Coronanieuws: Rutte houdt om 19.00 uur toespraak vanuit Torentje

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van al het nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het kabinet neemt maandag besluiten over zwaardere coronamaatregelen.

10 procent ov-reizigers weigert mondkapje te dragen.

In Nederland zijn zondag 9924 nieuwe gevallen van corona gemeld.

In Brabant ging het om 1650 positief geteste mensen.

10.05 - Première De Slag om de Schelde gaat gewoon door

De première van de Nederlandse film De Slag om de Schelde gaat maandagavond door zoals gepland. Dit ondanks de dreigende verscherpingen van de coronamaatregelen. Dat bevestigen de producent en distributeur.

Maandagavond houdt premier Rutte om 19.00 uur een toespraak vanuit het Torentje. Mocht bekend worden dat de bioscopen en theaters hun deuren moeten sluiten, dan komt de organisatie met een nieuw standpunt. Voor de première in Vlissingen zijn nog steeds kaarten beschikbaar.

De Slag om de Schelde is de duurste Nederlandse film in vijftien jaar tijd.

10.00 - Ook op het Altena College in Sleeuwijk loopt het uit de hand met het aantal besmettingen

"Het loopt helaas uit de hand met de coronabesmettingen op school", dit schrijft het Altena College in Sleeuwijk in een mail aan ouders en leerlingen van de school. Tien docenten van de school zijn momenteel afwezig vanwege een recente positieve coronatest. Daarnaast zitten twee docenten in quarantaine en ook zijn veel leerlingen positief getest.

Reden voor de school om nu zoals ze het zelf zeggen 'stevig af te schalen richting de kerstvakantie'. Dit betekent dat maandag alleen toetsen doorgaan. Dinsdag en woensdag krijgen leerlingen online les. En donderdag zijn er gespreid kerstvieringen voor alle klassen.

De meeste besmette leerlingen komen volgens de school uit Werkendam en Almkerk, gevolgd door Sleeuwijk, HardinxveldGiessendam en Giessen-Rijswijk.

09.25 - Maandagavond toespraak Rutte

Premier Rutte houdt maandag om 19.00 uur een toespraak over de coronamaatregelen. Dat doet hij vanuit zijn werkkamer in het Torentje in Den Haag. Het is de tweede keer dit jaar dat de minister-president een toespraak over de coronacrisis houdt vanuit het Torentje.

De situatie rondom corona is op dit moment 'ernstig', zei coronaminister Hugo de Jonge maandag voorafgaand aan het spoedoverleg over mogelijke strenge maatregelen. De ziekenhuisopnames nemen toe en daarom is er volgens hem meer nodig.

08.00 - Online lessen op het Kempenhorst College in Oirschot en het Heerbeeck College in Best

Op het het Kempenhorst College in Oirschot en het Heerbeeck College in Best worden vandaag geen lessen gegeven. Dit hebben de scholen besloten na een stijging van het aantal leerlingen de afgelopen dagen dat positief is getetst. Vanaf morgen tot en met vrijdag krijgen de leerlingen van de middelbare scholen online les.

In de kerstvakantie beslist de school hoe de lessen in het nieuwe jaar worden opgepakt. Volgens het Eindhovens Dagblad is ook het Macropedius in Gemert toto de kerstvakantie dicht na een corona-uitbraak.

08.00 - Basisschool Eindhoven dicht: 11 leraren positief getest

Bassischool Rapenland in Eindhoven is dicht door verschillende coronagevallen. In totala hebben elf leerkrachten van de school corona. Tot aan de kerstvakantie krijgen daarom alle kinderen online les.

07.00 - Besluiten over zwaardere coronamaatregelen

Het kabinet neemt maandag besluiten over zwaardere coronamaatregelen. In de ochtend komt er een crisisoverleg met de meest betrokken ministers en later op de dag volgt een voltallige ministerraad. Een groot deel van het kabinet overlegde zondag al in het Catshuis.

Waarschijnlijk maken premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge de verzwaringen maandagavond al in een persconferentie bekend.

07.00 - Ook burgemeesters komen bij elkaar

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad worden maandag in Utrecht bijgepraat door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. De burgemeesters gaan het met Justitieminister Ferd Grapperhaus hebben over handhaving van de mogelijke kerstdrukte in de winkels en over de inzet van politie en toezichthouders tijdens de komende feestdagen.

06.00 - NS: aantal treinreizigers dit jaar meer dan gehalveerd

Het aantal treinreizigers komt dit jaar naar verwachting op ongeveer 45 procent uit van 2019. Dat verwacht de NS in zijn eindejaarsprognose. De NS had zwaar te lijden onder de coronacrisis en het vele thuiswerken.

De terugkeer van de treinreizigers is voor volgend jaar dan ook de topprioriteit, laat NS-topvrouw Marjan Rintel weten.

05.45 - Minder nieuwe coronabesmettingen na weekend gemeld in Duitsland

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in Duitsland in een etmaal is vastgesteld, is na dagen van bijna dertigduizend nieuwe besmettingen weer iets gezakt. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde maandagochtend 16.362 nieuwe gevallen.

Het RKI meldde vrijdag en zaterdag dat het aantal besmettingen in Duitsland was toegenomen met ruim 29.000 en 28.000 nieuwe gevallen. Het aantal nieuwe besmettingen dat wordt gemeld op maandag is meestal lager omdat er in de weekenden minder wordt getest en er minder testresultaten worden doorgegeven.

03.00 - 'Koopwoningen volgend jaar goedkoper door coronacrisis'

De huizenprijzen zullen volgend jaar voor het eerst in vijf jaar dalen. In 2021 zal de woningprijs gemiddeld 0,5 procent lager zijn dan in 2020, verwachten economen van ING. Een andere reden waardoor een koopwoning betaalbaarder wordt, is dat het besteedbaar inkomen iets stijgt.

Als gevolg van de coronacrisis koelt de woningmarkt af. "Eerst zal het aantal woningverkopen dalen, omdat mensen hun verhuiswens uitstellen door oplopende werkloosheid en een lager vertrouwen", legt ING-econoom Mirjam Bani uit. Daarna volgt een lichte prijsdaling.

03.00 - 10 procent ov-reizigers weigert mondkapje te dragen

De 'mondkapjesterreur' in het openbaar vervoer neemt eerder toe dan af. Reizigers die in trein, bus, tram en metro bewust geen masker opdoen, omdat ze corona ontkennen of gewoon lak hebben aan de regels, is een steeds grotere irritatie voor medereizigers.

Zo'n 10 procent van de reizigers weigert een mondkapje te dragen. "Voor veel bange kwetsbaren ook reden om niet meer met het ov te gaan", waarschuwt ov-ombudsman Bram Hansma in de Telegraaf aan de hand van klachten.

