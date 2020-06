Coronanieuws dinsdag: capaciteit ic-bedden moet omhoog naar 1700 bedden

Archieffoto: Polina Tankilevitch/Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen omtrent het coronavirus.

De belangrijkste onderwerpen:

Sinds vrijdag zijn er geen coronapatiënten overleden in de Brabantse ziekenhuizen, liet het ROAZ maandagochtend weten.

De voorbije 24 uur zijn uit heel Nederland twee corona-overlijdens doorgegeven aan het RIVM.

8.02

Kantoren van het UWV zijn vanaf woensdag weer open voor klanten met vragen die liever een persoonlijk gesprek willen. Half maart sloot de uitkeringsinstantie de deuren van zijn vestigingen als maatregel tegen het nieuwe coronavirus, waarna mensen alleen telefonisch of digitaal geholpen konden worden. Dat bracht moeilijkheden met zich mee voor mensen die niet goed met de computer of smartphone overweg kunnen, erkent het UWV.

Vestigingen van het UWV zijn vooralsnog alleen te bezoeken op afspraak. Dat blijft voorlopig zo tot 1 september.

6.15

De capaciteit van de intensive care moet zodanig worden verhoogd dat Nederland goed is voorbereid op een mogelijke volgende piek in het aantal coronapatiënten én dat de geplande zorg kan doorgaan. In een plan van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) staat beschreven hoe de ic-capaciteit structureel kan worden opgeschroefd van 1150 naar 1700 bedden. Ook moeten er afspraken worden gemaakt met Duitsland, zodat zo'n 600 Nederlandse patiënten daar op de ic terechtkunnen, mocht het nodig zijn.

6.00

Normaal is de jaarlijkse introductieweek voor eerstejaars studenten één groot feest met volle kroegen en drukke straten. Maar bij de meeste opleidingen gebeurt dit nu digitaal, hoewel sommigen momenten hebben ingelast waar eerstejaars elkaar even kunnen zien.

5.45

De twee enige parenclubs van Brabant mogen weer open, maar dan wel met de anderhalvemeter-maatregelen. Maar dat zien de eigenaars niet zitten. "Dan kunnen de mensen niet doen waar ze voor komen. Je gaat toch ook niet naar een voetbalwedstrijd om naar tennis te kijken?"

5.30

De Tilburg Ten Miles, die voor het eerste weekend van september stond gepland, is verplaatst naar een jaar later, september 2021. Wel komt er een alternatieve, virtuele versie van het grote loopevenement, de CZ Tilburg Ten Miles Challenge.

5.00

In de afgelopen 24 uur zijn er twee coronadoden bij het RIVM gemeld. In totaal zijn nu 6107 mensen in Nederland overleden door het coronavirus.

Het virus is in de afgelopen 24 uur vastgesteld bij 78 patiënten. In Brabant zijn er tien nieuwe besmettingen geconstateerd. Het aantal loopt daarmee in onze provincie op tot 9773.

4.50

Sinds vrijdag zijn er geen coronapatiënten overleden in de Brabantse ziekenhuizen. "De cijfers zien er weer iets gunstiger uit, in vergelijking met vrijdag. Er liggen maandag 23 patiënten die positief getest zijn op het coronavirus in de ziekenhuizen. Van hen bevinden zich er drie op de intensive care", aldus een woordvoerder van het ROAZ. "Vrijdag ging het nog om 26 coronapatiënten, waarvan vier op de ic lagen."