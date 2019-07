Voetgangers, fietsers en scootmobiels werden dit jaar allemaal slachtoffer van doorrijders

In Den Bosch is vrijdagnacht opnieuw een automobilist doorgereden na een aanrijding waarbij gewonden vielen. Het is zeker de zevende keer dit jaar dat er iemand doorrijdt na een ongeluk waarbij iemand gewond raakte. Bij het ongeluk van vrijdagnacht raakte een 29-jarige man zwaargewond.

Het officiële aantal doorrijders in Brabant ligt gigantisch veel hoger. Wie een kras op een ander voertuig maakt en wegrijdt, is ook een doorrijder. In de eerste helft van het jaar lag het aantal doorrijders alleen al in Breda ruim boven de 400.

LEES OOK: Doorrijden na een ongeluk, in Breda gebeurde het dit jaar al ruim vierhonderd keer

Wie doorrijdt nadat hij schade of letsel heeft veroorzaakt is altijd strafbaar. Daarbij maakt het niet uit of iemand schuld heeft aan de aanrijding. Wie doorrijdt heeft twaalf uur de tijd om zich alsnog vrijwillig te melden.

LEES OOK: Doorrijden na een ongeluk: het gebeurt (te) vaak in Brabant [OVERZICHT]

Januari tot nu

De slachtoffers van vrijdagnacht in Den Bosch waren twee mannen van rond de dertig en ze reden op één fiets. Eind januari meldde Omroep Brabant het eerste ongeluk dit jaar waarbij een bestuur doorreed. Iemand in een scootmobiel werd aangereden.

Voetgangers zijn het afgelopen jaar ook vaker slachtoffer geworden van doorrijders. Zo werd in maart een 75-jarige vrouw aangereden op het zebrapad in Valkenswaard. Een maand later ging het twee keer mis. In Den Bosch raakte een scooter een overstekende jongen. Een paar dagen later werd een vrouw met rollator voor dood achtergelaten in Breda.

LEES OOK: Gestolen motor gebruikt bij heftige aanrijding in Den Bosch, vrouw nog steeds in ziekenhuis

In Den Bosch gaat het in juni opnieuw mis. Een vrouw die een motorrijder op zijn rijgedrag wilde aanspreken werd vervolgens omver gereden. De bestuurder vlucht bij een andere motorrijder achterop. Beide motoren bleken gestolen.

Een Helmonder zat in juni achter het stuur toen hij in Nederweert een 18-jarige fietser doodreed. De man reed door maar kon later alsnog opgepakt worden.

Twee soorten doorrijders

Volgens verkeerspsycholoog Cees Wildervanck zijn er grofweg twee soorten doorrijders te onderscheiden. "Je hebt de rationele denkers. Die zijn bang voor gedonder. Die willen bijvoorbeeld hun rijbewijs niet kwijt."

De andere soort reageert instinctmatig op het ongeluk. "Die raken helemaal overstuur, ontkennen voor zichzelf wat er gebeurd is en rijden verder." Mentale zelfverdediging noemt Wildervanck dat. "Totdat er gewetenswroeging ontstaat." Vaak melden dat soort daders zichzelf dan alsnog bij de politie.