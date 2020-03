LIVEBLOG CORONAVIRUS: Brabanders lijken gehoor te geven aan oproep premier Rutte

• Landelijk staat de teller op 321 patiënten. Dat zijn de officiële cijfers van het RIVM van maandagavond.

• Brabant is de provincie met de meeste coronapatiënten (134). Sinds vrijdagavond geldt het advies aan Brabanders om thuis te blijven bij milde gezondheidsklachten. Ook is het RIVM begonnen met een steekproef onder ziekenhuismedewerkers in Brabant.

• Tilburg is de stad met de meeste coronapatiënten (27) in Nederland. Eerder was dat Breda (19).

08.34

Tilburg University roept haar medewerkers op om de komende zeven dagen zo veel mogelijk thuis te werken. Het gaat dan om medewerkers van wie het werk het toelaat, zoals kantoormedewerkers en onderzoekers. Colleges moeten wel zoveel mogelijk doorgaan, docenten en studenten komen dus wel naar de universiteit. Docenten bereiden zich voor om ook online colleges te gaan verzorgen.

08.00

Brabanders lijken gehoor te geven aan de oproep van premier Rutte om, als het enigszins mogelijk is, van huis uit te werken. Op stations is het rustiger dan anders. Ondanks de regen spreekt ook de ANWB van een rustige ochtendspits.