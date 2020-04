LIVEBLOG CORONAVIRUS: Rutte roept Nederland op om vol te houden tijdens crisis

De voornaamste feiten op een rij:

Het RIVM meldt dinsdagdagmiddag 158 nieuw geregistreerde Brabantse coronagevallen, waarmee het totaal aantal in onze provincie op 4614 komt.

Landelijk zijn er maandag 19.580 positief geteste patiënten, een toename van 777 ten opzichte van een dag eerder.

Het sterftecijfer ligt maandag in Nederland op 2101, 234 meer dan zondag gemeld.

19.04

Houd je aan de maatregelen en blijf zo veel mogelijk thuis, want we zijn er nog niet. Dat is een notendop het devies van het kabinet in dit stadium van de coronacrisis. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid benadrukten dinsdagavond vooral het belang van volhouden tijdens een persconferentie over de coronacrisis.

18.44

De eredivisie en eerste divisie worden deze zomer, als de omstandigheden dat toelaten, alsnog hervat en afgerond. De KNVB en de Eredivisie CV hebben dat de clubs uit het betaalde voetbal woensdag in een videoconferentie laten weten. De intentie is om de competities halverwege juni te hervatten.

18.42

De Nederlandse economie zal vanwege de impact van de coronacrisis dit jaar waarschijnlijk met wel 8 procent krimpen. Dat meldt ING in een nieuwe raming. In het tweede kwartaal vertoont de economie naar verwachting een neergang van dik 16 procent. Voor de wereldeconomie rekent ING in 2020 op 2 procent krimp.

18.22

Ook de politiek gaat door, bijvoorbeeld online, zoals in Eindhoven.

18.01

De Amerikaanse staat New York had de afgelopen 24 uur met 731 nieuwe sterfgevallen het hoogste aantal tot nu toe sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus daar. Gouverneur Andrew Cuomo verklaarde dat in de aantallen ziekenhuisopnames een piek lijkt te zijn bereikt.

17.46

17.30

In het Catherina Ziekenhuis in Eindhoven liggen dinsdag in totaal 99 coronapatiënten, van wie 29 op de IC. Er zijn vandaag twee coronapatiënten overleden en er zijn er zeven ontslagen.

17.17

Het aantal coronapatiënten op de intensivecareafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw slechts licht gestegen. De afgelopen 24 uur is het totale aantal Nederlandse ic-patiënten met 15 gestegen naar 1424, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag bekend. Maandag kwamen er per saldo 24 ic-patiënten bij.

17.02

Duitse artsen mogen binnenkort een middel gebruiken tegen corona dat nog niet is toegelaten omdat er nog proeven mee worden gedaan. Het gaat om een middel dat oorspronkelijk is ontwikkeld tegen ebola met de werkzame stof remdesivir.

16.47

Goed nieuws voor varkens- en kippenboeren: hun dieren lijken niet vatbaar voor het coronavirus. Volgens vakblad Nieuwe Oogst blijkt dat uit eerste resultaten van onderzoek door het Duitse Friedrich Loeffler Instituut.

16.31

Eind vorig jaar werd onze samenleving ontwricht door allerlei acties van boeren en bouwers. Ook Johan de Krom uit Etten-Leur deed hier met zijn protestgroep Grond in Verzet aan mee. Maar de directeur van het gelijknamige bestratingsbedrijf wil laten zien dat zijn branche ook een andere kant heeft.

Foto: Johan de Krom

16.23

Op Facebook wordt gewaarschuwd voor drukte bij de milieustraat in Tilburg.

16.11

Is Oss zijn er afgelopen week door Boa’s en de politie ruim 250 waarschuwingen en 'een tiental boetes' uitgereikt voor het niet naleven van de noodverordening. Oss had meerdere maatregelen getroffen, waaronder keersregelaars, borden en hekken. Ook werden er twee parkeerplaatsen gesloten.

