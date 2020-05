CORONANIEUWS: veel minder nieuwe patiënten, maatregelen op stations

Coronamaatregelen op het station. (Foto: NS)

De basisscholen zijn maandag weer opengaan, ook kappersbezoek is weer mogelijk.

Tot nu toe 2695 mensen met coronaverschijnselen opgenomen in Brabantse ziekenhuizen

17.50

Het RIVM begint weer met de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Die waren medio maart stilgelegd in verband met het coronavirus. De onderzoeken worden gefaseerd opgestart, meldt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Voor het onderzoek naar darmkanker worden de uitnodigingen deze week al verstuurd.

17.40

De heropening van de basisscholen is over het algemeen 'gemoedelijk en goed' verlopen, vat de PO-Raad de eerste schooldag in acht weken samen. De sectororganisatie, die de schoolbesturen vertegenwoordigt, ziet dat scholen nog voor veel uitdagingen staan: "Hoe staat het ervoor met de gezondheid en aanwezigheid van medewerkers en leerlingen? Wat hebben de leerlingen wel of niet geleerd in de afgelopen weken?"

17.35

NS en ProRail zijn op dit moment bezig zichtbare coronamaatregelen op de stations aan te brengen. Aanvankelijk zou dit op zes teststations gebeuren, maar inmiddels is besloten dat op zoveel mogelijk stations te doen voor 1 juni, Dinsdag zijn veel Brabantse stations aan de beurt, waaronder Eindhoven Centraal, Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Helmond. Bij de ingangen van stations kan je op borden en pictogrammen zien wat de coronaregels zijn.

Een lint wordt aangebracht op een station. (Foto: NS)

17.33

Theater PERRON-3 in Rosmalen opent een digitaal podium voor lokaal talent. Iedereen mag meedoen, jong en oud.

17.00

De Stichting Vrije Recreatie (SVR) en de evenementenbranche gaan nauw samenwerken. Omdat grote evenementen zoals Lowlands en Mysteryland niet doorgaan, gaan specialisten uit de evenementenbranche zich inzetten voor de SRV-campings in Nederland. Er zijn ruim 1200 campings en verhuurmogelijkheden in Nederland aangesloten bij de SVR.

Ook zullen sanitairunits die normaal op evenementen zouden staan, ingezet worden als privésanitair. Tot 1 juli zijn alle gedeelde sanitaire voorzieningen op campings afgesloten. Tot het eind van het seizoen blijft het privésanitair beschikbaar.

16.25

Op de intensive cares liggen nog 498 mensen met het coronavirus. Dat zijn er negen minder dan op zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). "Een beperkte daling, maar dit past binnen de normale schommelingen. Voor het eerst zitten we onder de 500. Een paar dagen later dan gedacht, maar toch is het een belangrijke stap vooruit", zegt Bas Leerink, hoofd van het coördinatiecentrum.

16.17

De burgemeester en wethouders van Boxmeer willen dat de provincie Brabant subsidie toekent aan het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. “De nood is hoog”, schrijft het gemeentebestuur aan het college van Gedeputeerde Staten. Het museum stevent af op grote financiële problemen, maar zou niet in aanmerking komen voor subsidie uit een nieuw ‘cultuurpotje’ van 8 miljoen. Dat bedrag werd vanwege de coronacrisis vrijgemaakt voor de cultuursector in Brabant.

15.30

Twee maanden lang was het heel stil op golfbaan het Woold in Asten-Heusden. Geen golfer was er te zien, alleen het personeel was aanwezig om onderhoudsklussen te doen. Maar maandagochtend vroeg stonden de eerste golfers weer voor de deur. "Anderhalve meter afstand houden, dat kunnen we makkelijk."

14.49

Een heel seizoen zonder publiek in het Philips Stadion voetballen kost PSV zo'n 30 miljoen euro. "We denken in scenario's", zei algemeen directeur Toon Gerbrands op De Herdgang in Eindhoven. "Bij een half jaar zonder publiek lopen we 12 tot 15 miljoen euro mis, bij een heel seizoen 30 miljoen. Dat is voor ons het gat dat we moeten oplossen", aldus Gerbrands.

