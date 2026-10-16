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LIVE 112-nieuws | Hardrijders gestopt op N279, een reed met 178 kilometer per uur over de weg

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Redactie

Liveblog

07:10

Hardrijders gestopt op N279, een reed met 178 kilometer per uur over de weg

De verkeerspolitie heeft donderdagavond het rijbewijs ingenomen van een automobilist die veel te hard reed over de N279 tussen Den Bosch en Helmond. Dat meldt de verkeerspolitie Oost-Brabant.

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