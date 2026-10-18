Hattrick voor Lavreysen op WK baanwielrennen: nieuw sprintgoud in de tas

Harrie Lavreysen is zondag op de WK baanwielrennen in Shanghai voor de achtste keer op rij wereldkampioen sprint geworden. In de finale had de baanrenner uit Luyksgestel maar twee heats nodig om Leigh Hoffman uit Australië te verslaan.

Zijn overwinning zondag betekent opnieuw een hattrick voor supersprinter lavreysen. Het opnieuw prolongeren van zijn sprinttitel was het hoofddoel voor Lavreysen in Shanghai. Eerder dit WK veroverde hij ook al het goud met zijn maten op de teamsprint en het goud op de keirin .

Lavreysen ging in de tweede heat al voor het begin van de slotronde aan en hield Hoffman overtuigend achter zich. Zijn achtste achtereenvolgende wereldtitel sprint is nog geen record. Dat staat op naam van de Japanner Koichi Nakano, die van 1977 tot en met 1986 tien keer achter elkaar wereldkampioen werd.

De nieuwe sprinttitel betekent de 23e wereldtitel in totaal voor de 29-jarige Lavreysen. Wat dat totaalaantal betreft is hij al sinds 2024 recordhouder in het baanwielrennen. Dat record scherpte hij met zijn nieuwe zege verder aan. De Fransman Arnaud Tournant volgt met veertien wereldtitels.

Vorig jaar veroverde Lavreysen als eerste ooit vier wereldtitels tijdens één WK, toen schreef hij ook de kilometer tijdrit op zijn naam. Dat onderdeel sloeg hij dit jaar over, om zich volledig te kunnen focussen op het behouden van zijn sprinttitel.

Matthew Richardson, normaal gesproken de grootste concurrent van Lavreysen, was er niet bij in Shanghai. Hij werd vlak voor het toernooi uit de Britse selectie gezet.