LIVEBLOG CORONAVIRUS: scholen, cafés, restaurants en sportscholen dicht, ook geen rijexamens

De belangrijkste feiten:

Kinderopvang en scholen gaan dicht. Kinderen van ouders in vitale beroepen, zoals medisch personeel, agenten en brandweer, kunnen wel naar school en de opvang. Deze maatregel geldt tot en met 6 april.

Alle eet- en drinkgelegenheden tot en met 6 april dicht. Ook de coffeeshops moeten dan gesloten zijn.

Ook alle sport-, sauna- en welnessgelegenheden gaan dicht tot en met 6 april.

De komende weken wordt er in Brabant onderzoek gedaan naar besmettingsrisico's van jongeren. Dat onderzoek wordt onder meer gebruikt om te bepalen wat er aan maatregelen moet gebeuren na 6 april.

Het aantal landelijke COVID-19-patiënten is opgelopen tot 1135. In totaal telt Brabant 446 patiënten. In Brabant zijn tot nu toe negen mensen door corona overleden.

Premier Rutte spreekt maandagavond om zeven uur 's avonds het land toe op televisie

18.30

Bij vele coffeeshops in Brabant wordt het advies van om af stand te houden van harte genegeerd.

18.15

De eigenaren van de Antilliaanse snackbar en de shoarmazaak op het Tilburgse Paletplein hebben de persconferentie helemaal gemist. “Ik schrik daar wel van, zegt de uitbater van de snackbar als hij hoort wat er door de minister gezegd is. Ook de eigenaar van de shoarmazaak reageert beduusd. “Wie betaalt mijn huur dan?“ De twee hebben tientallen vragen die nog niet meteen beantwoord kunnen worden. Ze wachten verdere berichtgeving even af. Maar de onzekerheid is hun ogen te lezen.

17:39

"We vragen alle Nederlanders bovendien om waar mogelijk gepaste afstand van elkaar te bewaren, ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. U kunt als richtlijn ongeveer anderhalve meter afstand hanteren", vertelde minister Bruins tijdens de persconferentie, die inmiddels is afgelopen.

17:37

De lokale authoriteiten zijn tijdig geïnformeerd om de sluitingstijden te handhaven. Het 'duidelijke tijdstip van zes uur' is mede daarom gekozen, zegt minister Bruins.

17:33

17:30

17:26

16:55

CBR laat weten dat er vanaf maandag geen theorie- en praktijkexamens zijn in verband met het coronavirus. Deze maatregel geldt tot en met 31 maart.

16:40

Volgens meerdere bronnen moeten ook alle cafés en restaurants hun deuren sluiten. "Triest, maar wel te begrijpen", dat zegt Rini Boertjes, woordvoerder van Koninklijk Horeca Nederland in Brabant naar aanleiding van het besluit. "Het is beter voor de gezondheid en veiligheid van het personeel en onze gasten. Hopelijk kunnen we zo op een snelle manier uitbreiding van het virus tegengaan."

16:31

Alle scholen in Nederland blijven vanaf morgen dicht, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat heeft het kabinet besloten na overleg met de organisaties in het onderwijs, meldt de NOS. Meer details volgen zometeen in de persconferentie.

16:11

Verschillende restaurants in grote steden in Brabant sluiten alvast de deuren. Zoals in Tilburg, waar onder meer Focus Foodbar, The Fat Greek en café Anvers hebben besloten zelf hebben besloten niet langer open te gaan. Ook in Eindhoven, Breda en Den Bosch hebben sommige ondernemers besloten dicht te gaan.

15:54

De Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), het RIVM en VWS hebben zondagmiddaag een constructief gesprek met elkaar gehad. Dat laat de Rijksoverheid weten in een persbericht.

"Partijen onderstrepen dat het van essentieel belang is dat we de aanpak van de coronacrisis baseren op het advies van deskundigen, zoals dat is georganiseerd onder leiding van het Outbreak Management Team (OMT)-RIVM", leest het bericht.

