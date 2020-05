Coronanieuws: Gemert-Bakel wil nertsenfokkerijen ruimen, aantal coronapatiënten zakt onder de 100

Archieffoto: Karin Kamp

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Brabant telt sinds de uitbraak in totaal 9017 besmettingen, 25 meer dan maandag (8992)

Het aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen is gedaald tot 99

6.30

Cafetariahouder Li Jin uit Klundert was de eerste ondernemer in Nederland die nog voor de corona-uitbraak een zelfgemaakt scherm in zijn zaak ophing om zijn klanten te beschermen. Er volgde een storm van kritiek, hij werd uitgelachen en belachelijk gemaakt. Maar hij had wél gelijk.

6.20

Bedrijfsartsen en arbodiensten vrezen dat ze bij het nieuwe beleid rond tests op het nieuwe coronavirus buitenspel worden gezet. Daarmee neemt volgens hen het risico toe dat op de werkvloer nieuwe besmettingshaarden ontstaan. In een brief aan minister Hugo de Jonge uiten ze hun zorgen. Vanaf 1 juni kan iedereen zich door de GGD laten testen op het coronavirus. Daarbij is een doorverwijzing van een arts of bedrijfsarts niet langer nodig.

6.00

Er staan momenteel veel meer woningen te koop dan voor de coronacrisis. Het aanbod steeg met maar liefst 34 procent. Ook worden meer huizen verkocht, een stijging van 4 procent sinds de intelligente lockdown. Waar het vorig jaar gemiddeld 42 dagen duurde voordat een woning verkocht werd, ligt dit gemiddelde nu nog maar op 29 dagen.

5.40

Verpleeghuizen willen dat de strenge bezoekregels sneller worden versoepeld. Nog eens twee maanden maar één bezoeker per bewoner toelaten, is volgens verpleeghuiskoepel Actiz een te zwaar offer, schrijft het AD. Dat bewoners moeten kiezen tussen hun partner en kinderen levert volgens zorgorganisaties pijnlijke situaties op.

5.30

Woensdag beslist de crisiscommissie van het kabinet of sportscholen en sauna's eerder open kunnen. Tot nu toe werd uitgegaan van 1 september als openingsdatum. De sportscholen en sauna's zelf willen eerder open, maar experts zeggen dat er nog te veel onduidelijk is over het besmettingsgevaar.

5.15

Tot na de zomervakantie zullen de dagelijkse files niet terugkeren. Dat voorspelt de ANWB. Door het vele thuiswerken is er nog altijd zo'n 30 procent minder woon-werkverkeer op de weg.

5.00

De gemeente Gemert-Bakel wil dat alle nertsenfokkerijen waar het coronavirus is vastgesteld direct worden geruimd. Ook moet er een ophokplicht komen voor katten en honden in een straal van 500 meter rondom een besmette nertsenfokkerij. Dat bleek dinsdagavond tijdens een extra raadsvergadering.

