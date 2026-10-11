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LIVEBLOG

LIVE | Marathon Eindhoven: Peer gaat als een speer • volop gezelligheid

Aangepast
Peer gaat als een speer bij de Marathon Eindhoven (foto: Caroline van Leusden, EYE4IMAGES).
Peer gaat als een speer bij de Marathon Eindhoven (foto: Caroline van Leusden, EYE4IMAGES).

Tienduizenden hardlopers en ruim 200.000 toeschouwers: Eindhoven staat dit weekend volledig in het teken van de ASML Marathon Eindhoven. Vandaag worden de hele, halve en kwart marathon gelopen. Volg hier ALLES over de 42e editie van de marathon van Eindhoven.

Profielfoto van Leon Voskamp
Geschreven door
Leon Voskamp

Liveblog

11:20

Peer gaat nog een keer als een speer

Peer gaat als een speer bij de Marathon Eindhoven (foto: Caroline van Leusden, EYE4IMAGES).
Peer gaat als een speer bij de Marathon Eindhoven (foto: Caroline van Leusden, EYE4IMAGES).
11:15

Fanclub voor papa

Deze papa heeft een fanclub langs de kant staan bij de Marathon Eindhoven (foto: Caroline van Leusden, EYE4IMAGES).
Deze papa heeft een fanclub langs de kant staan bij de Marathon Eindhoven (foto: Caroline van Leusden, EYE4IMAGES).
11:11

Koploper zwaait naar publiek

Het is al vroeg in de wedstrijd, maar toploper Davis Kiplangat heeft afstand genomen van de rest. De Keniaan zoekt al regelmatig contact met het publiek. Wel ziet de atleet een drankpost over het hoofd.

11:05

Eerst een afvalrace, nu een kwart marathon

Veerle rende voor het eerst de kwart marathon nadat ze 30 kilo afviel. "Ik heb hem gewoon uitgelopen, ik heb een belofte aan mezelf gedaan en het is gelukt. Geloof in jezelf, dan kan het."

11:00

Gezelligheid langs de kant

Veel toeschouwers langs de kant van de Marathon Eindhoven (foto: Caroline van Leusden, EYE4IMAGES).
Veel toeschouwers langs de kant van de Marathon Eindhoven (foto: Caroline van Leusden, EYE4IMAGES).
10:51

Omroep Brabant kijken in het ziekenhuis

Loes uit Veldhoven bekijkt de Marathon Eindhoven vanuit het ziekenhuis via Omroep Brabant. "Ik zie alles Mel, succes topper."

Ook in het ziekenhuis wordt de live uitzending op Omroep Brabant bekeken.
Ook in het ziekenhuis wordt de live uitzending op Omroep Brabant bekeken.
10:43

Emoties na de finish

Voor deze hardlopers was de Marathon Eindhoven meer dan alleen een hardloopwedstrijd. Ze liepen namelijk voor hun bonusmoeder en goede vriend die zijn overleden aan kanker.

10:37

High five voor extra power

Een high five voor extra power.
Een high five voor extra power.
10:31

Geen carnaval, of toch wel?

10:28

Het idee ontstond in de kroeg

Luuk, Evie en Wouter uit Eindhoven besloten afgelopen woensdagavond in de kroeg pas om mee te doen, nu staan ze trots met hun medaille na het lopen van de kwart marathon. “Ik heb kramp gehad onderweg en het viel best tegen”, vertelt Wouter. Ook voor Evie viel het niet mee. “We hadden niet getraind, maar na het lopen van deze kwart marathon heb ik wel zin om volgend jaar de halve te doen”, zegt Evie. “Dat gaan we doen, maar dan wel een beetje beter voorbereiden."

