LIVEBLOG CORONAVIRUS: 134 coronapatiënten in Brabant, ruim 10.000 kinderen zitten thuis

Landelijk staat de teller maandag op 321 patiënten. Het totale aantal is toegenomen met 56 patiënten ten opzichte van zondag.

Brabant is de provincie met de meeste coronapatiënten (134). Sinds vrijdagavond geldt het advies aan Brabanders om thuis te blijven bij milde gezondheidsklachten. Ook is het RIVM begonnen met een steekproef onder ziekenhuismedewerkers in Brabant.

Tilburg is vanaf maandag de stad met de meeste coronapatiënten (27) in Nederland. Eerder was dat Breda (19).

14:34

In de hele provincie zitten maandag meer dan tienduizend kinderen thuis, omdat hun juf of meester niet naar school kan komen vanwege het corona-advies van het RIVM. Het RIVM adviseert mensen met lichte gezondheidsklachten niet naar hun werk te gaan. Veel leraren geven gehoor aan deze oproep, waardoor basisscholen leerlingen naar huis moeten sturen.

14:28

Het RIVM heeft een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de regels rond quarantaine. Mensen, bijvoorbeeld gezinsleden, die in de buurt zijn geweest van iemand die COVID-19 heeft, mogen al na 24 uur zonder symptomen uit quarantaine geplaatst worden, en dus naar buiten.

14:03

Brabant heeft nu 134 coronabesmettingen, meldt het RIVM. Zondag stond de teller nog op 90 Brabantse besmettingen. Ook bleek die dag dat een 86-jarige man uit Uden aan het coronavirus is overleden.

13:49

Basisschool de Ganzenbloem in Geldrop blijft de rest van de week dicht. Er zijn te weinig leraren én leerlingen om de school open te houden. Dit is besloten in overleg met de onderwijsinspectie. Acht leraren zijn thuis en 170 leerlingen.

13:42

Medewerkers van vervoersbedrijven in Brabant mogen voorlopig zelf bepalen of ze een kaartcontrole doen. Dat meldt de regionale krant de Gelderlander. "De maatregel geldt voor personeel van vervoerders Arriva, Hermes en NS", aldus de krant.

13:37

Ook de sportscholen moeten de hygiëne door het coronavirus nauwlettend in de gaten houden, zoals bij Medifit in Breda.

13:07

Een bijeenkomst van de politieke partij Forum voor Democratie in het Evoluon in Eindhoven gaat maandagavond niet door vanwege het coronavirus. De partij zegt dat het evenement in Eindhoven later dit jaar wordt ingehaald.

13:05

Verkouden? Kom niet naar wooncorporatie Woonbedrijf in Eindhoven. ​"Wij gaan mee in het RIVM-advies. Daarom vragen we u om niet naar ons kantoor te komen als u verkouden bent. Onze medewerkers en zakelijke partners volgen dit advies ook op. Ook onze medewerkers die bij u aan de deur komen, volgen de richtlijnen van het RIVM", aldus Woonbedrijf.

12:47

Zo'n 700 basisschoolkinderen uit Breda krijgen maandag geen les, omdat voor hen geen leerkracht beschikbaar is. Alle scholen in de stad volgen het RIVM-advies voor Brabanders om ook bij milde klachten thuis te blijven. Dat leidt tot meer ziekmeldingen.

12:32

Ook Klaas Dijkhoff blijft thuis vandaag.

12:18

Leraren melden zich maandag massaal ziek na het RIVM-advies om thuis te blijven met milde gezondheidsklachten. Kijk hier een extra nieuwsuitzending terug over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

11:52

Op het Graaf Engelbrecht College in Breda is een leraar besmet met het coronavirus. De school heeft dat maandagmorgen per brief aan de ouders en leerlingen laten weten.

11:44

Sommige Brabanders willen toch vliegen naar Italiaanse 'risicogebieden'.



11:41

Een hoogbejaarde bewoonster van zorginstelling De Watersteeg in Veghel is positief getest op het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder maandag. De vrouw, van boven de negentig, had al een paar dagen bijzondere griepklachten. Op dit moment worden alle personen met wie de vrouw onlangs in contact is geweest door de GGD getoetst op klachten.

10:44

Het bestuur van KBO Best heeft besloten de voorstellingen van de toneelgroep 'De jeugd van vroeger' niet door te laten gaan. "Senioren in het algemeen maar vooral de ouderen onder hen vormen een meer kwetsbare groep. Het bestuur wil risico’s die de gezondheid van senioren in gevaar kunnen brengen zoveel mogelijk beperken", aldus het bestuur van KBO Best. De bezoekers moeten hun kaartjes bewaren: de voorstelling wordt verzet naar een andere datum.

10:42

Een medewerker van de Tilburg School of Catholic Theology (TST) in Utrecht is besmet geraakt met het coronavirus, bevestigt de GGD in Utrecht. De medewerker is in contact geweest met een bekende die onlangs in Noord-Italië is geweest. Hij is momenteel in thuisisolatie. Er is geen risico voor medewerkers en studenten.

10:35

Er is ook iemand besmet geraakt met het virus in Veldhoven. Dat meldt de gemeente. De persoon zit in thuisisolatie met zijn of haar gezin. De gemeente geeft geen verdere details over de identiteit van de patiënt.

10:18

Van de 460 kinderen op de Bloktempel in Son, krijgt iets meer dan de helft maar les vandaag. Twaalf docenten zitten thuis. Twee daarvan zijn echt ziek, ze hebben longontsteking. De rest zit thuis uit voorzorg. "Die staan te springen om gewoon hun werk te doen", zegt directrice Kelly Hulshoff-Bensen.

10:02

Edwin Klaasen uit Waalwijk heeft al ruim een week geen voet buiten de deur gezet. De bakker is noodgedwongen aan huis gekluisterd omdat hij het coronavirus heeft. De nuchtere Brabander ziet het echter allemaal nog positief in. ''Ik heb de afgelopen week mijn vriendin beter leren kennen, tijd gehad voor een puzzel van duizend stukjes en we zijn overspoeld met lieve berichten.''

08:35

De rechtbanken in Brabant wijze op het advies van het RIVM: indien mensen met luchtwegklachten overwegen een rechtszaak bij te wonen, kunnen ze beter thuisblijven.

07:58

Naar aanleiding van een oproep in dit bericht wordt Omroep Brabant overspoeld met mails van ouders die melden dan hun kind niet naar school kan. De teller staat drie kwartier na de oproep al op tientallen mails. Overal in de provincie zijn er klaarblijkelijk leerkrachten die hebben besloten thuis te blijven. Ook leraren zelf nemen contact op.

07:49

Het RIVM-advies aan Brabanders met lichte verkoudheidsklachten om thuis te blijven, raakt vele basisscholen. Een daarvan is basisschool De Bloktempel in Son. Leerkrachten geven gehoor aan de oproep, waardoor zeven van de achttien klaslokalen maandag leeg blijven. Ook elders in de provincie krijgen scholen scholen te maken met lesuitval.

07:45

Brabant gaat naar het werk, voor het eerst sinds het advies van het RIVM aan Brabanders om thuis te blijven als ze luchtwegklachten hebben. Direct is duidelijk dat er problemen ontstaan op veel basisscholen.