CORONANIEUWS: Kapperszaken openen weer, kinderen na twee maanden weer naar school

Drukte in de nacht in Het Haaratelier (foto: Bart Meesters).

Na maanden thuis mogen veel kinderen deze maandag weer naar school. Ook voor kapperszaken is het een bijzondere dag. Zij mogen - na weken gesloten te zijn geweest vanwege de uitbraak van het coronavirus - weer open. In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

Geschreven door Peter de Bekker

De voornaamste feiten op een rij:

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen blijft dalen.

Veel kinderen mogen deze maandag na twee maanden weer naar school

Proef met versoepelen bezoekregeling in verpleeghuizen

07.00

Binnen een minuut weten of iemand het coronavirus heeft. Daar werkt het jonge Amsterdamse bedrijf Spektrax aan. Het ontwikkelt een scanner en een chip, die het virus vrijwel meteen zouden moeten ontdekken in een beetje slijmvlies. Oprichters Eva Rennen en Johan Pieter Verwey hopen over een paar weken een betrouwbare testmethode klaar te hebben, die ze in de komende maanden op de markt kunnen brengen.

06.36

Oud-minister Jet Bussemaker, tegenwoordig voorzitter van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving, vreest voor een stijging van het aantal daklozen als gevolg van de coronacrisis. Volgens Bussemaker moet tijdelijke bewoning in leegstaande kantoren, caravans en vakantieparken snel worden toegestaan. Dat zegt ze maandagavond in het televisieprogramma De Monitor van KRO-NCRV.

03.30

Na bijna twee maanden thuis gaan veel kinderen maandag weer naar school. Het basisonderwijs kan worden opgestart, omdat het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus daalt. Het kabinet verwacht dat de scholen veilig open kunnen zonder grote gevolgen voor het aantal besmettingen.

03.30

In 25 verpleeghuizen, waaronder De Ruwaard in Oss, begint maandag een proef waarbij ouderen weer bezoek ontvangen. Door het voorzichtig te proberen wordt gekeken op welke manier het risico op besmetting zo klein mogelijk blijft. Het is een eerste stap in de versoepeling van de bezoekregeling.

De Ruwaard in Oss. (Raymond Merkx)

03.30

Vanaf deze maandag mogen volwassenen weer in georganiseerd verband sporten. Er mogen nog geen wedstrijden worden gehouden en de activiteiten mogen alleen in de buitenlucht plaatshebben. De versoepeling is een van de maatregelen die het kabinet vorige week woensdag bekendmaakte.

03.30

Kappers, pedicures, paramedici, rij-instructeurs en schoonheidsspecialisten mogen weer aan het werk. Voorwaarde is wel dat mensen in deze contactberoepen alleen klanten zonder coronaklachten helpen. Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij vooraf met de klant wordt besproken of het bezoek een risico oplevert. Verschillende zaken openden de deuren al zondag om middernacht, zoals Het Haaratelier van Mari van de Ven in Den Bosch.

Mari van de Ven knipt de Bossche wethouder Jan Hoskam (foto: Bart Meesters).