15.55

Burgemeester Hellegers van Uden heeft een belangrijke boodschap aan de ondernemers in zijn gemeente.

15.40

14.54

De politie heeft in anderhalve week tijd ruim 1400 mensen beboet voor het overtreden van de coronamaatregelen. Ze waren met te veel mensen op pad of hielden niet genoeg afstand.

14.00

Het aantal uit Brabantse ziekenhuizen ontslagen coronapatiënten is niet eerder zo hoog geweest als de afgelopen 24 uur. Het aantal mensen met het coronavirus dat op verpleegafdelingen en op de intensive care (ic) ligt in Brabant blijft echter stabiel. Dat blijkt uit de dagelijkse update die het Regionaal Overleg Acture Zorgketen (ROAZ) in onze provincie geeft.

De afgelopen 24 uur zijn er 158 nieuwe coronagevallen geregistreerd in Brabant. Landelijk zijn er 19.580 positief geteste patiënten, een toename van 777 ten opzichte van maandag. Het sterftecijfer ligt in Nederland op 2.101. Dat zijn 234 meer dan maandag ten opzichte van maandag. Dat ligt hoger dan in de dagen ervoor. In Nederland zijn 7.427 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest), een stijging van 292 binnen 24 uur. Ook dat aantal stijgt meer dan de afgelopen dagen.

13.54

Het kabinet geeft vanavond om zeven uur wederom een persconferentie over de coronacrisis. Premier Rutte en ministerie De Jonge (Volksgezondheid) voeren het woord. Waarschijnlijk worden geen nieuwe maatregelen aangekondigd maar gaat de persconferentie in op een nieuw steunfonds voor bedrijven. Ook vertelt het kabinet mogelijk meer over het testen op corona en het al dan niet nemen van maatregelen in het paasweekend. Omroep Brabant zendt de persconferentie live uit.

13.50

De Lijst Smolders in Tilburg wil dat het geld dat de Tilburgse horeca in de binnenstad moeten betalen voor het gebruik van de terrassen wordt kwijtgescholden. Zolang de terrassen niet gebruikt worden zou er ook niet voor betaald moeten worden volgens de partij. Ook wil LST dat de bijdrage aan het Ondernemersfonds van de binnenstad kwijtgescholden wordt. De gemeente zou het bedrag zelf in het fonds moeten storten. Zoiets zou ook moeten gebeuren met de reclamebelasting. De gemeente Tilburg heeft wel al uitstel gegeven voor de terrasbelasting tot oktober dit jaar.

13.21

Koning Willem-Alexander is dinsdag op werkbezoek geweest in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Hij was ongeveer anderhalf uur binnen en bezocht de verpleegafdeling waar coronapatiënten liggen. Ook sprak hij met personeel over de impact van het virus.

13.02

Docenten van het Jan Tinbergen College in Roosendaal hebben een video gemaakt voor hun leerlingen om hen een hart onder de riem te steken.

12.57

De forensische speurneuzen van politie Oost-Brabant laten zien dat ze aardig kunnen dansen. Drie medewekers in beschermende kleding dansen op het 'coronanummer' genaamd Anderhalf van Ali B, Poke en Judeska.

12.48

Het is veel stiller in Nederland sinds het ingaan van de coronamaatregelen. Er rijden minder auto's en treinen en er is bijna geen vliegverkeer meer. Het geluidsniveau is met drie decibel gedaald, meldt de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) dinsdag.

12.45

Burgemeester Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek heeft zijn medeleven betuigd aan de familie van de 29-jarige man uit Beek en Donk die is overleden aan het coronavirus. "Dit is heel verdrietig en schokkend. Wij steunen de familie met alles wat we in ons hebben. We kennen ze goed. Maar uiteindelijk zullen ze het helaas zelf moeten doen."

12.23

In Den Bosch worden vandaag 110 chromebooks uitgedeeld aan leerlingen die thuisonderwijs willen volgen maar daar zelf niet de middelen voor hebben. Vijf leerlingen van kindcentrum De Kwartiermaker kregen de eerste.

