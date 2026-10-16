Advertentie
LIVE 112-nieuws | Hardrijders gestopt op N279, een reed met 178 kilometer per uur over de weg
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
07:10
Hardrijders gestopt op N279, een reed met 178 kilometer per uur over de weg
De verkeerspolitie heeft donderdagavond het rijbewijs ingenomen van een automobilist die veel te hard reed over de N279 tussen Den Bosch en Helmond. Dat meldt de verkeerspolitie Oost-Brabant.
Advertentie
Advertentie