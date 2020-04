Hoe dan? Kraamzorg in tijden van corona

Omroep Brabant gaat voor jou op zoek naar de oplossing voor praktische problemen die ontstaan door de coronacrisis. Vandaag in de hoofdrol: de kraamverzorgster. Een vrouw in Nederland krijgt standaard 49 uur kraamzorg, verdeeld over 8 dagen. Sandra Kerssen is kraamverzorgster in regio Breda bij Kraamzorg Mama. Zij merkt dat het afstand houden haar werk soms lastiger maakt.

Welke maatregelen neem jij zelf?

"Bij het beroep van kraamverzorgster is hygiëne sowieso al een belangrijk onderdeel van je werk. Hier extra op letten is dus niet zo heel lastig. Wel neem ik bij aankomst met een doekje alle deurklinken en lichtknopjes af. Ik heb een mondkapje in de auto liggen en heb standaard een schort en handschoentjes bij me. Die handschoentjes draag ik nu veel vaker dan normaal. Bij ieder mogelijk fysiek contact met moeder of kindje pak ik ze er nu ook erbij.

Ook kan het zijn dat ik nu naar twee gezinnen op een dag moet. Sommige ouders willen liever niet te lang een kraamverzorgster in huis. Voor die gevallen heb ik een tweede uniform bij."

Wat zijn momenten dat afstand houden niet mogelijk is?

“Er moeten nu eenmaal bepaalde controles uitgevoerd worden. Zowel bij de baby als bij de moeder. Ik probeer de baby zo veel mogelijk door de moeder zelf te laten controleren, maar er zijn wel eens momenten dat het niet anders kan. Maar ook bij moeder zal ik soms moeten aanraken. Na de bevalling kan ze hechtingen hebben waar ik naar moet kijken. Voor zo’n controle kom je toch dichterbij.

Veel dingen probeer ik met uitleg zo veel mogelijk voor te doen op afstand. Maar als een vrouw borstvoeding geeft en die komt niet goed op gang, zal ik toch moeten helpen. Bij moeders die al kinderen hebben, gaat alles wat makkelijker. Maar bij ouders met een eerste kindje is meer uitleg nodig.’’

Zijn er zaken die nu compleet anders gaan?

“Het afstand houden speelt daar wel een grote rol in. Normaal gesproken kan het zijn dat de ouders even gaan rusten en ik in de woonkamer achterblijf met de andere kinderen. Hoe langer ik bij een gezin ben, hou nauwer de band wordt met de kinderen. Die willen dan even bij je op schoot kruipen of met je knuffelen. Dat kan nu niet.

Maar ook bij het steunen van de moeder kan fysiek contact prettig zijn. Door alle drukte en indrukken zit een moeder er wel eens flink doorheen. Dan wil je eigenlijk naar moeder toe lopen om een arm om heen te slaan. Het is lastiger om er echt voor moeder te zijn."

Wat verwacht je van de gezinnen waarbij je terecht komt?

“Nodig geen kraamvisite uit! Ik begrijp hoe lastig dat kan zijn voor families, maar het is gewoon te riskant. Het is gevaarlijk voor mij als kraamverzorgster, mijn gezin en de gezinnen waar ik soms dezelfde dag nog heen moet. Daarom zeggen wij ook echt: alleen raamvisite, geen kraamvisite.

Daarnaast is het ook belangrijk dat gezinnen zorgen voor de goede huishoudelijke producten. Ik zie nog wel eens dat gezinnen afwasmiddel gebruiken als handzeep wanneer ze niet de juiste middelen zijn. Het is cruciaal om dat soort zaken nu op orde te hebben.’’

