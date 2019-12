Sneeuw en hitterecords in 12 prachtige weerfoto’s... ook dit was 2019

EINDHOVEN -

Het was het jaar van de zomer met drie hittegolven en recordtemperaturen van boven de 40 graden. Maar ook van sneeuw in april en een bijzonder fotogenieke herfst. Daarom hebben we 2019 samengevat in de twaalf allermooiste natuur- en weerfoto’s: één voor elke maand van het afgelopen jaar.