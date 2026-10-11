LIVE | Marathon Eindhoven: vermoeidheid, emoties en gezelligheid in centrum

14:52

Voor Johnny (67) was de Marathon Eindhoven een bijzonder evenement. Vorig jaar had hij een zwaar herseninfarct en werd hij in een vakantiepark gevonden door zijn buren. "Ik lag op de grond en kon niet meer opstaan. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik er nog ben."

Nu een jaar later rende hij de halve marathon binnen twee uur. "Ik had als doel om meer te trainen en gezonder te leven. Dankzij een personal trainer ging ik stapje voor stapje vooruit. Ik ben zo blij met deze halve marathon, ik heb de hele run genoten van het rennen en het geweldige publiek."