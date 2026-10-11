LIVE | Marathon Eindhoven: Peer gaat als een speer • volop gezelligheid
Tienduizenden hardlopers en ruim 200.000 toeschouwers: Eindhoven staat dit weekend volledig in het teken van de ASML Marathon Eindhoven. Vandaag worden de hele, halve en kwart marathon gelopen. Volg hier ALLES over de 42e editie van de marathon van Eindhoven.
Liveblog
Peer gaat nog een keer als een speer
Fanclub voor papa
Koploper zwaait naar publiek
Het is al vroeg in de wedstrijd, maar toploper Davis Kiplangat heeft afstand genomen van de rest. De Keniaan zoekt al regelmatig contact met het publiek. Wel ziet de atleet een drankpost over het hoofd.
Eerst een afvalrace, nu een kwart marathon
Veerle rende voor het eerst de kwart marathon nadat ze 30 kilo afviel. "Ik heb hem gewoon uitgelopen, ik heb een belofte aan mezelf gedaan en het is gelukt. Geloof in jezelf, dan kan het."
Gezelligheid langs de kant
Omroep Brabant kijken in het ziekenhuis
Loes uit Veldhoven bekijkt de Marathon Eindhoven vanuit het ziekenhuis via Omroep Brabant. "Ik zie alles Mel, succes topper."
Emoties na de finish
Voor deze hardlopers was de Marathon Eindhoven meer dan alleen een hardloopwedstrijd. Ze liepen namelijk voor hun bonusmoeder en goede vriend die zijn overleden aan kanker.
High five voor extra power
Geen carnaval, of toch wel?
Het idee ontstond in de kroeg
Luuk, Evie en Wouter uit Eindhoven besloten afgelopen woensdagavond in de kroeg pas om mee te doen, nu staan ze trots met hun medaille na het lopen van de kwart marathon. “Ik heb kramp gehad onderweg en het viel best tegen”, vertelt Wouter. Ook voor Evie viel het niet mee. “We hadden niet getraind, maar na het lopen van deze kwart marathon heb ik wel zin om volgend jaar de halve te doen”, zegt Evie. “Dat gaan we doen, maar dan wel een beetje beter voorbereiden."
Alleen lopen is leuk, met een groep nog leuker
Trots, heel trots
Broer en zus maken hun marathondebuut
Jelmer uit Rijswijk en zus Liselot uit Bruinisse lopen voor het eerst een marathon. "We lopen maar 7 kilometer per uur dus dan gaan we er zeker meer dan vijf uur over doen. Die mannen met die vlaggen laten we lekker voor ons", zegt Jelmer. Ze moesten vroeg vertrokken naar Eindhoven. "Ik ben vanochtend om 6.30 uur uit Bruinisse vertrokken en Jelmer zat hier al in een hotel", vertelt Liselot.
Volle straten
Wat een lol
Geen bier en sigaretten, maar een marathon
Dirk verblijft al sinds vrijdag met z’n familie in een vakantiepark bij Eindhoven. De Groninger zat een paar jaar geleden met bier en een sigaret op de bank, nu staat hij afgetraind vooraan in het vak met de snelle lopers.
Vermoeidheid
Daar gaan ze!
De marathonlopers zijn, tien minuten later dan de planning, van start gegaan.
Sportieve papa
Warming-up zit erop
Start marathon iets later
De start van de marathon stond om 9.30 uur op het programma, maar gaat 10 minuten later beginnen. Volgens de organisatie gaat het om veiligheidsmaatregelen rond het parcours. In totaal doen er aan de hele, halve en kwart marathon hardlopers uit 120 landen mee.
Fris, maar heel mooi
Harm Sengers, die we ook kennen als Mister040, is al binnen na zijn kwart marathon. "Het was best vroeg, heel fris, maar het was mooi. De beentjes zijn gestrekt." Sengers is vandaag te horen als co-commentator in de live uitzending.
Kijk hier live!
Gespannen beentjes
Levi uit Helmond en Stan uit Sittard hebben elkaar net ontmoet. Het is voor beide mannen de eerste keer dat ze een marathon lopen. De beentjes zijn wat gespannen, maar ze kunnen niet wachten om door de Eindhovense straten te rennen.
Na gebroken benen nu 5 kilometer rennen
Kennen jullie Lieke van Hooff uit Luyksgestel nog? Haar benen werden gebroken vanwege een operatie, zaterdag rende ze 5 kilometer samen met haar vader en schoonzus. "Het ging heel goed", zegt ze tevreden. Lees hier meer verhalen over Marathon Eindhoven.
Eerste kwart marathon, succes!
Kedeng Kedeng
Thom voelt zich goed, maar straks ook nog?
Voor Thom uit Utrecht is het de eerste keer dat hij de marathon in Eindhoven gaat lopen. Hij heeft er zin in en voelt zich prima, maar hoe zal dat zijn na iets meer dan 42 kilometer? Zijn fan Eliene heeft er vertrouwen in dat Thom het goed gaat doen.
Prima temperatuur
Voor de deelnemers aan de marathon van Eindhoven is het vandaag qua temperatuur best een prima dagje. Het wordt in de loop van de dag in Eindhoven zo’n 15 graden met wat zon.
In de ochtenduren is er wel nog kans op een regenbui, meldt Weerplaza. Maar verder blijft het vooral droog en wordt het geleidelijk zonniger. Er staat in een matige wind.
Al met al zijn het prima omstandigheden. De meeste lopers presteren namelijk optimaal rond de 10 tot 15 graden.
De jeugd heeft de toekomst
Het was zaterdag in Eindhoven ook al erg druk met lopers, waaronder veel kinderen. En wat hebben ze genoten van de ambiance langs de kant!
Daar gaan de eerste lopers
De kwart marathon is om 8.30 uur van start gegaan, om 9.30 uur is het startsignaal voor de 42,195 kilometer. De halve marathon is vanaf 11.30 uur.
Supporters onderweg naar Eindhoven
Welkom in het liveblog
De ASML Marathon Eindhoven is van stap tot stap te volgen in dit liveblog, de hele dag. Van festiviteiten tot persoonlijke verhalen tot recordpogingen: alles komt, letterlijk en figuurlijk, voorbij.
Er is ook een livestream. Van 09.25 uur tot ongeveer 15.15 uur is die te volgen via deze pagina, maar ook via Brabant+ en Omroep Brabant televisie. Ook in dit liveblog kun je de stream volgen.
Zondagavond zie je vanaf 17.45 uur de hoogtepunten van de marathon van Eindhoven op Omroep Brabant. Die uitzending wordt ieder uur herhaald.