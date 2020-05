Coronanieuws zondag: aantal patiënten met corona in Brabant dalende, geen nieuwe sterfgevallen

Archieffoto: Karin Kamp

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis. Dit liveblog is gesloten.

Geschreven door Hans Janssen

De voornaamste feiten op een rij:

Er zijn in de afgelopen 24 uur volgens de officiële cijfers geen mensen overleden aan het coronavirus in Brabant

In totaal zijn sinds eind februari 8849 coronabesmettingen in Brabant vastgesteld.

23.00

Dit liveblog is gesloten.

22.14

Ruim veertig Nederlanders hebben zich aangemeld om zich vrijwillig te laten besmetten met het coronavirus. Met duizenden anderen willen ze op die manier de ontwikkeling van een vaccin versnellen. Het is een gevaarlijke en omstreden methode om proefvaccins sneller op de markt te krijgen.

21.20

De zusjes van O'G3NE laten hun fans tijdens de coronacrisis niet zitten, en geven zondagavond om 21.00 uur een extra concert voor de fans die een kaartje kochten voor een livestream en geen verbinding kregen. Dat zegt hun manager tegen Omroep Brabant. Om zeven uur 's avonds probeerden fans massaal in te loggen voor het Home Isolation Concert, maar de meerderheid lukte dit niet. Zo kreeg Omroep Brabant ook meldingen over een overbelaste server en daarna over de gekochte code, die niet meer geldig zou zijn. Bij het tweede concert waren er geen problemen.

19.40

Het kabinet is bezig met een methode om snel te kunnen bijsturen als het nieuwe coronavirus weer zou oplaaien. Er moet een soort 'bestuurlijk dashboard' komen waarin alle gegevens over de ontwikkeling van het virus, de situatie in de zorgsector en het effect van (het loslaten) van de maatregelen worden verzameld. Daarmee kan het kabinet eventueel op de rem trappen of de versoepeling terugdraaien als de verspreiding te veel toeneemt.

18.30

Je moet als muziekgroep in deze tijden van corona toch je creativiteit kwijt. Accordeonorkest Torkest uit Veghel lost dat op met deze prachtige vertaling van het nummer La Storia van Jacob de Haan.

Wachten op privacy instellingen...

17.24

In de ziekenhuizen in Brabant is zaterdag niemand overleden aan corona. Dit meldt een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Elders in ons land waren er tien sterfgevallen wegens COVID-19. Er zijn meer positieve cijfers over de situatie in Brabant te melden. Lagen er zaterdag nog vijftig mensen op de diverse intensivecare-afdelingen; zondag ging het om 48 patiënten.

16.24

De coronacrisis heeft grote sociale gevolgen voor jongeren, zzp'ers en flexwerkers. Ze dreigen in financiële problemen te komen. Dat is een van de conclusies van de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact die zondag haar bevindingen aan het kabinet heeft overhandigd. De werkgroep focust zich op heel Nederland, en dus niet alleen Brabant, en pleit bij het kabinet voor een verruiming van het kwijtscheldingsbeleid.

14.50

Er zijn in Nederland in de afgelopen 24 uur tien nieuwe sterfgevallen wegens COVID-19 bijgekomen; hiermee is het totaal aantal overledenen in ons land, sinds eind februari, gestegen naar 5680. In onze provincie overleden de afgelopen 24 uur geen mensen aan het coronavirus. Het aantal coronadoden in onze provincie staat op 1483. Het gaat om voorlopige cijfers van het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dit instituut meldt verder dat vijftien 'nieuwe' patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis en dat landelijk nu 43.995 patiënten met corona besmet zijn. In Brabant gaat het nu om 8849 besmettingen.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

13.00

Geen handen schudden en vaak je handen wassen wordt het nieuwe normaal en dat moeten we normaal gaan vinden. Naarmate deze situatie langer duurt, hoeft het volgen van deze regels niet moeilijker te worden, omdat mensen er ook gewend aan raken. Bovendien voorkomt het ook andere infecties. Dat zei Hans Brug, algemeen directeur van het RIVM, zondag in het tv-programma Buitenhof.

12.30

De lichte daling van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in Brabant zet door, maar alertheid blijft geboden. Dit zegt een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Lagen er zaterdag nog vijftig mensen op de diverse intensivecare-afdelingen; zondag ging het om 48 patiënten. Op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen liggen nu 81 patiënten van wie bewezen is dat ze corona hebben (was tachtig).

11.45

Vierduizend abonnementhouders van de Efteling mogen maandag het park weer in. De locatie zit sinds half maart op slot. Vanaf zaterdagmiddag kon er gereserveerd worden voor de dag van de heropening, maar ook voor tijdslots tot en met het pinksterweekend. De belangstelling was zo groot dat het systeem vastliep en dat op een bepaald moment 45.000 mensen in een wachtrij stonden. Het is onduidelijk wanneer de voorverkoop begint voor ná tweede pinksterdag (2 juni). Niet-abonnementhouders kunnen vanaf maandag reserveren, maar de Efteling sluit niet uit dat zich dan opnieuw technische problemen voordoen.

11.00

Vreugde in de verpleeghuizen die sinds kort als proef per bewoner één bezoeker mogen ontvangen. Niet alleen bewoners en visite zijn veelal opgetogen, ook personeel. "Als je voor iemand zorgt en je ziet die persoon zo blij, dan is dat voor jou ook heel fijn", zegt een woordvoerster van De Ruwaard in Oss tegen het ANP. "We merken dat bewoners echt opknappen van bezoek." Ook Savant Hof van Bethanië in Mierlo en woonzorgcentrum Hagedonk van Thebe in Prinsenbeek doen mee aan de proef.

09.00

Ruud Benard, oud-deelnemer van het tv-programma Big Brother maakte het 'lekker even knuffelen' tot zijn handelsmerk. Zelfs 20 jaar na de reality soap wordt de Bredanaar nog steeds om de haverklap gevraagd om een stevige omhelzing. Dat gaat nu niet, uiteraard.

Want ondanks zijn gruwel ten aanzien van het 'nieuwe normaal' houdt ook Benard zich uiteraard aan de regels en hoopt hij dat er snel een vaccin komt.

LEES OOK: Knuffelbeer Ruud Benard gruwelt van verplichte anderhalve meter afstand

09.00

Coronaminister Hugo de Jonge heeft een reminder voor kerkgangers deze zondagochtend.

Wachten op privacy instellingen...

08.18

Ruim 2,3 miljoen mensen hebben zaterdagavond op NPO1 gekeken naar Europe: Shine a Light. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De speciale tv-uitzending was een alternatief voor de finale van het Eurovisiesongfestival, die zaterdag had moeten plaatsvinden. Het programma was na het journaal van acht uur het best bekeken programma van de zaterdagavond.

Het presentatietrio Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit loodsten de kijkers via tv en online langs de 41 kandidaten van dit jaar. Tijdens de show, die in 45 landen te zien was, werd ook bekendgemaakt dat het Eurovisiesongfestival van 2021 definitief zal plaatsvinden in mei in Rotterdam. In de show was een speciale rol als online host weggelegd voor Nikkie de Jager uit Uden.

Wachten op privacy instellingen...