisbaar
Dirk is binnen, behoorlijk kapot
Dirk uit Groningen spraken we eerder vandaag en is nu binnen. Hij is behoorlijk kapot na zijn marathon, maar wel superblij. “Ik heb de eerste helft een beetje te hard gelopen en bleef bij een snel groepje hangen. Door de wind wilde ik daar bij blijven. Het tweede deel heb ik daarom wat ingeleverd, maar ik was toch veel sneller dan gedacht. Ik wou 2.45 halen en dat is ruimschoots gelukt."
Trots laat hij z’n horloge zien waarop 2.43.29 prijkt. “Ik ga het samen met m’n gezin de rest van deze week vieren hier in de buurt op een vakantiepark. Het is herfstvakantie en we knopen er een week Brabant aan vast.”
Vier op een rij?
Ties van den Hurk won voor de derde keer de halve marathon in Eindhoven. "Het was een mooie strijd, het is weer gelukt. En dat in de stad waar ik werk, ik hoef jou niet te vertellen dat ik wilde winnen. " Volgend jaar hoopt de Nijmegenaar op vier op een rij. "Het is dan tevens het NK op de halve marathon, dus het zal wel veel moeilijker worden om te winnen."
Rennen voor Jochem
Deze groep rent voor de overleden Jochem. Familieleden, kennissen en vrienden halen geld op voor Jochem & In je bol, waarbij de teller al op ruim 27.000 euro staat. 'Dit platform richt zich op jongeren tussen 16 en 27 jaar en biedt tips, ervaringsverhalen, een luisterend oor en suggesties voor verdere hulp. Injebol.nl is een gezamenlijk initiatief van o.a. De Kindertelefoon, MindUS en 113 Zelfmoordpreventie', schrijft de groep.
Winnares valt op de grond
Winnares in rolstoel
De winnares van de marathon bij de vrouwen is Lidya Cheruto in een tijd van 2.32.47. Ze stortte na de finish in elkaar en direct kwam de medische ondersteuning erbij. Inmiddels is Cheruto in een rolstoel gezet en wordt ze verder behandeld.
All You Need Is Love
Nee, Robert ten Brink stond niet aan de start van de Marathon Eindhoven, maar toch was er liefde. Deze hardloopster kreeg voor de start een liefdevolle kus.
En hier zijn de beelden
Winnaar
Davis Kiplangat liep al vroeg in de wedstrijd alleen vooraan en won met overmacht de Marathon Eindhoven. De 28-jarige Keniaan ging helemaal kapot over de finish in een tijd van 2.07.43, een dik persoonlijk record.
Medailles omhangen en kots opruimen
Hans, Marike en Gaby staan samen met heel veel andere muzikanten van showkorps O&V uit Nuenen al jaren bij de finish om de medailles uit te delen.
"Ze komen soms kotsend hier aan, we hebben al vaker de straat moeten schoonmaken", vertelt Hans. "Ondanks dat ze soms kapot zijn, zijn ze wel voldaan en trots als we de lopers een medaille kunnen omhangen. Het is superleuk om te doen en we verdienen ook nog een zakcentje voor de kas van onze muziekvereniging", zegt Marike.
“Het is nu nog even stilte voor de storm maar zo meteen komen de eerste lopers binnen van zowel de hele als de halve marathon”, zegt Gaby.
Start halve marathon
De halve marathon is van start gegaan. Er zijn zoveel deelnemers, dat er meerdere vakken zijn.
Even bijkletsen tijdens het hardlopen
Na de kwart marathon kwamen er veel sportievelingen helemaal kapot over de finish. Deze twee dames niet, ze hadden tijdens het hardlopen zelfs tijd om even bij te kletsen.
Toeteren voor hardlopers
Jan van de Pas, beter bekend als Toeter Jan, is vandaag te zien en te horen in Eindhoven. "Ik ga iedereen aanmoedigen, van profs tot amateurs."
Peer gaat nog een keer als een speer
Fanclub voor papa
Koploper zwaait naar publiek
Het is al vroeg in de wedstrijd, maar toploper Davis Kiplangat heeft afstand genomen van de rest. De Keniaan zoekt al regelmatig contact met het publiek. Wel ziet de atleet een drankpost over het hoofd. Wil jij meer lezen over de Marathon Eindhoven, klik dan hier.
Eerst een afvalrace, nu een kwart marathon
Veerle rende voor het eerst de kwart marathon nadat ze 30 kilo afviel. "Ik heb hem gewoon uitgelopen, ik heb een belofte aan mezelf gedaan en het is gelukt. Geloof in jezelf, dan kan het."
Gezelligheid langs de kant
Omroep Brabant kijken in het ziekenhuis
Loes uit Veldhoven bekijkt de Marathon Eindhoven vanuit het ziekenhuis via Omroep Brabant. "Ik zie alles Mel, succes topper."
Emoties na de finish
Voor deze hardlopers was de Marathon Eindhoven meer dan alleen een hardloopwedstrijd. Ze liepen namelijk voor hun bonusmoeder en goede vriend die zijn overleden aan kanker.