Luuk, Evie en Wouter besloten woensdagavond pas de halve marathon te rennen (foto: Jan Peels).
Luuk, Evie en Wouter besloten woensdagavond pas de halve marathon te rennen (foto: Jan Peels).
10:21

Alleen lopen is leuk, met een groep nog leuker

Deze groep is klaar voor een sportieve prestatie (foto: Caroline van Leusden, EYE4IMAGES).
Deze groep is klaar voor een sportieve prestatie (foto: Caroline van Leusden, EYE4IMAGES).
10:11

Trots, heel trots

Lisa rent haar eerste marathon. Haar vader en moeder uit Veldhoven zijn erg trots. "We hopen vooral dat ze heel veel plezier heeft."
Lisa rent haar eerste marathon. Haar vader en moeder uit Veldhoven zijn erg trots. "We hopen vooral dat ze heel veel plezier heeft."
10:06

Broer en zus maken hun marathondebuut

Jelmer uit Rijswijk en zus Liselot uit Bruinisse lopen voor het eerst een marathon. "We lopen maar 7 kilometer per uur dus dan gaan we er zeker meer dan vijf uur over doen. Die mannen met die vlaggen laten we lekker voor ons", zegt Jelmer. Ze moesten vroeg vertrokken naar Eindhoven. "Ik ben vanochtend om 6.30 uur uit Bruinisse vertrokken en Jelmer zat hier al in een hotel", vertelt Liselot.

Jelmer en zus Liselot lopen voor het eerst een marathon (foto: Jan Peels).
Jelmer en zus Liselot lopen voor het eerst een marathon (foto: Jan Peels).
10:00

Volle straten

Deelnemers aan de Marathon Eindhoven (foto: Caroline van Leusden, EYE4IMAGES).
Deelnemers aan de Marathon Eindhoven (foto: Caroline van Leusden, EYE4IMAGES).
09:57

Wat een lol

Zin in de Marathon Eindhoven (foto: Caroline van Leusden, EYE4IMAGES).
Zin in de Marathon Eindhoven (foto: Caroline van Leusden, EYE4IMAGES).
09:52

Geen bier en sigaretten, maar een marathon

Dirk verblijft al sinds vrijdag met z’n familie in een vakantiepark bij Eindhoven. De Groninger zat een paar jaar geleden met bier en een sigaret op de bank, nu staat hij afgetraind vooraan in het vak met de snelle lopers.

Dirk is klaar voor de marathon (foto: Jan Peels).
Dirk is klaar voor de marathon (foto: Jan Peels).
09:49

Vermoeidheid

Vermoeide gezichten na de finish van de kwart marathon (foto: Nynke Cuperus).
Vermoeide gezichten na de finish van de kwart marathon (foto: Nynke Cuperus).
09:43

Daar gaan ze!

De marathonlopers zijn, tien minuten later dan de planning, van start gegaan.

09:38

Sportieve papa

Papa Jip gaat vandaag hardlopen en krijgt aanmoedigingen van baby Hugo uit Geffen.
Papa Jip gaat vandaag hardlopen en krijgt aanmoedigingen van baby Hugo uit Geffen.
09:35

Warming-up zit erop

De elite lopers zijn klaar met hun warming-up (foto: Jan Peels).
De elite lopers zijn klaar met hun warming-up (foto: Jan Peels).
09:31

Start marathon iets later

De start van de marathon stond om 9.30 uur op het programma, maar gaat 10 minuten later beginnen. Volgens de organisatie gaat het om veiligheidsmaatregelen rond het parcours. In totaal doen er aan de hele, halve en kwart marathon hardlopers uit 120 landen mee.

09:30

Fris, maar heel mooi

Harm Sengers, die we ook kennen als Mister040, is al binnen na zijn kwart marathon. "Het was best vroeg, heel fris, maar het was mooi. De beentjes zijn gestrekt." Sengers is vandaag te horen als co-commentator in de live uitzending.

09:25

Kijk hier live!

09:21

Gespannen beentjes

Levi uit Helmond en Stan uit Sittard hebben elkaar net ontmoet. Het is voor beide mannen de eerste keer dat ze een marathon lopen. De beentjes zijn wat gespannen, maar ze kunnen niet wachten om door de Eindhovense straten te rennen.