14.00

Het aantal doden door corona is de afgelopen 24 uur met 16 gestegen naar 5456. Landelijk gezien waren er 36 nieuwe ziekenhuisopnames, zo meldt het RIVM zondag. Het aantal mensen dat positief werd getest op corona steeg met 161 tot 42.788.

In Brabant werden tot nu toe volgens de RIVM-cijfers 2695 mensen met coronaverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis. In de afgelopen 24 uur werden in Brabant negen nieuwe besmettingen gemeld.

13.26

De tachtig bewoners van woonzorgcentrum Hagedonk in Prinsenbeek mogen vanaf dinsdag weer bezoek ontvangen. Het gaat dan om één vaste bezoeker per bewoner, zo laat een woordvoerder namens zorgorganisatie Thebe, waar Hagedonk onder valt, maandag weten. De bewoners en hun familieleden hebben volgens haar heel emotioneel gereageerd op het bericht dat er na zeven weken weer bezoek mogelijk is.

13.04

Er moeten gelijke regels komen voor huiseigenaren die door de crisis in financiële problemen komen en daarom een regeling willen treffen met hypotheekverstrekkers. Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) is dat nu niet het geval.

De VEH pleit voor eenduidigheid bij verzoeken om betaalpauzes of het verstrekken van extra krediet. Verder zouden huiseigenaren die de afgelopen jaren vrijwillig extra hebben afgelost op hun aflossingsvrije hypotheek, dit bedrag zonder voorafgaande toetsing weer moeten kunnen opnemen.

11.55

Een eerbetoon aan vader Huub van Gerwen (69) uit Son, geschreven door zijn dochter Patricia Otten van Gerwen (45). Hij is een van de Brabanders die stierven door corona. Wij laten hier nabestaanden aan het woord die hun geliefden zijn verloren.

11.01

De instroom van (vermeende) coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur zo goed als gelijk gebleven.

Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). 36 mensen met klachten die lijken op COVID-19-besmetting hebben zich de afgelopen 24 uur in ziekenhuizen gemeld. Maar twee van hen testten positief. Van mensen met klachten die lijken op COVID-19 blijkt doorgaans tussen de tien tot twintig procent daadwerkelijk met het nieuwe coronavirus besmet.

De instroom van nieuwe patiënten.

Ook op andere fronten geven de cijfers van het ROAZ een soortgelijk beeld als de afgelopen tijd. Er liggen in totaal 252 patiënten in de Brabantse ziekenhuizen, waarvan 75 patiënten op de intensive care. Het aantal mensen dat is ontslagen is met vijftien patiënten wél fiks gedaald, al is schommeling van dat cijfer niet ongebruikelijk.

De cijfers van het aantal nieuwe opnames in de Brabantse ziekenhuizen wijken af van de getallen die dagelijks door het RIVM worden gepubliceerd. Dat komt onder meer doordat het RIVM alleen het aantal ziekenhuisopnames meetelt van mensen bij wie het virus definitief is vastgesteld.

Bij een deel van de Brabantse ziekenhuisopnames is er een ernstige verdenking, maar is de uitslag van de officiële test nog niet binnen. In dit artikel leggen we de werking van de verschillende coronacijfers uit.

10.36

De kappers mogen weer aan de bak! Zo ook in Breda, waar de agenda van kapper Marijn-Jan Hellemons tot en met 2 juni overvol staat met afspraken.

10.11

Het is zover, na bijna twee maanden thuis mogen veel kinderen weer naar school, dus geen les meer van papa of mama. Maar weer lekker in de klas bij de vertrouwde meester of juf, samen met klasgenoten natuurlijk. En dat is veel minder saai dan thuis leren, zo zeggen verschillende kinderen van Basisschool De Stokland in Breugel vlak voordat ze maandag vanaf halfnegen verspreid naar binnen mogen. Dit nadat ze eerst hun handen hebben ontsmet.

