Coronanieuws: aantal patiënten met corona in Brabantse ziekenhuizen nog steeds stabiel

Archieffoto: Karin Kamp

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Brabant telt sinds de uitbraak in totaal 9017 besmettingen, 25 meer dan maandag (8992)

Het aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen is nog steeds stabiel. Vandaag zijn dat er 100, daarvan liggen 26 mensen op de ic.

11.59

Nu de coronamaatregelen in Nederland worden versoepeld, gaan steeds meer kinderboerderijen weer open. Ongeveer 80 procent verwacht binnenkort de deuren weer te hebben geopend. Dat meldt de Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland (vSKBN) woensdag. Om dat veilig te laten gebeuren, heeft de sector een speciaal protocol opgesteld.

11.34

Nederlandse onderzoekers gaan een belangrijke rol spelen in het bewaken van de veiligheid en werkzaamheid van coronavaccins die Europeanen tegen besmetting met het virus moeten gaan beschermen. Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) heeft opdracht gegeven voor een project waarin de effectiviteit en veiligheid van de vaccins continu wordt gevolgd. Onderzoekers van het UMC Utrecht en de universiteit in de Domstad hebben de leiding over het project.

11.18

Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen is licht afgenomen. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Vandaag zijn honderd positieve coronapatiënten opgenomen. Daarvan liggen 26 mensen op de ic. Gisteren waren dat er 27. Er is 1 patiënt overleden.

"Het is nog steeds een stabiel beeld", zegt woordvoerder Wim Pleunis. "Het gaat langzaam maar zeker de goede kant op."

11.05

De actie Steun je Stamkroeg van Schrobbelèr is nu de horeca op 1 juni weer open gaat, gestopt. Met de actie werd geld ingezameld om horecazaken een hart onder de riem te steken. Er werd 37.500 euro opgehaald. Het complete bedrag gaat naar alle deelnemende horecazaken.

10.54

Center Parcs De Kempervennen opent vrijdag weer haar deuren. Het park is door de coronacrisis wekenlang dicht geweest.

10.51

Voorlopig dreigen er nog geen vleestekorten in Nederlandse supermarkten of fastfoodketens na een tweeweekse sluiting van een vestiging van vleesverwerker Vion. "Tekorten zijn nog lang niet aan de orde", zegt een woordvoerder van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV).

10.48

De afgelopen weken was het door de coronacrisis rustig op de wegen. Nu dat de maatregelen steeds soepeler worden neemt de drukte weer toe. Maar de drukte op vier belangrijke snelwegen in Brabant neemt wel minder snel toe dan de afgelopen weken, op sommige plekken stabiliseert de groei of is zelfs een afname in verkeer te zien. De files, die bij een verdere toename zomaar weer kunnen ontstaan, blijven daarom nog even uit.

10.05

Abonnees van de Efteling kunnen vanaf vandaag weer reserveren voor een bezoek aan het park tot en met 2 juli. Voor gewone bezoekers die al tickets hadden is dat vanaf morgen het geval.

9.17

De branchevereniging voor arbodiensten (OVAL) is bang dat werkplekken de nieuwe coronabrandhaarden worden als vanaf 1 juni bedrijfsartsen geen rol meer spelen in het advies aan werknemers na een positieve uitslag op corona. Dat schrijft OVAL in een brandbrief aan ministerie De Jonge. Vanaf 1 juni kan iedereen zich laten testen door de GGD, zonder dat daar eerst een doorverwijzing van een arts of bedrijfsarts voor nodig is. Daarmee valt ook het advies van bedrijfsartsen aan medewerkers weg om bijvoorbeeld thuis te blijven bij ziekte.

7.00

Het is precies drie maanden geleden dat het nieuwe coronavirus opdook in Nederland. De eerste patiënt kwam uit Loon op Zand en lag in het ziekenhuis van Tilburg. Na deze 'patiënt nul' zouden er nog veel volgen. Omroep Brabant maakte een terugblik in cijfers. Bekijk het verhaal hier.

6.50

Theaters willen als ze op 1 juni open mogen artiesten soms meerdere voorstellingen op een dag laten spelen, om toch zoveel mogelijk publiek te bereiken. De regel is dat er maximaal dertig personen een voorstelling mogen bezoeken. Voor de meeste theaters is dat geen optie, maar toch komen er wel wat zalen met een aangepast programma.

6.30

Cafetariahouder Li Jin uit Klundert was de eerste ondernemer in Nederland die nog voor de corona-uitbraak een zelfgemaakt scherm in zijn zaak ophing om zijn klanten te beschermen. Er volgde een storm van kritiek, hij werd uitgelachen en belachelijk gemaakt. Maar hij had wél gelijk.

6.20

Bedrijfsartsen en arbodiensten vrezen dat ze bij het nieuwe beleid rond tests op het nieuwe coronavirus buitenspel worden gezet. Daarmee neemt volgens hen het risico toe dat op de werkvloer nieuwe besmettingshaarden ontstaan. In een brief aan minister Hugo de Jonge uiten ze hun zorgen. Vanaf 1 juni kan iedereen zich door de GGD laten testen op het coronavirus. Daarbij is een doorverwijzing van een arts of bedrijfsarts niet langer nodig.

6.00

Er staan momenteel veel meer woningen te koop dan voor de coronacrisis. Het aanbod steeg met maar liefst 34 procent. Ook worden meer huizen verkocht, een stijging van 4 procent sinds de intelligente lockdown. Waar het vorig jaar gemiddeld 42 dagen duurde voordat een woning verkocht werd, ligt dit gemiddelde nu nog maar op 29 dagen.

5.40

Verpleeghuizen willen dat de strenge bezoekregels sneller worden versoepeld. Nog eens twee maanden maar één bezoeker per bewoner toelaten, is volgens verpleeghuiskoepel Actiz een te zwaar offer, schrijft het AD. Dat bewoners moeten kiezen tussen hun partner en kinderen levert volgens zorgorganisaties pijnlijke situaties op.

5.30

Woensdag beslist de crisiscommissie van het kabinet of sportscholen en sauna's eerder open kunnen. Tot nu toe werd uitgegaan van 1 september als openingsdatum. De sportscholen en sauna's zelf willen eerder open, maar experts zeggen dat er nog te veel onduidelijk is over het besmettingsgevaar.

5.15

Tot na de zomervakantie zullen de dagelijkse files niet terugkeren. Dat voorspelt de ANWB. Door het vele thuiswerken is er nog altijd zo'n 30 procent minder woon-werkverkeer op de weg.

5.00

De gemeente Gemert-Bakel wil dat alle nertsenfokkerijen waar het coronavirus is vastgesteld direct worden geruimd. Ook moet er een ophokplicht komen voor katten en honden in een straal van 500 meter rondom een besmette nertsenfokkerij. Dat bleek dinsdagavond tijdens een extra raadsvergadering.