"Om koepelorganisaties van zorgprofessionals in staat te stellen dit zo goed mogelijk te doen, start VWS een overlegstructuur waarin koepelorganisaties worden geïnformeerd over de aanpak van het coronavirus en waarin zij hun vragen en zorgen kwijt kunnen."

15:52

Politiek verslaggever van de NOS Xander van der Wulp meldt dat de persconferentie om vijf uur plaatsvindt.



15:46

De Nederlandse zwemselectie, die na de sluiting van het Pieter van den Hoogenband zwemstadion was uitgeweken naar Drachten, moeten ook daar stoppen met zwemmen. Zojuist heeft Maurits Hendriks technisch directeur van het NOC*NSF dringend aan de sportbonden verzocht om alle trainingsactiviteiten en huisvesting van sporters op topsportcentra en sublocaties te sluiten.

15:44

Om even eruit te zijn gaan sommige Bredanaars naar het Mastbos om te wandelen.



15:28

Volgens Xander van der Wulp, politiek verslaggever van de NOS, gaan ministers Slob en Bruins na overleg met het onderwijsveld en de gezondheidsexperts met nieuwe maatregelen naar buiten komen. Waarschijnlijk gebeurt dit rond halfvijf/vijf uur De verwachting is dat de scholen morgen dichtgaan, schrijft hij op Twitter.



15:23

Fitnessschoolketen Basic-Fit sluit al zijn filialen in Nederland. "Wij zullen ervoor zorgen dat we voldoende trainingsmogelijkheden voor thuis aanbieden, zodat je wel in beweging kan blijven", aldus de sportschoolketen.

15:18

De Halderbergse Bode meldt dat er een bewoner van Halderberge besmet is geraakt met het coronavirus. Burgemeester Heleen van Rijnbach-De Groot heeft dat zaterdag in een speciale persverklaring laten weten. Het is de eerste patiënt in Halderberge. De persoon zit in thuisisolatie.

15:01

Verschillende mbo-scholen in Brabant sluiten de deuren vanwege het coronavirus. Bij het ROC Tilburg en onderwijskoepel Curio in West-Brabant wordt vanaf maandag geen les meer gegeven. Ook gaat een aantal basisscholen in die regio dicht.

14:28

Sinds zaterdag zijn 8 patiënten overleden aan COVID-19. De sterfgevallen zaten in de leeftijd van 59 tot 94 jaar. De meesten zijn ouder dan 70 jaar en hadden al andere gezondheidsklachten. In totaal zijn er nu 20 mensen gestorven aan de ziekte. In totaal zijn 162 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

14:17

Deze grafiek toont de toenames van huidige patiënten in Nederland en Brabant.

14:15

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is zaterdag met 43 gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In totaal telt Brabant nu 446 patiënten. Zaterdag werden er nog 403 patiënten met een coronabesmetting geteld in Brabant door het RIVM. Het landelijke aantal staat zondag op 1135. Dat zijn er 176 meer dan de 959 op vrijdag. Van 58 mensen is de woonplaats onbekend.

14:12

De drie veiligheidsregio's in Brabant bevestigen dat er geen aparte persconferentie na het burgemeestersoverleg komt. "Wij hebben er vertrouwen in dat ons pakket van voorgestelde maatregelen door het kabinet wordt overgenomen", zo luidt de verklaring. Het kabinet komt in de loop van de dag met nadere mededelingen. Er zou vanmiddag eigenlijk om kwart over twee een persconferentie na het burgemeesteroverleg in Tilburg plaatsvinden.

14:09

Niels van Geet (39) en zijn vriendin Marcella (31) wonen in Milaan. Door het coronavirus en de strenge maatregelen in Italië zijn ze al een week aan huis gekluisterd. Corona ontwricht het dagelijkse leven in het anders zo bruisende Milaan. Niels, afkomstig uit Goirle, ziet parallellen met Nederland: “In het begin dacht iedereen te licht over de gevolgen: ach, een griepje, het zal wel loslopen", maar integendeel: het is bittere ernst.



