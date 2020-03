Liveblog coronavirus: lege klassen in basisscholen door thuisblijvende leraren

Het RIVM-advies aan Brabanders met lichte verkoudheidsklachten om thuis te blijven, raakt vele basisscholen. Veel leraren blijven thuis. Brabant telt nu 90 coronabesmettingen. Dat blijkt uit zondagmiddag door het RIVM verstrekte gegevens. De ontwikkelingen rondom COVID-19 en het nieuwe coronavirus worden verwerkt in de liveblog.

Landelijk stond de teller zaterdag op 188 patiënten. Dat totale aantal is nu toegenomen met 78 patiënten. In totaal gaat het nu om 264 gevallen.

Brabant is de provincie met de meeste coronapatiënten. Sinds vrijdagavond geldt het advies aan Brabanders om thuis te blijven bij milde gezondheidsklachten. Ook is het RIVM begonnen met een steekproef onder ziekenhuismedewerkers in Brabant.

Breda is de stad met de meeste coronapatiënten in Nederland.

Naar aanleiding van een oproep in dit bericht krijgt Omroep Brabant momenteel heel veel mails binnen van ouders die melden dan hun kind niet naar school kan. De teller staat drie kwartier na de oproep op tientallen mails. Overal in de provincie zijn er klaarblijkelijk leerkrachten die hebben besloten thuis te blijven. Ook leraren zelf nemen contact op.

Het RIVM-advies aan Brabanders met lichte verkoudheidsklachten om thuis te blijven, raakt vele basisscholen. Een daarvan is basisschool De Bloktempel in Son. Leerkrachten geven gehoor aan de oproep, waardoor zeven van de achttien klaslokalen maandag leeg blijven. Ook elders in de provincie krijgen scholen scholen te maken met lesuitval.

