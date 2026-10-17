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LIVE 112-nieuws | Overleden vrouw gevonden in Beek en Donk, politie gaat uit van misdrijf

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Redactie

Liveblog

02:37

Overleden vrouw gevonden in Beek en Donk, politie gaat uit van misdrijf

In een huis aan de Els in Beek en Donk vond de politie vrijdagnacht rond twee uur een overleden vrouw. De politie houdt sterk vermoeden met een misdrijf en heeft iemand aangehouden. 

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