14:05

Er is onduidelijkheid over een persconferentie die plaatsvindt na het overleg van de burgemeesters van de Brabantse steden in Tilburg. Eerst werd als tijdstip kwart over twee genoemd, maar mogelijk gaat de conferentie helemaal niet door. Mocht dat toch het geval zijn, dan wordt de conferentie live uitgezonden op Omroep Brabant. De inhoud van de maatregelen is nog onduidelijk.

13:39

Massaal zongen Brabanders mee, uit volle borst. Het initiatief van Jordy Graat en Christel de Laat om als Brabanders samen het lied 'Brabant' van Guus Meeuwis te zingen - om de mensen die in isolatie leven vanwege het coronavirus het gevoel te geven dat we ondanks alles toch samen zijn - kreeg zaterdag door de hele provincie navolging.

13:33

Het Amphia Ziekenhuis in Breda gaat tenten opzetten om de eerste opvang van coronapatiënten af te handelen. Dat zegt een student die gevraagd is te komen helpen in wat hij zelf 'een soort noodhospitaal bij het Amphia noemt'. De tenten zouden komende week worden opgebouwd.

13:31

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast. Vanwege ingrijpende maatregelen om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, is het advies nu alleen nog noodzakelijke reizen naar het land te ondernemen.

13:02

Telecombedrijf KPN sluit al zijn winkels in Brabant tot zeker het einde van de maand als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Ook zullen monteurs niet meer bij klanten in die provincie aan huis komen, tenzij er een urgente storing is

12:38

Ook alle locaties van de mbo-school Zadkine (in Veghel, maar ook in Rotterdam, Spijkenisse, Schiedam en Utrecht) gaan tot en met 27 maart dicht. "We doen dit omdat we zien dat het coronavirus veel onzekerheid en onrust veroorzaakt onder onze medewerkers, studenten en hun ouders." De lessen gaan voor zover mogelijk digitaal door.

12:37

De online dienst van de Tilburgse Opstandingskerk zondag heeft ruim vijfhonderd mensen bereikt. Dat is vijf keer zo veel als normaal, zegt dominee Otto Grevink na afloop. "Mensen vonden de woorden en muziek mooi en vonden het bemoedigend in deze tijd."

12:27

Het Amphia Ziekenhuis in Breda waarschuwt voor een nep-bericht dat viral gaat. "In dit bericht zou een van onze artsen de noodklok luiden en spreken over een crisis in Amphia. Wij willen u er graag op wijzen dat dit een nep bericht is en niet strookt met de werkelijkheid in het ziekenhuis", aldus het ziekenhuis

"De afgelopen week heeft Amphia verschillende maatregelen genomen om goed te kunnen blijven zorgen voor haar patiënten en haar personeel. Die hebben tot nu toe goed effect gehad. Hierdoor is het nog steeds mogelijk om voor alle patiënten de noodzakelijke zorg te bieden, ondanks de moeilijke omstandigheden. De situatie is voor nu onder controle. Het zijn en blijven natuurlijk enorm intense tijden voor getroffen patiënten en hun naasten."

12:25

Zo'n 6000 mensen in ons land zijn besmet of besmet geweest met het coronavirus. Dat blijkt uit een e-mail van Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid Hollands-Midden, die RTL Nieuws heeft ingezien. De Gouw baseert zijn schatting op wiskundige berekeningen. Ondanks het hoge aantal veronderstelde besmettingen vindt De Gouw het geen goed idee om scholen te sluiten.

"We moeten het echt niet doen, want het draagt niets bij aan de bestrijding en het heeft enorme maatschappelijke impact." De kans dat kinderen buiten school worden besmet is volgens hem groter dan dat ze op school worden besmet. Het RIVM heeft tot nu toe bijna duizend besmettingen vastgesteld.

12:18

Het Elde College in Schijndel houdt maandag alle leerlingen thuis. "De examenkandidaten worden geadviseerd om thuis verder te gaan met de voorbereiding van hun toetsen.In de loop van maandagmiddag volgt meer informatie en wordt gecommuniceerd met alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen", aldus de school.

