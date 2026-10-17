Advertentie
LIVE 112-nieuws | Overleden vrouw gevonden in Beek en Donk, politie gaat uit van misdrijf
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
02:37
Overleden vrouw gevonden in Beek en Donk, politie gaat uit van misdrijf
In een huis aan de Els in Beek en Donk vond de politie vrijdagnacht rond twee uur een overleden vrouw. De politie houdt sterk vermoeden met een misdrijf en heeft iemand aangehouden.
Advertentie
Advertentie