Levi uit Helmond en Stan uit Sittard rennen hun eerste marathon in Eindhoven (foto: Jan Peels).
Levi uit Helmond en Stan uit Sittard rennen hun eerste marathon in Eindhoven (foto: Jan Peels).
09:09

Na gebroken benen nu 5 kilometer rennen

Kennen jullie Lieke van Hooff uit Luyksgestel nog? Haar benen werden gebroken vanwege een operatie, zaterdag rende ze 5 kilometer samen met haar vader en schoonzus. "Het ging heel goed", zegt ze tevreden. Lees hier meer verhalen over Marathon Eindhoven.

Lieke van Hooff en haar vader liepen de 5 kilometer in Eindhoven.
Lieke van Hooff en haar vader liepen de 5 kilometer in Eindhoven.
09:00

Eerste kwart marathon, succes!

Isabelle en River uit Son en Breugel rennen vandaag voor het eerst een kwart marathon. Hun moeders gaan ze langs het parcours aanmoedigen (foto: Jan Peels).
Isabelle en River uit Son en Breugel rennen vandaag voor het eerst een kwart marathon. Hun moeders gaan ze langs het parcours aanmoedigen (foto: Jan Peels).
08:54

Kedeng Kedeng

Hoe je het beste in het centrum van Eindhoven komt? Dit weekend is de trein een populair vervoersmiddel (foto: Jan Peels).
Hoe je het beste in het centrum van Eindhoven komt? Dit weekend is de trein een populair vervoersmiddel (foto: Jan Peels).
08:49

Thom voelt zich goed, maar straks ook nog?

Voor Thom uit Utrecht is het de eerste keer dat hij de marathon in Eindhoven gaat lopen. Hij heeft er zin in en voelt zich prima, maar hoe zal dat zijn na iets meer dan 42 kilometer? Zijn fan Eliene heeft er vertrouwen in dat Thom het goed gaat doen.

Thom gaat zijn eerste Marathon Eindhoven lopen, Eliene komt hem aanmoedigen (foto: Jan Peels).
Thom gaat zijn eerste Marathon Eindhoven lopen, Eliene komt hem aanmoedigen (foto: Jan Peels).
08:44

Prima temperatuur

Voor de deelnemers aan de marathon van Eindhoven is het vandaag qua temperatuur best een prima dagje. Het wordt in de loop van de dag in Eindhoven zo’n 15 graden met wat zon.

In de ochtenduren is er wel nog kans op een regenbui, meldt Weerplaza. Maar verder blijft het vooral droog en wordt het geleidelijk zonniger. Er staat in een matige wind.

Al met al zijn het prima omstandigheden. De meeste lopers presteren namelijk optimaal rond de 10 tot 15 graden.

08:43

De jeugd heeft de toekomst

Het was zaterdag in Eindhoven ook al erg druk met lopers, waaronder veel kinderen. En wat hebben ze genoten van de ambiance langs de kant!

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08:42

Daar gaan de eerste lopers

De kwart marathon is om 8.30 uur van start gegaan, om 9.30 uur is het startsignaal voor de 42,195 kilometer. De halve marathon is vanaf 11.30 uur. 

08:35

Supporters onderweg naar Eindhoven

Kathy en Femke gaan in Eindhoven twee vrienden aanmoedigen (foto: Jan Peels).
Kathy en Femke gaan in Eindhoven twee vrienden aanmoedigen (foto: Jan Peels).
08:37

Vanmorgen vroeg in Eindhoven, stilte voor de storm (foto: Nynke Cuperus).
Vanmorgen vroeg in Eindhoven, stilte voor de storm (foto: Nynke Cuperus).
08:35

Welkom in het liveblog

De ASML Marathon Eindhoven is van stap tot stap te volgen in dit liveblog, de hele dag. Van festiviteiten tot persoonlijke verhalen tot recordpogingen: alles komt, letterlijk en figuurlijk, voorbij.

Er is ook een livestream. Van 09.25 uur tot ongeveer 15.15 uur is die te volgen via deze pagina, maar ook via Brabant+ en Omroep Brabant televisie. Ook in dit liveblog kun je de stream volgen.

Zondagavond zie je vanaf 17.45 uur de hoogtepunten van de marathon van Eindhoven op Omroep Brabant. Die uitzending wordt ieder uur herhaald.

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