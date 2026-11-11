LIVE 11-11 | Muziekclub viert jubileum • Flitspaal trekt pèkske aan

09:23

In Den Bosch wordt flinke drukte verwacht bij de aftrap om elf over elf. De gemeente deelt daarom wat praktische tips voor alle feestvierders. Zo zijn er EHBO-posten ingericht op de Parade en het Burgemeester Loeffplein.

Aan iedereen die na flink wat biertjes naar de wc moet, is ook gedacht. Je kunt gebruik maken van het openbaar toilet voor 1 euro per bezoek. Of je koopt een dagpasje voor 5 euro. Ook staat er gratis urinoirs voor mannen en vrouwen.

Moet je je fiets kwijt? Die kun je stallen aan de Kerkstraat, Wolvenhoek, het Gasthuiskwartier, het Stationsplein of in de parkeergarage aan de Sint-Josephstraat.