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LIVE 112-nieuws | Brand verwoest auto in Breda | Arrestatieteam valt appartementencomplex binnen in Tilburg, man aangehouden
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Liveblog
05:29
Brand verwoest auto in Breda
Een auto is maandagnacht door brand verwoest aan de Tasmanstraat, in de Bredase wijk Heuvel. Het vuur werd rond twee uur 's nachts ontdekt. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.
05:20
Arrestatieteam valt appartementencomplex binnen in Tilburg, man aangehouden
Een arrestatieteam heeft maandagavond, vlak voor middernacht, in een appartementencomplex aan de Nassaustraat in Tilburg een man aangehouden. Deze werd geblinddoekt meegenomen.
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