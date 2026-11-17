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Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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05:29 Brand verwoest auto in Breda Een auto is maandagnacht door brand verwoest aan de Tasmanstraat, in de Bredase wijk Heuvel. Het vuur werd rond twee uur 's nachts ontdekt. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Lees verder