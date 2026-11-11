LIVE 11-11 | Muziekclub viert jubileum • Flitspaal trekt pèkske aan
Het is de Elfde van de Elfde! In onze hele provincie wordt vandaag het carnavalsseizoen ingeluid: van Kruikenstad tot Lampegat wordt de polonaise gelopen. In dit liveblog houden we je de hele dag op de hoogte.
Liveblog
De eerste keer 11-11 in Schaijk
In Schaijk (Moesland) wordt dit jaar voor de eerste keer 11-11 gevierd. En dat is een succes: het is al gezellig druk in de tent.
Voor deze carnavalsvierders is het feestje weer begonnen....
Een flitsende carnaval
Lowie was zo klaar met alle hardrijders, dat 'ie een tijdje terug zijn eigen flitspaal bouwde. En wat doe je dan op 11-11? Dan trek je de paal een kieltje, een boerenzakdoek en een vrolijke narrenmuts aan. “Hij is helemaal klaar voor het leutfeest”, lacht Lowie. Dit is zijn hele verhaal.
Dit muziekgezelschap bestaat al 99 jaar
Het aftelmoment in Oeteldonk is er altijd een om naar uit te kijken, maar voor fanfare De Kikvorschen is het een extra bijzondere dag. Ze bestaan vandaag 99 jaar: "Negen keer elf, dat is véél leuker dan honderd worden". Al sinds de oprichting staan ze op 11-11 in de Sint Janskathedraal in Den Bosch stil bij zieke en overleden Oeteldonkers en steken ze kaarsjes voor hen aan. Hier lees je er meer over.
Zo telde Oeteldonk af naar 11.11 uur
Denk jij hét carnavalsnummer van 2027 te kunnen maken? Schrijf je hier in
We hebben leuk nieuws voor iedereen die altijd al een keer op een podium heeft willen staan met een zelfgeschreven nummer. Denk aan de planken van 3 Uurkes Vurraf, de kroeg bij jou om de hoek, het Fijnfisjenie Café of bij allerlei carnavalsverenigingen. Ook in 2027 gaan we weer op zoek naar dé carnavalskraker van het jaar en jij maakt kans. Vanaf nu tot 25 januari kun je jouw carnavalsnummer insturen naar [email protected].
We zijn los! Kijk hier de start van carnaval terug
Na 22 jaar is er een nieuwe Peer in Oeteldonk en dit is hem
In Den Bosch is de nieuwe Peer bekendgemaakt. Peer van den Muggenheuvel is sinds 1882 de burgemeester van Oeteldonk. Hij wordt ondersteund door wethouder Kees Minkels. Na 22 jaar was het tijd voor de wisseling van de wacht. De nieuwe Peer is Niels Schuller. Voor het eerst wordt ‘ie ondersteund door een vrouw. De nieuwe Kees is namelijk Wieneke Gulden.
Carnaval is officieel geopend
De klokken luiden in Oeteldonk en het volkslied is gezongen. Ook in Huibuukeland zijn de eerste carnavalsliedjes al te horen en vliegt de confetti om de oren. Het carnavalsseizoen 2026/2027 is officieel geopend!
Vol verwachting kijken burgemeesters en wethouders uit naar de onthulling van de nieuwe Peer van de Muggenheuvel
Burgemeester in wethouders van Den Bosch staan ook vol verwachting te kijken naar wie er zo meteen in Oeteldonk de rol van Peer van de Muggenheuvel gaat vervullen. Roger Schouten die 22 jaar de rol Peer de ‘eerste boer’ van Oeteldonk vervulde. Gastheer van de Prins, zijn Adjudant en het Gevolg. Een rol die teruggaat tot 1882.
Dönorzaak weer open na brand
Carnavalsvierders in Den Bosch die zin hebben in een vette hap voor, tijdens of na het vieren van 11-11 kunnen gewoon terecht bij The Döner Company op het station. In de zaak brak maandagnacht brand uit en de deuren waren dinsdag nog dichtgetimmerd. De eigenaar had goede hoop dat hij woensdag, een van de drukste dagen van het jaar voor de zaak, weer open kon. En dat is gelukt.
Drukte op de Parade in Den Bosch
Op de Parade staat het al bomvol met mensen die niet kunnen wachten tot er straks om elf over elf afgeteld wordt. Aan de voet van de Sint Jan wordt de carnavalskraker van lang geleden ingezet om de mensen op te warmen voor de start van het nieuwe carnavalsseizoen.
Naar de bioscoop met een biertje
Het was vanochtend al vroeg gezellig bij de Industry Bioscoop in Veghel. Veel 11-11-gangers gingen daar naar de film 'Carnaval!'. Al om negen uur stonden de blikken bier en bitterballen klaar voor de vroege vogels. Blaaskapel Deweljao bracht er nog meer sfeer in met gezellige muziek. Na de film vertrekken veel bezoekers met de bus richting Oeteldonk.
Hoeveel nachtjes slapen nog?
Kun je na vandaag niet wachten tot carnaval echt losbarst? Dan heeft Charlotte Backx uit Tilburg iets voor je bedacht: de Carnaftelkalender.
Van vandaag tot en met 5 februari kun je elke dag aftellen naar het feest der feesten. "Ik bedacht het, omdat dit hét seizoen is van de adventskalender. Maar volgens mij hebben Brabanders meer met carnaval dan met kerst.” Lees hier het hele verhaal.
Live vanuit Den Bosch, Overloon en Uden
We zijn straks live bij de aftrap in Den Bosch en Overloon. Vanaf 11.00 uur volg je het bij ons op alle kanalen. Vanavond vanaf 17.45 uur zijn we live in Uden waar de aftrap de hele dag wordt gevierd. Wij vieren het feestje mee en laten je zien hoe de rest van Brabant de aftrap van carnaval beleefde.
Wat praktische tips voor de feestvierders in Oeteldonk
In Den Bosch wordt flinke drukte verwacht bij de aftrap om elf over elf. De gemeente deelt daarom wat praktische tips voor alle feestvierders. Zo zijn er EHBO-posten ingericht op de Parade en het Burgemeester Loeffplein.
Aan iedereen die na flink wat biertjes naar de wc moet, is ook gedacht. Je kunt gebruik maken van het openbaar toilet voor 1 euro per bezoek. Of je koopt een dagpasje voor 5 euro. Ook staat er gratis urinoirs voor mannen en vrouwen.
Moet je je fiets kwijt? Die kun je stallen aan de Kerkstraat, Wolvenhoek, het Gasthuiskwartier, het Stationsplein of in de parkeergarage aan de Sint-Josephstraat.
Brrr…. het wordt koud en nat
Het wordt nat en koud op deze Elfde van de Elfde. De verwachting is dat het de hele dag gaat regenen. Pas vanaf een uurtje of vijf wordt het langzaam droger. Ook de temperatuur ligt laag. Het wordt vanmiddag maximaal 7 graden.
Het Rode Kruis waarschuwt carnavalsvierders om zich warm aan te kleden. “Meerdere lagen kleding helpen om de lichaamswarmte beter vast te houden, zeker tijdens lange dagen of avonden buiten in de kou”, aldus het Rode Kruis.
Waar is dat feestje?
Ben je er nog niet helemaal uit waar je 11-11 gaat vieren vandaag? Op onderstaand kaartje en in dit artikel zie je wat er bij jou in de buurt allemaal te doen is.