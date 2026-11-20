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LIVE 112-nieuws | Ongeluk op A58 bij Etten-Leur zorgt voor vertraging | Flinke file op A58 bij Best na botsing tussen twee auto's
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
08:24
Ongeluk op A58 bij Etten-Leur zorgt voor vertraging
Een ongeluk op de A58 bij Etten-Leur zorgt vrijdagochtend voor flinke vertraging. Op de snelweg van Bergen op Zoom richting Breda is de linkerrijstrook afgesloten. De vertraging loopt op tot een half uur.
07:55
Flinke file op A58 bij Best na botsing tussen twee auto's
Een botsing tussen twee auto's op de A58 bij Best zorgt vrijdagochtend voor een flinke file. De auto's botsten op de linkerrijstrook in de richting van Eindhoven. Het verkeer loopt daardoor flink vast. De vertraging loopt op tot meer dan een uur.
07:29
Beginnende bestuurder vlamt met 200 kilometer per uur over A16
Een bestuurder is in de nacht van donderdag op vrijdag van de weg gehaald door de verkeerspolitie Zeeland/West-Brabant omdat hij 200 kilometer per uur reed. De man reed op dat moment op de Moerdijkbrug.
06:39
Busje verwoest door brand in Drunen
Een busje is in de nacht van donderdag op vrijdag in brand gevlogen op het Anton Pieckplein in Drunen. Het busje stond geparkeerd achter cultureel centrum De Voorste Venne.
06:26
Fietser gewond na botsing met auto in Uden
Een fietser is donderdagavond rond tien uur gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde op een kruising aan de Land van Ravensteinstraat en de Heinsbergenstraat.
06:07
Twee jonge mannen zwaargewond nadat auto frontaal op boom rijdt
Twee jonge mannen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Groeneweg in Wijk en Aalburg. De auto waarin ze zaten, raakte van de weg, botste frontaal tegen een boom en kwam vervolgens met de voorkant in een sloot tot stilstand.
05:47
Drie zwaargewonden en grote ravage op straat na frontale botsing
Drie inzittenden van een auto zijn donderdagavond zwaargewond geraakt nadat hun auto op een vrachtwagen botste in Heeswijk-Dinther. Het ongeluk gebeurde iets na half twaalf op de Baron van den Bogaerdelaan.
23:14
Automobilist aangehouden na botsing met fietser in Uden
Een fietser is donderdagavond gewond geraakt na een botsing met een auto aan de Land van Ravensteinstraat in Uden. De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. Het is niet bekend waarom.
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