09.26

Golfpark Almkreek in Almkerk is na twee maanden ook weer open. De eerste golfers stonden vanmorgen om acht uur al op de baan.

Er kan weer gegolft worden op Golfpark Almkreek (foto: Golfpark Almkreek).

En ook in Asten-Heusden zijn golfers blij dat ze weer een balletje kunnen slaan, ziet onze verslaggever.

09.10

Inwoners van Helmond die door de coronacrisis vragen of zorgen hebben over financiële situatie, kunnen vanaf vandaag bellen met een telefonische hulplijn. De hulplijn is te bereiken via 14 0492 (optie 2). Inwoners kunnen onder meer vragen stellen over het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen, of over regelingen die er zijn.

08.20

In het Amphia Ziekenhuis in Breda worden zeventien coronapatiënten verzorgd, van wie er zeven op de intensive care liggen. Sinds de uitbraak van het virus zijn er in het ziekenhuis honderd mensen aan overleden. In totaal zijn er 274 coronapatiënten uit het Amphia ontslagen.

07.57

Door de coronacrisis is het consumentenvertrouwen in Nederland verder weggezakt. Dat wijst een tweede meting over de maand april van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit. April is de eerste volle maand waarin maatregelen tegen het coronavirus van kracht waren. Die hakten flink in de economische activiteit. Zo waren horecagelegenheden, kapperszaken en veel winkels gesloten. Een diepe recessie lijkt dan ook onafwendbaar.

07.00

Binnen een minuut weten of iemand het coronavirus heeft. Daar werkt het jonge Amsterdamse bedrijf Spektrax aan. Het ontwikkelt een scanner en een chip, die het virus vrijwel meteen zouden moeten ontdekken in een beetje slijmvlies. Oprichters Eva Rennen en Johan Pieter Verwey hopen over een paar weken een betrouwbare testmethode klaar te hebben, die ze in de komende maanden op de markt kunnen brengen.

06.36

Oud-minister Jet Bussemaker, tegenwoordig voorzitter van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving, vreest voor een stijging van het aantal daklozen als gevolg van de coronacrisis. Volgens Bussemaker moet tijdelijke bewoning in leegstaande kantoren, caravans en vakantieparken snel worden toegestaan. Dat zegt ze maandagavond in het televisieprogramma De Monitor van KRO-NCRV.

03.30

Na bijna twee maanden thuis gaan veel kinderen maandag weer naar school. Het basisonderwijs kan worden opgestart, omdat het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus daalt. Het kabinet verwacht dat de scholen veilig open kunnen zonder grote gevolgen voor het aantal besmettingen.

03.30

In 25 verpleeghuizen, waaronder De Ruwaard in Oss, begint maandag een proef waarbij ouderen weer bezoek ontvangen. Door het voorzichtig te proberen wordt gekeken op welke manier het risico op besmetting zo klein mogelijk blijft. Het is een eerste stap in de versoepeling van de bezoekregeling.

De Ruwaard in Oss. (Raymond Merkx)

03.30

Vanaf deze maandag mogen volwassenen weer in georganiseerd verband sporten. Er mogen nog geen wedstrijden worden gehouden en de activiteiten mogen alleen in de buitenlucht plaatshebben. De versoepeling is een van de maatregelen die het kabinet vorige week woensdag bekendmaakte.

03.30

Kappers, pedicures, paramedici, rij-instructeurs en schoonheidsspecialisten mogen weer aan het werk. Voorwaarde is wel dat mensen in deze contactberoepen alleen klanten zonder coronaklachten helpen. Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij vooraf met de klant wordt besproken of het bezoek een risico oplevert. Verschillende zaken openden de deuren al zondag om middernacht, zoals Het Haaratelier van Mari van de Ven in Den Bosch.

Mari van de Ven knipt de Bossche wethouder Jan Hoskam (foto: Bart Meesters).