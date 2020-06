Coronatesten wijzen op lokale uitbraken: 'Vooral waar mensen dicht op elkaar wonen'

Archieffoto: Erik Peeters vergroot

Na bijna een maand coronatesten door de GGD blijkt dat de gemeente Gemert-Bakel relatief het hoogst scoort in Brabant. Tussen 20 mei en 23 juni werden er 27 inwoners positief getest op COVID-19. Dat zijn omgerekend 89 positieve testen per 100.000 inwoners. In heel Nederland scoort alleen de gemeente Voorst in Gelderland hoger.

Ook in Helmond steekt het coronavirus nog steeds de kop op. Daar werden de afgelopen maand 65 mensen positief getest. Dat zijn 71 positieve testen per 100.000 inwoners.

'Verzorgingshuis en nertsenfokkerijen'

Volgens voormalig hoofd infectiebestrijding Jos van de Sande van de GGD Hart voor Brabant zijn deze pieken te verklaren door lokale uitbraken. "In Gemert-Bakel is het aantal besmettingen in een verzorgingshuis weer toegenomen", vertelt hij. "Ook werd het virus aangetroffen bij zeven nertsenbedrijven. Waarschijnlijk is het daarna via de verzorgers van de dieren weer overgebracht naar andere inwoners."

Van de Sande denkt dat het hoge aantal positieve coronatesten in Helmond te wijten is aan de vleesindustrie. De varkensslachterij van Van Rooi Meat werd eind mei tijdelijk gesloten, nadat bij veel medewerkers het virus was vastgesteld.

'Virus duikt op in geïsoleerde gemeenschappen'

"Wat we zien is dat het coronavirus nog altijd in geïsoleerde gemeenschappen opduikt, zoals asielzoekerscentra, in kloosters, verzorgingshuizen en bij arbeidsmigranten die dicht op elkaar wonen", stelt Van de Sande. "Als de GGD deze lokale haarden aan het begin van de uitbraak al signaleert, dan is er eigenlijk niets aan de hand, omdat het dan controleerbaar blijft. Veel verschillende haarden zijn tijdens het begin van de coronauitbraak in maart veel te laat ontdekt. Het is belangrijk dat we deze lokale hotspots tijdig blijven opsporen."

In de regio Uden, die fors werd getroffen door het coronavirus, is het de laatste weken behoorlijk rustig. "Wel zien we dat in Tilburg nog steeds relatief veel mensen positief testen op het coronavirus, 88 in de afgelopen vier weken. Dat zijn 40 positieve testen per 100.000 inwoners, veel meer dan in Eindhoven."

"Ook in Breda zien we meer positieve testen, terwijl het in Bergen op Zoom en Etten-Leur juist rustiger is geworden.

'Brabant doet het goed'

Volgens Van de Sande schommelen de cijfers voortdurend. "Het zijn veelal kleine haardjes, vaak in grote steden", zegt hij. "In Brabant doen we het goed. Een brandhaard is de provincie niet meer, met 786 positieve coronatesten in vier weken tijd. Zuid-Holland is momenteel koploper, daar ligt het aantal positieve testen op 1549."

"In steden als Den Haag, Amsterdam en Rotterdam zijn de problemen het grootst nu", vervolgt Van de Sande. "Het is belangrijk dat de mensen daar de coronaregels weer strikt hanteren en hun gedrag aanpassen."

Volgens Van de Sande is het belangrijk dat de GGD's alert blijven op wat er speelt. "Zo nodig moeten versoepelde maatregelen weer worden ingetrokken."