Op het ministerie van Volksgezondheid overlegt het kabinet de komende middag met de Federatie Medisch Specialisten, organisaties van ziekenhuizen en het RIVM. In Haagse kringen wordt verwacht dat er zal worden besloten om de scholen vanaf maandag alsnog te sluiten.

11:34

De sportwereld ligt ook voor het grootste gedeelte stil door het coronavirus. Hoe kijken de Brabantse sporters zelf naar de huidige situatie? We spraken sprinter Joris van Gool. "Eigenlijk is dat niet anders dan anders. Voorlopig gaan alle trainingen nog gewoon door. En dus ben ik iedere dag bezig met trainen, fit blijven en zorgen dat ik klaar ben voor de volgende wedstrijd."

11:20

Na landen als Spanje, Frankrijk en Italië gaat nu ook Oostenrijk vrijwel helemaal op slot vanwege het nieuwe coronavirus. Dat maakte de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz zondag bekend. Oostenrijkers moeten zichzelf zoveel mogelijk isoleren en mogen niet met meer dan vier anderen samenkomen. Ook rijdt er vanaf maandag minder openbaar vervoer.

11:11

Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) sluit alle locaties voor bezoekers vanwege het coronavirus. De zorggorep is actief op het gebied van ouderenzorg in de regio Midden en Noordoost Brabant.

"Dit vanwege een toename van het aantal besmettingen en verdenkingen van besmettingen. Ook de locaties waar nog geen besmettingen zijn geconstateerd gaan dicht. Bij hoge uitzondering is bezoek toegestaan. Dit gebeurt in zo’n geval altijd in overleg met de leidinggevende van de locatie", valt te lezen op de website.

10:59

Ondertussen wordt in Groot-Brittannië een knoop doorgehakt. Ouderen van boven de 70 jaar in Groot-Brittannië moeten maximaal vier maanden in quarantaine. Dat is het plan van de Britse regering, die op die manier het nieuwe coronavirus wil beteugelen. Het plan moet de komende weken vorm krijgen, zei Matt Hancock, de Britse minister van Volksgezondheid, zondag

10:48

Ook TUI schrapt alle vakantiereizen tot en met 31 maart. De reden is onzekerheid rondom het coronavirus. Corendon en Sunweb gingen TUI al voor. Reizigers krijgen een voucher waarmee zij op een later tijdstip een reis kunnen uitkiezen, meldt de reisorganisatie zondag.

10:38

Meer dan zeventig kerken in Brabant maken op dit moment gebruik van het platform Kerkdienstgemist. Via dat platform worden kerkdiensten live uitgezonden via het internet. Zowel in Brabant als daarbuiten zijn het vooral kerken met een protestantse inslag die aangesloten zijn. Veel kerken in Brabant hebben de diensten zondag opgeschort, of zenden ze alleen online uit. De Gereformeerde kerk in Aalburg heeft groepen kerkbezoekers opgesplitst zodat er niet meer dan honderd kerkgangers tegelijkertijd in het gebouw zijn.

Landelijk worden er maar liefst 680 diensten van kerken live uitgezonden. De organisatie achter kerkdienstgemist was bang dat het platform, de enorme toeloop van kerken en luisteraars niet aan zou kunnen. Inmiddels laat zij weten dat alles stabiel is. “De grootste piek is achter de rug. We hebben de capaciteit goed ingeschat, alle systemen draaien momenteel naar behoren.”

10:26

Ook het muziekevenement Puur Hollands is afgelast. Het evenement op 20 maart 2020 wordt verplaatst naar vrijdag 16 oktober 2020. Het feest vindt weer plaats in de Brabanthallen in Den Bosch.

10:17

De Amerikaanse krant The Washington Post laat met simulaties treffend zien wat het effect van quarantaine is op de verspreiding van het virus.

10:12

Alle rechtbanken en gerechtshoven, dus ook die in Breda en Den Bosch, moeten vanwege de coronacrisis tot 1 april sluiten, zo vinden de Nederlandse Verenigingen van Strafrechtadvocaten NVSA en de NVJSA. Alle zittingen die niet absoluut noodzakelijk zijn zouden voor onbepaalde tijd moeten worden aangehouden.

