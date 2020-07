Coronanieuws: aantal vakantiegangers halveerde in maart

Transavia-toestel staat klaar bij Eindhoven Airport (foto: Hans Janssen). vergroot

09.00

Het aantal faillissementen is in de eerste helft van dit jaar met vijf procent toegenomen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019, meldt de Kamer van Koophandel (KvK). Gingen in 2019 nog 1529 bedrijven failliet, het eerste halfjaar van 2020 steeg dat naar 1603 bedrijven. In die periode kregen bedrijven last van de coronacrisis.

08.14

Voor het eerst is in Nederland minder geld opgehaald met crowdfunding. In de eerste helft van het jaar werd 178 miljoen euro opgehaald, twaalf procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Volgens de website CrowdfundingCijfers.nl, die sinds 2011 de ontwikkeling van crowdfunding in Nederland in kaart brengt, komt dat door de coronacrisis.

07.45

Het aantal hypotheekaanvragen is in het tweede kwartaal enorm gestegen als gevolg van de coronacrisis. Veel huizenbezitters kiezen ervoor hun hypotheek over te sluiten nu de hypotheekrente nog laag is. Ook is er door de uitbraak van het coronavirus veel onzekerheid over de economische gevolgen ervan. Daarom willen veel huizenkopers nu hun mogelijkheden benutten, meldt hypotheekadviseur De Hypotheker.

07.26

Er is door de coronapandemie een forse terugloop van het aantal echtscheidingsaanvragen. Dat meldt de Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators na onderzoek onder ruim driehonderd leden. Een groot deel, 77,5 procent, van de leden vermoedt dat mensen hun beslissing uitstellen vanwege financiële onzekerheid. Ook zorgen om huisvesting na de scheiding speelt geregeld (32,1 procent) een rol.

07.04

Vakbond CNV houdt zijn Meldpunt Vakantiegeld twee maanden langer open. Wie geen, of later vakantiegeld krijgt kan zich daar nog tot eind augustus melden. Het meldpunt werd ingesteld toen uit onderzoek van CNV bleek dat acht procent van de werkenden tijdens deze coronacrisis geen vakantiegeld ontving.

07.03

Tijdens de coronacrisis zijn meer scholieren geslaagd voor hun examens dan vorig jaar. Op sommige scholen ligt het slagingspercentage meer dan tien procent hoger dan vorig jaar. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder dertien scholenkoepels uit het hele land, samen goed voor meer dan tweehonderd scholen en zo'n 30.000 eindexamenkandidaten. Uit de cijfers blijkt dat vooral leerlingen op havo en vwo dit jaar beter scoren.

07.02

De plannen van het kabinet om burgers via hun telefoon te volgen in de strijd tegen het coronavirus vormen een te groot privacyrisico. Dat zegt voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens tegen NRC. Volgens Wolfsen is 'voorlopig onvoldoende gegarandeerd dat de gegevens die de overheid wil verzamelen anoniem blijven'. De noodzaak om deze hypergevoelige data te vergaren is volgens hem onduidelijk. Ook zet hij vraagtekens bij de beveiliging.

04.26

De coronacrisis leidt tot een recordaantal conflicten tussen gescheiden ouders over de omgang met hun kinderen. Ook het betalen van alimentatie voor kinderen staat onder druk, schrijft het AD. Uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak blijkt dat er in de maand mei 124 kort gedingen over omgangsregelingen waren: een record sinds 2017, dat losstaat van andere procedures over omgang.

03.30

In Moergestel, Maashees, Beugen en Zevenaar is het dit weekend feest: de kermissen gaan weer van start. Sinds 1 juli mag dat na de versoepeling van de coronamaatregelen weer.

03.20

Bijna de helft van de winkeliers betaalt nog altijd de huur niet, zo blijkt uit navraag van BNR bij de vastgoedadviseurs Cushman & Wakefield (C&W) en Savills. De wanbetalers zitten vooral in de grote winkelstraten. Winkeliers en pandeigenaren spraken vanwege de coronacrisis eerder af om betalingsregelingen te treffen. Daarbij kan ook een deel van de huur worden kwijtgescholden.

03.10

De Tweede Kamer wil dat het kabinet met beleid komt om vakantiereizen naar coronabrandhaarden te kunnen tegenhouden. Aanleiding is de aankondiging van reisorganisatie Corendon om vanaf volgende week weer zonvakanties naar Turkse badplaatsen aan te bieden, terwijl voor dat land nog een oranje reisadvies geldt.

00.01

Vanwege de coronamaatregelen halveerde in maart het aantal Nederlanders dat op vakantie ging. Ook de vakantie-uitgaven gingen door de helft. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Januari en februari golden nog als relatief goede vakantiemaanden. Toen gingen Nederlanders nog meer op vakantie dan een jaar eerder.

