Harrie Lavreysen krijgt kippenvel als hij terugdenkt aan de huldiging in zijn eigen dorp [VIDEO]

LUYKSGESTEL -

"Ik kwam aanrijden op een versierde wagen en zag een paar honderd mensen staan. Een heel speciaal moment", vertelt de baanwielrenner Harrie Lavreysen (22). Nadat hij in Polen dubbel wereldkampioen werd, werd hij gehuldigd in zijn eigen dorp Luyksgestel. De foto van de aankomst bekijkt hij nog regelmatig op zijn telefoon. "Na de huldiging dronken we een biertje. Het was net na carnaval maar iedereen lustte hem nog wel." In de video zie je een onbekende kant van het jonge talent.