De politie moet volgens de verenigingen ondertussen alleen verdachten van zeer serieuze feiten aanhouden. De arrestatie en het verhoor van verdachten van minder serieuze zaken moet voor onbepaalde tijd worden uitgesteld, bepleiten ze.

10:02

De Boekenweek duurt dit jaar drie weken. Dat heeft de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) zondag bekendgemaakt. De koepel van de boekenwereld heeft tot de verlenging besloten vanwege de coronacrisis. De Boekenweek zou officieel dit weekend eindigen.

10:01

Volgens de regionale krant de Gelderlander heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zaterdagavond ingegrepen op een bruiloftsfeest in Druten. "Het aantal aanwezigen op het feest overschreed de limiet van honderd personen ruimschoots, wat volgens de huidige landelijke maatregelen een overtreding is."

09:57

Wegrestaurant Napoleon in Hank start een eigen afhaaldienst voor maaltijden, als de overheid besluit om de horeca in Nederland op slot te gooien. Eigenaar Ad Valk van het chauffeursrestaurant langs de A27, waar chauffeurs met hun vrachtwagen op een afgesloten parkeerterrein kunnen overnachten, heeft het over het opzetten van een ‘Take-Away.’



“U kunt dan bepaalde gerechten komen ophalen”, aldus de uitbater op Facebook. “Ook zal het sanitair toegankelijk zijn zodat chauffeurs gebruik kunnen maken van het toilet en de douchecellen. Dit zal dan op bepaalde uren op de dag zijn.”

09:56

Alle vluchten op Eindhoven Airport van en naar Polen zijn inmiddels geannuleerd. Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus heeft Polen het luchtruim tijdelijk gesloten.

09:49

Zeven op de tien Nederlanders vinden dat het kabinet de juiste maatregelen heeft genomen om de corona-uitbraak te beteugelen, al vindt de helft van hen wel dat dat te laat is gebeurd. 23 procent vindt dat er te weinig maatregelen zijn genomen, 7 procent vindt het juist te veel, zo komt naar voren uit een peiling van Maurice de Hond. Vooral VVD'ers en D66'ers steunen de opstelling van het kabinet.

PVV, Forum voor Democratie en 50PLUS zijn juist kritisch - van hun aanhangers zijn er relatief veel (tussen 37 en 49 procent) die vinden dat er meer moet worden gedaan. Bij het CDA en Partij voor de Dieren zijn naar verhouding veel mensen die vinden dat de genomen maatregelen te veel zijn (12 en 13 procent).

09:45

De Eindhovense chef en onderneemster Eveline Wu sluit haar restaurants. "Om alle risico’s uit te sluiten en de onzekerheid weg te nemen, hebben we besloten om met ingang van maandag 16 maart alle Mood-vestigingen tijdelijk te sluiten", zo valt te lezen op de website van restaurant Mood. De sluiting geldt voor ten minste drie weken. Mood heeft drie Eindhovense vestigingen.

09:43

In Frankrijk is het wintersportseizoen per direct voorbij vanwege het coronavirus. Alle skiresorts in het land gaan zondag volgens het ANP dicht en blijven dat voor de rest van het seizoen.

09:39

Burgemeester Paul van Miert van Turnhout roept op tot sluiting van de kroegen in Breda, Eindhoven en Tilburg. Hij vreest dat Belgen uitwijken naar deze drie steden om een biertje te drinken nu België alle restaurants en cafés heeft gesloten vanwege het coronavirus.

"Mensen met weinig burgerzin steken gewoon de grens over om in Nederland dan maar naar een restaurant of café te gaan", vreest Van Miert. Hij is bang voor de gevolgen van dit 'horecatoerisme'. "Het virus muteert en verspreidt zich razendsnel en een Nederlands-Belgische kruisbesmetting kunnen we momenteel missen als kiespijn," laat Van Miert weten aan het ANP.