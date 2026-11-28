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LIVE 112-nieuws | Scooterbestuurder gewond na botsing met fietser in Breda | Opnieuw brand in wijk Heuvel in Breda: ondergrondse container in brand
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:46
Scooterbestuurder gewond na botsing met fietser in Breda
Een scooterbestuurder is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een botsing met een fietser. Het ongeluk gebeurde op het fietspad in het Heilaarpark in Breda.
06:30
Opnieuw brand in wijk Heuvel in Breda: ondergrondse container in brand
De brandweer moest in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw uitrukken voor een brand in de Bredase wijk Heuvel. Aan de Maarten de Vriesstraat stond een ondergrondse container in brand. Het is al het zoveelste brandje in de wijk, die al maanden wordt geteisterd door branden.
06:12
Auto belandt op zijn dak in sloot in Lith, één inzittende naar ziekenhuis
Een auto is vrijdagavond ondersteboven in een droge sloot beland aan de Hertog Janstraat in Lith. Op dat moment zaten er meerdere mensen in de auto, die zelf uit de auto konden komen. De vader van een van de jongens om hem uit voorzorg naar het ziekenhuis te brengen.
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