12.21

Voetbalclub RKC besluit het stil liggen van de voetbalcompetitie aan te grijpen om groot onderhoud te plegen aan de velden.

12.03

“We wilden gewoon iets terugdoen, omdat we zoveel respect hebben voor wat zij doen in deze coronatijd”, vertelt Eric van Woensel uit Veghel. Samen met zijn vrouw Priscilla, een hobbybakster, bracht hij dinsdagmorgen 1500 cupcakes naar ziekenhuis Bernhoven in Uden. Met een rood hart erop als hart onder de riem voor het personeel.

11.55

De Chinese stad Wuhan, de bakermat van de huidige corona-epidemie, keert terug naar het normale leven. De inwoners mogen weer reizen, als ze gezond zijn en geen contact hadden met geïnfecteerden. De laatste beperkingen van de bewegingsvrijheid voor de elf miljoen inwoners worden middernacht plaatselijke tijd opgeheven (18 uur onze tijd dinsdag 7 april). Auto's kunnen de stad uit, treinen rijden weer en ook vliegen is weer mogelijk. Ook gaan meer winkels open.

11.53

Eindhoven heeft een sfeervolle video gemaakt voor en over de stad in coronatijd.

11.49

Van de overheid moeten alle kapperszaken dicht blijven tot en met in ieder geval dinsdag 28 april. Ook de salon van Mandy Linders is nu gesloten. Zij is al negen jaar mede-eigenaar van Moma Kappers in Eindhoven en laat zien dat er genoeg manieren zijn om jouw haar in coronatijd niet te laten verpieteren.

11.40

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) roept consumenten op om niet te wachten met de paasboodschappen tot vrijdag of zaterdag. Ook drukt de brancheorganisatie van de supermarkten mensen op het hart om vooral alleen te komen en er geen gezinsuitje van te maken. Volgens supermarkten vinden klanten dat nog het lastigste voorschrift om zich aan te houden.

11.34

De eerste cheque van WeCareNL is overhandigd aan het ETZ in Tilburg. Via dat initiatief worden zowel horecaondernemers als zorgpersoneel gesteund. Op de site kan je namelijk bij lokale horecabedrijven cadeaubonnen kopen voor artsen en verplegers. Robèrt van Beckhoven is een van de ambassadeurs.

Beelden - Crista Vlems, montage - Filmmoment

11.22

De gevolgen van de coronacrisis voor de autobranche lijken nog mee te vallen. “Wij haalden in de maand maart een omzet van 91 procent bij de verkoop van nieuwe auto’s”, zegt directeur Eric Berkhof van de Van Mossel Automotive Groep. Ook bij reparatie en onderhoud van auto’s was nauwelijks een terugval te merken.

Van Mossel in Waalwijk is het grootste autobedrijf van Nederland. In Brabant hebben ze 45 garagebedrijven van verschillende merken. De schadebedrijven van Van Mossel hebben wel 25 procent minder werk. “We maken minder kilometers in de auto en dus zijn er ook minder aanrijdingen”.

11.15

Een man van 29 uit Beek en Donk is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Ook zijn broer lijdt aan COVID-19.

11.13

Drukte bij de milieustraat in Klundert zorgt voor gevaarlijke situaties

11.06

De politie heeft maandag in Venlo alle inzittenden van een bus een bekeuring gegeven. In de bus zaten inclusief de chauffeur 38 mensen. Ze zaten te dicht op elkaar. De bus vervoerde personeel van een uitzendbureau. Een woordvoerder van de gemeente Venlo zei dinsdag dat dit bedrijf al herhaaldelijk was gewaarschuwd.

10.22

Toneelgroep Maastricht zegt af te koersen op een faillissement als gevolg van de coronacrisis. Het tot voor kort goed draaiende gezelschap heeft 130 voorstellingen moeten afzeggen.

