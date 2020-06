Coronanieuws: RIVM meldt geen nieuwe coronadoden, twee nieuwe besmettingen in Brabant

Archieffoto: Polina Tankilevitch/Pexels vergroot

In dit liveblog houden we alle gebeurtenissen omtrent het coronavirus bij.

Het RIVM meldde zondagmiddag geen nieuwe coronadoden in de voorbije 24 uur

In Brabant zijn twee nieuwe besmettingen geconstateerd

14.02

De Tilburgse kermis krijgt dit jaar drie of vier pleinen, waar mensen een kaartje kunnen kopen om er een bepaalde tijd door te brengen. Dat zei kermiswethouder Rolph Dols zondagmiddag in het Omroep Brabant-programma Kraak. Hoe de kermis er precies komt uit te zien, daar wordt nog over gesproken. Dat maakt de wethouder ergens in de komende week bekend. Ook hoeveel mensen er toegelaten worden, is nog onduidelijk.

Na de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen komt er dit jaar tóch een Tilburgse kermis.

13.55

In de afgelopen 24 uur zijn er geen coronadoden bij het RIVM gemeld. In totaal zijn er in Nederland nu 6105 mensen overleden als gevolg van het coronavirus. Dit blijkt uit de cijfers die het RIVM dagelijks bekendmaakt.

Het virus is in de afgelopen 24 uur vastgesteld bij 74 patiënten, het aantal mensen dat besmet is (geweest) met het coronavirus loopt daardoor op naar 50.147. Er zijn drie nieuwe ziekenhuisopnames gemeld.

In Brabant zijn er twee nieuwe besmettingen geconstateerd. Het aantal loopt daarmee in onze provincie op tot 9763.

13.41

De werkzaamheden stonden eigenlijk pas voor volgend jaar gepland, maar door de coronacrisis haalt de gemeente Eindhoven ze naar voren: vanaf komende week wordt er onderhoud gepleegd aan de John F. Kennedylaan, een van de belangrijkste uitvalswegen in de stad.

Door de coronacrisis is er nu minder verkeer en er worden ook minder evenementen in de stad georganiseerd, is de gedachte achter de vervroegde werkzaamheden.

13.37

Waarnemend burgemeester Johan Remkes heeft zondag een noodbevel afgegeven vanwege de aanwezigheid van een paar honderd mensen op het Malieveld in Den Haag. Er geldt daar een demonstratieverbod, maar er zijn toch mensen naar Den Haag gekomen. Ze willen demonstreren tegen de coronamaatregelen. De politie heeft meerdere mensen aangehouden die weigerden te vertrekken. Een aantal personen gooide met fietsen naar de politie.

13.35

Verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis heeft melding gemaakt van 25 coronabesmettingen. Het gaat om 17 bewoners en 8 medewerkers.

De besmette bewoners worden overgebracht naar de speciale Covid-afdeling in het Marnix Revalidatiecentrum in Vlaardingen. Medewerkers en vrijwilligers die het coronavirus hebben of verschijnselen vertonen die passen bij het virus zijn vrijgesteld van werkzaamheden.

12.57

Bestuursvoorzitter Bart Berden van het ElisabethTweeSteden Ziekenhuis in Tilburg kijkt in het Omroep Brabant-programma Kraak terug op de coronacrisis. "We zijn tevreden hoe het is gegaan, maar het moet anders."

De reguliere zorg is aan het begin van de coronacrisis nagenoeg stilgelegd. Mensen werden opgeroepen om niet naar de huisarts of het ziekenhuis te komen met niet-levensbedreigende klachten. Dat zou Berden nu anders aanpakken. "Zoals we het nu gedaan hebben, is niet goed. Een volgende keer moet het echt anders."

12.19

12.16

Het aantal mensen dat over de hele wereld is besmet met het coronavirus, is zondag de 10 miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore.

De Verenigde Staten tellen de meeste vastgestelde besmettingen: 2,51 miljoen, gevolgd door Brazilië met 1,31 miljoen. Ook als het gaat om het aantal doden door corona staan de VS bovenaan, met 125.539 sterfgevallen.

12.04

In Oss hoefden automobilisten sinds maart niet meer te betalen om te parkeren. In verband met het coronavirus besloot de gemeente toen niet meer te handhaven op betaald parkeren. Dat was toen om hygiënische redenen en om lokale ondernemers te steunen. Maar nu het steeds drukker wordt in de binnenstad dat gaat weer veranderen. Vanaf 15 juli moet je ook in Oss weer gewoon betalen als je je auto parkeert.

11.52

Ook in Dongen wordt alles op alles gezet om na de versoepelde maatregelen van het kabinet tóch een kermis te kunnen organiseren deze zomer. Op 10 juli zou de kermis er al moeten staan. De neuzen van gemeente en organisatie staan dezelfde kant op, laat de organisatie weten. Maar of het ook gaat lukken is nog niet helemaal zeker.

11.22

Een aantal mensen heeft zich zondagochtend toch gemeld op het Malieveld in Den Haag. Volgens de politie met het doel om mogelijk toch te demonstreren. "De demonstratie is verboden. Ga naar huis!", twittert de politie, die spreekt van een paar aanwezigen.

De demonstratie tegen de coronamaatregelen is door waarnemend burgemeester Johan Remkes verboden. Ook organisator Viruswaanzin heeft mensen opgeroepen niet naar Den Haag te komen. Rond het Malieveld zijn ook borden neergezet met de tekst: Ga naar huis.

9.00

"In het begin is het een ver-van-je-bed-show. Maar dan zit je er binnen no-time middenin." Aan het woord is Wendy Bruijsten, verzorgende bij verzorgingshuis Sint Petrus in Boekel. Ze kijkt samen met haar collega's Bernadet van den Acker en Arjan van Herwaarden terug op de coronapiek in het Sint Petrus en hoe het nu gaat.

Met 21 sterfgevallen op zo'n 10.000 inwoners is Boekel zwaar getroffen door het coronavirus. Verslaggever Jos Verkuijlen en cameraman Dennis Stafleu zijn de hele maand juni in deze gemeente. Ze brengen verhalen over de gaten die in het dorp zijn gevallen en over de veerkracht van de inwoners.

7.30

Voor wie nog geen vakantieplannen heeft: een tripje naar het noorden behoort ook weer tot de mogelijkheden. Nederlandse toeristen kunnen namelijk weer naar Denemarken. Het land laat weer toeristische reizigers uit een aantal Europese landen toe waaronder Nederland. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag laten weten dat de zogenoemde kleurcode van Denemarken daarom aangepast is van oranje (alleen noodzakelijk reizen) naar geel (er zijn veiligheidsrisicos).