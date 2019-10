Veld voor provinciehuis Den Bosch vol met boeren: files op de A2 en A58, veel Friese vlaggen

Boeren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch (Foto: Toby de Kort)

DEN BOSCH -

Bij het provinciehuis in Den Bosch staan nu honderden boeren. De (snel)wegen rondom Den Bosch stromen langzaam vol met trekkers. Boeren zijn massaal op weg naar het provinciehuis in Den Bosch. Ze willen daar hun stem laten horen bij het debat over het landbouwbeleid.