"Het inkomstenverlies bedraagt op dit moment ruim 7 ton. Trek daar de kosten vanaf die we nu niet maken, dan blijft onder aan de streep een tekort staan van 3,5 ton, waarmee we afkoersen op een faillissement", zeggen Servé Hermans en Michel Sluysmans, de directeuren van Toneelgroep Maastricht.

10.13

Wie steek jij met een video een hart onder de riem? We kunnen elkaar deze dagen niet begroeten met drie zoenen, zoals we dat in Brabant gewend zijn. Ook kunnen we geen arm om iemand heen slaan die dat nodig heeft. Laat daarom in een videobericht op Omroep Brabant weten dat je aan iemand denkt. In 'Hart Onder de Riem' laten we de filmpjes zien en we vermaken je met programma's uit de oude doos.

9.36

Voor als de verveling toeslaat: beleef de Tilburgse Kermis van vorig jaar gewoon nog een keer:

9.33

In een leeg klaslokaal gaf Laurens Peeters via de camera van zijn smartphone uitleg aan vijftien ouders die online meekijken. De directeur van basisschool Misha de Vries in Vught moest creatief zijn, nu de open dag vanwege het coronavirus niet door kan gaan. "We moeten roeien met de riemen die we hebben, dus dan maar een virtuele open dag."

9.31

In de Brabantse ziekenhuizen is al een aantal dagen een afname van het aantal nieuwe coronapatiënten te zien. Dat stemt arts-microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis in Breda positief. “We zien een forse afname”, vertelt hij op Radio 1. “Dat geeft goede hoop. Op de intensive care blijft het wel druk, maar ook daar zie je dat er minder nieuwe instroom is.”

Kluytmans vertelt ook dat de aanpak van het ziekenhuis tot nu toe goed heeft gewerkt. Vanwege een tekort aan coronatesten wordt ziekenhuispersoneel al lang niet meer getest. “Personeel met ziekteverschijnselen moest gewoon thuis blijven. Dat werkte hier goed.” Het ziekteverzuim lag twee procent hoger dan vorig jaar, maar is gelijk aan dat van twee jaar geleden. Toen was er een flinke griepgolf. Volgens de arts zijn er in het ziekenhuis praktisch geen patiënten besmet geraakt.

9.10

De een spreekt deze dagen maar wat graag met (maximaal drie) vrienden af, de ander houdt de voordeur juist potdicht voor bezoek. Veel mensen geven op eigen wijze invulling aan 'social distancing', blijkt op een oproep die Omroep Brabant op Facebook deed. Maar hoe ga je er mee om als je niet helemaal op één lijn ligt met vrienden of familie en er discussie ontstaat?

9.08

Het wordt opnieuw een warme lentedag vandaag, dus gemeente Altena herinnert haar inwoners nog eens:

8.43

De actie 'Steun je Stamkroeg' van kruidenlikeur Schrobbelèr heeft in een paar dagen tijd al 15.000 euro opgebracht voor verschillende café's. Op de website steunjestamkroeg.nl kunnen waardebonnen worden gekocht bij je favoriete kroeg, à 15 euro. Die bonnen kunnen ingewisseld worden op het moment dat de horeca weer open mag.

8.38

In het Amphia Ziekenhuis worden totaal 83 patiënten met een COVID-19 besmetting verzorgd, waarvan 29 op de intensive care. Dat meldt het ziekenhuis vanochtend. De stand werd gisteren voor het laatst opgemaakt. Vanaf het begin van het uitbreken van COVID-19 zijn er in Amphia 55 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn in de 24 uur voor deze standopmaak 12 patiënten met COVID-19 uit Amphia ontslagen. In totaal zijn dit 159 patiënten.