High five voor extra power
Geen carnaval, of toch wel?
Het idee ontstond in de kroeg
Luuk, Evie en Wouter uit Eindhoven besloten afgelopen woensdagavond in de kroeg pas om mee te doen, nu staan ze trots met hun medaille na het lopen van de kwart marathon. “Ik heb kramp gehad onderweg en het viel best tegen”, vertelt Wouter. Ook voor Evie viel het niet mee. “We hadden niet getraind, maar na het lopen van deze kwart marathon heb ik wel zin om volgend jaar de halve te doen”, zegt Evie. “Dat gaan we doen, maar dan wel een beetje beter voorbereiden."
Alleen lopen is leuk, met een groep nog leuker
Trots, heel trots
Broer en zus maken hun marathondebuut
Jelmer uit Rijswijk en zus Liselot uit Bruinisse lopen voor het eerst een marathon. "We lopen maar 7 kilometer per uur dus dan gaan we er zeker meer dan vijf uur over doen. Die mannen met die vlaggen laten we lekker voor ons", zegt Jelmer. Ze moesten vroeg vertrokken naar Eindhoven. "Ik ben vanochtend om 6.30 uur uit Bruinisse vertrokken en Jelmer zat hier al in een hotel", vertelt Liselot.
Volle straten
Wat een lol
Geen bier en sigaretten, maar een marathon
Dirk verblijft al sinds vrijdag met z’n familie in een vakantiepark bij Eindhoven. De Groninger zat een paar jaar geleden met bier en een sigaret op de bank, nu staat hij afgetraind vooraan in het vak met de snelle lopers.
Vermoeidheid
Daar gaan ze!
De marathonlopers zijn, tien minuten later dan de planning, van start gegaan.
Sportieve papa
Warming-up zit erop
Start marathon iets later
De start van de marathon stond om 9.30 uur op het programma, maar gaat 10 minuten later beginnen. Volgens de organisatie gaat het om veiligheidsmaatregelen rond het parcours. In totaal doen er aan de hele, halve en kwart marathon hardlopers uit 120 landen mee.
Fris, maar heel mooi
Harm Sengers, die we ook kennen als Mister040, is al binnen na zijn kwart marathon. "Het was best vroeg, heel fris, maar het was mooi. De beentjes zijn gestrekt." Sengers is vandaag te horen als co-commentator in de live uitzending.
Kijk hier live!
Gespannen beentjes
Levi uit Helmond en Stan uit Sittard hebben elkaar net ontmoet. Het is voor beide mannen de eerste keer dat ze een marathon lopen. De beentjes zijn wat gespannen, maar ze kunnen niet wachten om door de Eindhovense straten te rennen.
Na gebroken benen nu 5 kilometer rennen
Kennen jullie Lieke van Hooff uit Luyksgestel nog? Haar benen werden gebroken vanwege een operatie, zaterdag rende ze 5 kilometer samen met haar vader en schoonzus. "Het ging heel goed", zegt ze tevreden. Lees hier meer verhalen over Marathon Eindhoven.
Eerste kwart marathon, succes!
Kedeng Kedeng
Thom voelt zich goed, maar straks ook nog?
Voor Thom uit Utrecht is het de eerste keer dat hij de marathon in Eindhoven gaat lopen. Hij heeft er zin in en voelt zich prima, maar hoe zal dat zijn na iets meer dan 42 kilometer? Zijn fan Eliene heeft er vertrouwen in dat Thom het goed gaat doen.
Prima temperatuur
Voor de deelnemers aan de marathon van Eindhoven is het vandaag qua temperatuur best een prima dagje. Het wordt in de loop van de dag in Eindhoven zo’n 15 graden met wat zon.
In de ochtenduren is er wel nog kans op een regenbui, meldt Weerplaza. Maar verder blijft het vooral droog en wordt het geleidelijk zonniger. Er staat in een matige wind.
Al met al zijn het prima omstandigheden. De meeste lopers presteren namelijk optimaal rond de 10 tot 15 graden.
De jeugd heeft de toekomst
Het was zaterdag in Eindhoven ook al erg druk met lopers, waaronder veel kinderen. En wat hebben ze genoten van de ambiance langs de kant!
Daar gaan de eerste lopers
De kwart marathon is om 8.30 uur van start gegaan, om 9.30 uur is het startsignaal voor de 42,195 kilometer. De halve marathon is vanaf 11.30 uur.
Supporters onderweg naar Eindhoven
Welkom in het liveblog
De ASML Marathon Eindhoven is van stap tot stap te volgen in dit liveblog, de hele dag. Van festiviteiten tot persoonlijke verhalen tot recordpogingen: alles komt, letterlijk en figuurlijk, voorbij.
Er is ook een livestream. Van 09.25 uur tot ongeveer 15.15 uur is die te volgen via deze pagina, maar ook via Brabant+ en Omroep Brabant televisie. Ook in dit liveblog kun je de stream volgen.
Zondagavond zie je vanaf 17.45 uur de hoogtepunten van de marathon van Eindhoven op Omroep Brabant. Die uitzending wordt ieder uur herhaald.