8.00

Van paintballveld naar privétuin in Boekel. Met minimaal vijf meter afstand zou paintballen heel goed moeten kunnen in deze tijd. Maar die vlieger ging voor Andy Haegens uit Boekel helaas niet op. Van de ene op de andere dag is Andy, net als veel andere ondernemers, zijn inkomsten kwijt. Dus besloot hij het over een andere boeg te gooien. Van de gemeente mag hij zijn veld verhuren aan één gezin per keer. "Die kunnen hier heerlijk buiten zitten in hun privétuin."

7.33

Een nieuwe lichting Nederlandse militairen vertrekt dinsdag voor zes maanden naar Afghanistan. De afgelopen twee weken verbleven de veertig mannen en vrouwen op de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot in quarantaine om zeker te zijn dat ze niet besmet zijn met het nieuwe coronavirus.

7.09

In China is sinds januari voor het eerst niemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat heeft de Nationale Gezondheidscommissie dinsdag bekendgemaakt. Wel zijn er de afgelopen 24 uur 32 nieuwe gevallen van besmetting met het longvirus geregistreerd in het land.

6.37

Het nieuwe softwaresysteem, dat ziekenhuizen moesten gebruiken om de beddencapaciteit op de ic's in kaart te brengen, heeft alweer afgedaan. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) roept ziekenhuizen op om twee andere systemen te gebruiken, bericht de Volkskrant.

Het systeem heeft volgens de krant zeker één keer gezorgd voor een ernstige situatie: ambulances met coronapatiënten uit de regio Brabant zijn naar het Ommelander Ziekenhuis in Groningen gegaan omdat het systeem meldde dat daar nog ic-bedden vrij waren. Ter plekke bleek dat de ic-bedden niet bemand waren.

6.23

Mensen die vanwege de coronacrisis hun hypotheek tijdelijk niet kunnen betalen hoeven niet bang te zijn dat ze op straat komen te staan. Minister Stientje van Veldhoven (Wonen) heeft daarover afspraken gemaakt met hypotheekverstrekkers en andere 'woonpartijen' zoals de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, Nationale Hypotheekgarantie en de Vereniging Eigen Huis.

4.40

Een deel van de verpleeghuizen geeft partners toestemming om voor de duur van de corona-epidemie bij een bewoner in te trekken, op voorwaarde dat ook de partner binnenblijft. Dat meldt Trouw. Ook zijn er verpleeghuizen die in uitzonderlijke gevallen wel bezoek toestaan, ook aan bewoners buiten de stervensfase.

3.21

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur meer dan 1150 mensen overleden aan het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University. Een dag eerder kwamen zeker 1200 mensen om. Afgelopen zaterdag werd nog een record gevestigd, toen stierven 1480 mensen aan het longvirus.

1.59

De KNVB gaat niet overstag voor Ajax, PSV en AZ. De drie topclubs voerden afgelopen week de druk op om de competities in het profvoetbal als gespeeld te beschouwen, maar de voetbalbondschuift die beslissing vooruit, meldt De Telegraaf.

Vandaag is er overleg tussen alle betrokkenen, zoals de voetbalbond, Eredivisie-clubs, eerste divisie-clubs, spelers, coaches, scheidsrechters en supporters.

0.30

Verschillende wereldleiders hebben de Britse premier Boris Johnson een voorspoedig herstel toegewenst. Na de beterschapswensen van onder anderen de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse kanselier Angela Merkel, liet president Donald Trump weten dat de Amerikanen bidden voor Johnson.

Johnson werd maandag overgeplaatst naar de intensive care van een Londens ziekenhuis, nadat zijn toestand als gevolg van een besmetting met het nieuwe coronavirus verslechterd was.

0.01

In Nederland zijn 4,5 miljoen mondkapjes per week nodig om mensen in de zorgsector te beschermen tegen het coronavirus. Nederland heeft er 30 miljoen besteld op de wereldmarkt. Daar is het "een volstrekte Bonanza" met allerlei louche toestanden, zei minister Martin van Rijn (Medische Zorg) maandag bij OP1. Volgens hem zoekt Nederland in alle uithoeken van de wereld naar mondkapjes en andere beschermingsmiddelen.